Využije Zuckerberg krize Elona Muska? Sociální síť Threads míří do Evropy

Americká internetová společnost Meta Platforms hodlá v prosinci spustit v Evropě svou sociální síť Threads, kterou se snaží konkurovat síti X. S odvoláním na informované zdroje to dnes napsal americký list The Wall Street Journal.

Reklama

Meta je vlastníkem sociálních sítí Facebook a Instagram či komunikační služby WhatsApp. Provoz sítě Threads firma zahájila začátkem července, v Evropské unii však tuto síť zatím nespustila kvůli přísné unijní regulaci internetových služeb.

Aby splnila regulační požadavky, poskytne Meta podle zdrojů uživatelům v EU možnost využívat síť Threads pouze ke sledování obsahu bez profilu, který by jim umožňoval vytvářet vlastní příspěvky.

Až miliarda uživatelů

Šéf společnosti Meta Mark Zuckerberg v říjnu uvedl, že síť Threads alespoň jednou měsíčně využívá téměř 100 milionů uživatelů. Dodal, že podle jeho názoru by se počet uživatelů do několika let mohl vyšplhat až na jednu miliardu.

Muskovi pochodují nervy. Firmy, které opustili jeho sociální sít, poslal „někam“ Zprávy z firem Elon Musk ve středu ve vášnivém rozhovoru firmám, které přestaly inzerovat na jeho sociální síti X kvůli antisemitskému obsahu, vzkázal, ať „jdou do p*dele“, uvedla agentura Reuters. ČTK Přečíst článek

„Rozšíření do Evropy je důležitým testem dlouhodobé životnosti sítě Threads,“ uvedla nezávislá analytička technologického sektoru Debra Aho Williamsonová. V příštím roce by podle ní mohla síť díky spuštění provozu v EU získat zhruba 40 milionů nových uživatelů

Zpráva o chystaném rozšíření sítě Threads do Evropy přichází v době, kdy řada inzerentů, včetně firem Apple, Disney a IBM, pozastavila reklamu na síti X kvůli kontroverzním výrokům jejího majitele Elona Muska. Tento dvaapadesátiletý miliardář se nejnověji stal terčem kritiky za svou reakci na příspěvek, podle kterého Židé podporují „nenávist vůči bělochům“. „Říkáš naprostou pravdu,“ napsal k postu podnikatel v polovině listopadu.