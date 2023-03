Firmy využívající umělou inteligenci rostou rychleji, ukazují data ABSL

Umělá inteligence zažívá boom a pomáhá firmám, které ji zavedly, růst rychleji. Ukazují to data asociace ABSL, která sdružuje společnosti působící v segmentu sdílených podnikových služeb. Zároveň ABSL už deset let poskytuje podporu zahraničním investorům, kteří chtějí v Česku zřídit svá centra podnikových služeb. V současnosti v tuzemsku působí 400 center zaměstnávajících již téměř 160 tisíc lidí. Další desetiletí bude ve znamení pokračující digitalizace, důrazu na udržitelnost a zavádění nových forem práce. Do roku 2030 má v oboru pracovat 250 tisíc zaměstnanců, předpovídá ABSL.

„I když už nečekáme tak dynamický rozmach jako v uplynulých letech, kdy jsme prakticky každý rok rostli dvouciferným tempem, obor se bude nadále rozšiřovat, a to jak co do šíře poskytovaných služeb, tak i počtem zaměstnanců. Z pohledu ekonomického přínosu však půjde o růst mnohem dynamičtější než dosud, a to zejména kvůli zaměření na práci s vyšší přidanou hodnotou,“ říká ředitel ABSL Jonathan Appleton.

Do Česka už podle něj nemíří jednoduchá transakční práce, jako je například evidence faktur nebo koordinace logistiky, ale vysoce kvalifikovaná odborná práce, k níž patří výzkum a vývoj, datová analýza, digitalizace firemních procesů či inovace.

„Za uplynulý rok v ČR rozběhlo provoz 20 nových center, což je podobný počet jako například na několikanásobně větším polském trhu. Je tedy vidět, že i přes růst nákladů, kterému zdejší centra čelí, skýtá naše země pro mezinárodní obor podnikových, IT a zákaznických služeb stále atraktivní potenciál,“ říká Jonathan Appleton. Dle našich předpokladů je obor na dobré cestě do roku 2030 vzrůst o dalších 90 tisíc pracovních míst.

Kvalifikace hlavním motorem růstu

Hlavním motorem rozmachu podnikových služeb v ČR už ovšem není levná pracovní síla, ale kvalifikace místních lidí, schopnost přitáhnout talenty z celého světa a adopce technologií. Téměř třetina center dostala do fáze ostrého provozu chatboty, čtvrtina využívá umělou inteligenci, pětina strojové učení, stejný podíl i technologie pro automatické zpracování přirozeného jazyka a 17 procent rozpoznávání videa či obrazu.

„Asi největší boom aktuálně zažívá umělá inteligence. Z našich dat vyplývá, že centra, která nasadila umělou inteligenci, rostou dokonce dvojnásobným tempem, než kolik činí oborový průměr. Umělá inteligence totiž umožňuje zlepšit produktivitu a efektivitu práce,“ komentuje Jonathan Appleton s tím, že využívání umělé inteligence vytváří celou řadu nových pracovních pozic, například v oblastech jako je vývoj softwaru pro AI, datová analýza a řízení projektů v oblasti umělé inteligence. Během pandemie covidu urychlilo její zavádění 63 procent center. Plných 82 procent center pak chce své projekty digitální transformace posunout letos.

Stovky služeb a procesů

Do budoucna lze očekávat ještě širší rozmach technologií, které umožní centralizovaně poskytovat daleko více podnikových služeb. V příštím období se podle předpovědi ABSL dočkáme také dalšího rozmachu nových forem práce. Už nyní je obor synonymem flexibility práce, kdy lidé mohou pracovat kdykoliv a odkudkoliv. Očekává se však větší rozmach sdílených pracovních míst, nárůst alternativních úvazků a zájem o spolupráci s nezávislými odborníky na volné noze či o projektovou spolupráci. Dosud v oboru zkrácený úvazek nebo formu externí spolupráce využívá 14 procent všech pracujících, jejich podíl by se měl do roku 2030 zdvojnásobit.

„Dalšími trendy pro následující desetiletku pak budou i konsolidace trhu, kdy se menší nezávislá centra začnou spojovat s těmi většími, a silnější zaměření na udržitelnost a soulad s ESG. V kurzu bude také důraz na vzdělávání s cílem udržet si vysokou kvalifikaci a tím relevanci trhu. To vše ukazuje potenciál pro další rozvoj a růst oboru podnikových služeb,“ uvádí na závěr Jonathan Appleton.