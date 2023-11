Češi se snaží bojovat s inflací. Skupují zlato či nemovitosti

Češi při boji s inflací nejčastěji zvažují investice do zlata, nemovitostí nebo uložení peněz na termínovaný vklad. Zatímco zlato by volilo přes 25 procent lidí, termínovaný vklad nebo investici do nemovitostí přes 22 procent Čechů. Vyplývá to ze zářijového průzkumu agentury Median pro společnost Golden Gate mezi dvěma tisíci respondenty.

Reklama

Více než pětina odpovědí uváděla jako zvažovanou možnost zhodnocení peněz investiční fondy i akcie a dluhopisy. Méně než deset procent dotázaných pak uvedlo investice přes on-line aplikace, stavební spoření, penzijní spoření a jako poslední pak kryptoměny s necelými osmi procenty odpovědí.

„Investiční zlato je v hledáčku lidí ochotných investovat na předních místech. Za daleko důležitější ale považuji fakt, že podobně lidé přemýšlí i o dalších investičních produktech, což je z hlediska diverzifikace při investování velmi důležité. Pokud chtějí lidé dlouhodobě porážet inflaci a zároveň neinkasovat velké ztráty při propadech finančních trhů, je široce diverzifikované investiční portfolio nutnou podmínkou,“ uvedl manažer Golden Gate Pavel Řihák.

Zlatu lidé věří

Přes 56 procent respondentů průzkumu uvedlo, že ve světle posledního vývoje se zlato vyplatí jako investiční produkt a 39 procent lidí věří, že cena zlata v horizontu pět let poroste. S tím, že zlato by mělo být nedílnou součástí investičního portfolia, souhlasí 62 procent dotázaných.

Zlato čeká sešup, shodli se profesionální brokeři na Global Investment Summitu Trhy Až 80 procent drobných obchodníků na finančních trzích prodělá. Profesionální matadoři říkají, že je to práce jako každá jiná a úspěch sám nepřijde. Účastníkům investičního summitu prozradili, do čeho teď investují. Pro mnohé bude překvapení, že zlatu až tolik nevěří. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Inflace od začátku letošního roku postupně klesá a v září činila 6,9 procenta, přesto ji 60 procent lidí vnímá jako problém z hlediska zdražování i z pohledu znehodnocení úspor. Zároveň okolo 25 procent lidí neví, jak problém řešit, což je meziroční nárůst o 11 procentních bodů.

Přesto jsou Češi podle průzkumu ochotni investovat více nebo stejně jako před rokem. Na jednu stranu sice podle Řiháka roste počet lidí, kteří jsou ochotni investovat stejně nebo dokonce více než před rokem, téměř 75 procent. Na druhou stranu však skoro 90 procent dotázaných odpovědělo, že buď neví, jak konkrétně situaci znehodnocování úspor řešit, nebo si shání informace, jak s penězi naložit. Nejistota a určitá nerozhodnost lidí jak a do čeho správně investovat se projevuje tím, že 80 procent Čechů alokuje svoje úspory na spořících účtech.