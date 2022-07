Viktor Orbán: Evropa upadne do recese, už je to nevyhnutelné

Protiruské sankce se začínají obracet proti Evropské unii, uvedl maďarský premiér Viktor Orbán ve státním radiu. Podle vlivného evropského politika aktuální problém s energiemi dovede Unii nevyhnutelně do recese.

Reklama

„Doteď jsem si myslel, že jsme se střelili do nohy,“ začal podle Bloombergu Viktor Orbán svou kritiku protiruských sankcí Evropské unie v rozhovoru pro maďarský státní rozhlas. „Teď si myslím, že se evropská ekonomika spíš střelila do plic a nyní má problémy dýchat,“ dodal Orbán. Podle něj v současnosti sankce činí větší potíže Evropské unii než samotnému Rusku a recese v Unii je nyní nevyhnutelná.

Maďarský premiér je dlouhodobým kritikem nejpřísnějších reakcí proti Rusku, zejména uvalení embarga na dovoz ruské ropy a plynu, které jsou pro fungování Maďarska kritické.

Maďarsko se připravuje na zimu, zakázalo vývoz energií Politika Maďarsko vyhlásilo stav energetické nouze, jehož součástí je zákaz vývozu zdrojů energie. Zrušilo také mnoho let platný cenový strop u energií pro domácnosti s nadprůměrnou spotřebou a plánuje zvýšit domácí těžbu zemního plynu, píše agentura Reuters. ČTK Přečíst článek

„Přestože k nám ruský plyn i nadále teče prostřednictvím dvou hlavních plynovodů, i naši lidi čelí extrémnímu nárůstu cen energií,“ poznamenal Orbán, jehož vláda již ve čtvrtek ohlásila největší podpůrný program pro domácnosti čelící rostoucím nákladům na bydlení. Zároveň se Maďarsko chystá na možný energetický nedostatek na podzim a v zimě.

Návrat k Putinovi?

Viktor Orbán až do začátku ruské invaze na Ukrajinu patřil společně s českým prezidentem Milošem Zemanem k hlavním podporovatelům ruského režimu v Evropské unii. Po 24. únoru se však i on od Vladimira Putina odvrátil a ruskou agresi tvrdě kritizoval.

Reklama

Nečekaný zvrat. Putin ztrácí dlouholetého spojence, Orbán drží s Evropou Politika Dlouholetý spojenec Vladimira Putina, maďarský premiér Viktor Orbán, překvapil politiky i politology. Prozatím dal místo Ruska přednost EU, píše server CNBC. Maďarsko podpořilo žádost Ukrajiny o členství v EU a také přijme ukrajinské uprchlíky. pej Přečíst článek

Zároveň však často komplikoval jednání o protiruských sankcích a často předem deklaroval, že Maďarsko bude vetovat veškerá potenciální omezení dovozu ruských energetických surovin, zejména ropy a plynu. Embargo na ruskou ropu pak nakonec Maďarsko nevetovalo jen kvůli částečné výjimce, kterou získali.

Aktuální Orbánova rétorika pak naznačuje další odklon od silné protiruské politiky Evropské unie. Navíc probíhá ve chvíli, kdy Unie žaluje Maďarsko kvůli porušování právního státu. Toho se Maďarsko mělo dopustit schválením dalších zákonů znesnadňujících život menšinám.

Protiruské sankce: Od koho a proti komu a čemu? Podívejte se na jejich přehled Politika Evropská unie na svém mimořádném summitu na začátku června přijala již šestý balík protiruských sankcí jako odvetu za vpád Moskvy na Ukrajinu. Klíčovou otázkou bylo embargo na ruskou ropu, z jejíhož prodeje Kreml výrazně financuje agresi vůči Ukrajině. Jak vypadají dosavadní sankce? Podívejte se na jejich přehled včetně ruské reakce, jak jej sestavila BBC a server newstream.cz. Dušan Kütner Přečíst článek