„Věštec“ Roubini: Válka bude eskalovat. Trump chce vyhrát
Známý ekonom Nouriel Roubini, který se proslavil tím, že předpověděl finanční krizi v roce 2008, očekává, že Trump se z války v Íránu jen tak nestáhne. Chce vyhrát, říká.
Nouriel Roubini předpovídá, že americký prezident Donald Trump spíše přistoupí k eskalaci války v Íránu, aby dosáhl vítězství, než aby ustoupil a riskoval horší dopady na ekonomiku a mezinárodní řád. Uvedla to agentura Bloomberg.
„Můj základní scénář počítá s více než 50procentní pravděpodobností eskalace,“ uvedl v pátek bývalý ekonom Bílého domu v rozhovoru na setkání ekonomů a lídrů byznysu u jezera Como v Itálii. „Eskalace a následná prohra je méně pravděpodobná než eskalace a vítězství, ale je to velké riziko.“
Výkonný ředitel společnosti Roubini Macro Associates, jehož temná varování provázela klíčové momenty globální finanční krize v roce 2008, má na válku v Íránu poměrně optimistický pohled.
„Je pravděpodobnější, že pokud USA a Izrael eskalují konflikt, dojde ke kolapsu režimu, což přinese lepší výsledek ve střednědobém horizontu, i když krátkodobě bude ropa dražší,“ řekl Roubini. „Trump i izraelský premiér Benjamin Netanjahu mají tedy motivaci eskalovat a pokusit se vyhrát.“
Ruský prezident Vladimir Putin měl podle deníku Financial Times požádat skupinu nejbohatších ruských podnikatelů, aby přispěli do státního rozpočtu zatíženého výdaji na válku na Ukrajině. Informaci s odkazem na tři zdroje obeznámené se situací však Kreml oficiálně odmítá.
Financial Times: Putin žádá miliardáře o peníze na válku. Kreml to popírá
Politika
Ruský prezident Vladimir Putin měl podle deníku Financial Times požádat skupinu nejbohatších ruských podnikatelů, aby přispěli do státního rozpočtu zatíženého výdaji na válku na Ukrajině. Informaci s odkazem na tři zdroje obeznámené se situací však Kreml oficiálně odmítá.
Vyhnout se sedmdesátým letům
Írán a Izrael v pátek pokračovaly ve vzájemném ostřelování a Teherán zacílil na několik států v Perském zálivu. Útoky přišly jen několik hodin poté, co Trump znovu posunul ultimátum, do kdy má Írán souhlasit se znovuotevřením Hormuzského průlivu, jinak bude čelit útokům na svá energetická zařízení.
Roubini varoval, že pokračování války poškodí globální ekonomiku. Existuje krajní riziko (tail risk), že pokud USA a Izrael eskalují situaci, „Írán zaútočí na ropná zařízení ještě intenzivněji a skončíme v situaci podobné 70. letům,“ uvedl.
Americká válka s Íránem nutí země snižovat očekávání ohledně hospodářského výkonu a zároveň se připravovat na inflační vlnu taženou cenami energií.
„I kdyby válka skončila zítra, ceny ropy se nevrátí tam, kde byly dříve,“ řekl a dodal však, že nárůst o 10 až 15 procent „by nebyl tragický“.
Na dotaz ohledně dopadu na měnovou politiku Roubini odpověděl, že ECB bude pravděpodobně muset zvýšit úrokové sazby „v dubnu a možná i v červnu“, stejně jako Bank of England.
V obtížné pozici by se podle Roubiniho mohl ocitnout i Fed, který by mohl být nucen ke zvýšení sazeb, aby zabránil riziku, že se inflační očekávání vymknou kontrole.
Centrální banky v eurozóně i v Británii musejí pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb, aby odvrátily takzvanou stagflaci, tedy kombinaci stagnující ekonomiky a vysoké inflace. Podle agentury Bloomberg to řekl americký ekonom Nouriel Roubini, který je známý svými pesimistickými prognózami.
Stagflaci odvrátí centrální banky jen tím, že budou zvyšovat sazby, tvrdí ekonom Roubini
Money
Centrální banky v eurozóně i v Británii musejí pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb, aby odvrátily takzvanou stagflaci, tedy kombinaci stagnující ekonomiky a vysoké inflace. Podle agentury Bloomberg to řekl americký ekonom Nouriel Roubini, který je známý svými pesimistickými prognózami.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.