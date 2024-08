Potvrzeno: Mark Zuckerberg za covidu cenzuroval Facebook. Donutila ho vláda Joea Bidena

Skutečnou předvolební bombu vypustil zakladatel největší sociální sítě Facebook a CEO Meta Platforms Mark Zuckerberg. Ten v dopise pro legislativní výbor Sněmovny reprezentantů amerického Kongresu napsal, že jej vláda dosluhujícího prezidenta Joea Bidena v době pandemie covidu přiměla cenzurovat část obsahu Facebooku. Zuckerberg označil požadavky vlády za nesprávné a lituje, že vládě vyhověl.

Panuje na Facebooku cenzura? Zakladatel a šéf společnosti Mark Zuckerberg nyní potvrdil, že tomu tak za pandemie covidu-19 skutečně bylo. Vedení největší sociální sítě prý vyšlo vstříc požadavkům vlády Joea Bidena, aby některé obsahy důsledně mazala. Jednalo se prý zejména o humor a satiru spojených s pandemií, citoval list Financial Times Zuckerberga.

Ten zaslal dopis legislativnímu výboru Sněmovny reprezentantů amerického Kongresu, v němž popsal, k čemu vlastně docházelo.

„Domnívám se, že nátlak vlády nebyl správný, a lituji, že jsme se k němu nevyjádřili otevřeněji,“ napsal v dopise, který výbor v pondělí zveřejnil na webu X. „Jsem pevně přesvědčen, že bychom neměli slevovat ze svých obsahových standardů kvůli tlaku jakékoli administrativy v jakémkoli směru - a jsme připraveni tvrdě odrazit jakékoli podobné pokusy, pokud by se něco takového opakovalo,“ uvedl zakladatel největší sociální sítě světa.

„Když vláda musela začít bojovat se smrtící pandemií, podpořila odpovědné kroky k ochraně veřejného zdraví a bezpečnosti,“ uvedl Bílý dům. „Náš postoj byl jasný a konzistentní: věříme, že technologické společnosti a další soukromé subjekty by měly brát v úvahu dopady svých akcí na americký lid a zároveň se nezávisle rozhodovat o informacích, které prezentují,“ dodal mluvčí americké vlády.

Konec dotací

Mark Zuckerberg zároveň uvedl, že v aktuálním předvolebním období nehodlá podpořit nic, co by s politikou či volbami souviselo. Nadace Chan Zuckerberg Initiative, která je nadací Zuckerberga a jeho manželky, přitom patřila ke štědrým přispěvatelům na podporu hladkého chodu voleb. „Celkově na tuto oblast nadace přispěla 400 miliony dolarů,“ uvedla Hannah Murphy z Financial Times.

„Mým cílem je být neutrální a nehrát takovou či onakou roli – nebo ani působit, že nějakou roli hraji. Takže v tomto cyklu neplánuji podobný příspěvek,“ napsal Zuckerberg.

