Šéfka digitálu Novy Oravčíková: Už se jasně ukazuje výhoda Voyo Originálů

Téměř rok je ve funkci digitálu Skupiny Nova Lucie Oravčíková. K jejím hlavním úkolům patří řízení digitální videotéky Voyo, která se v loňském roce stala dvojkou na českém a slovenském trhu SVOD platforem. „Brzy se přehoupneme přes 700 tisíc předplatitelů. Plán dosáhnout milionů zákazníků pro Česko a Slovensko do konce roku 2026 stále platí,“ prozrazuje Lucie Oravčíková v rozhovoru pro newstream.cz.

Za pár dní oslavíte první rok ve funkci šéfky celého digitálu Skupiny Nova. Jak ten rok hodnotíte?

Byla, tedy spíš je to neuvěřitelná jízda. Udělali jsme toho opravdu hodně. Kde začít?

Tak třeba čísly Voyo.

Poslední veřejná čísla jsou ze začátku listopadu, kdy jsme překonali hranici 650 tisíc platících klientů za Česko a Slovensko. Takže se dále držíme nad plánem, který jsme si při restartu Voyo nastavili. Nyní vidíme, že se brzy přehoupneme přes 700 tisíc předplatných.

Krátce poté, co jste na začátku 2023 roku nastoupila, to bylo přes půl milionu. A engagement kolem 12 hodin týdně. Jak se mění toto číslo?

V nejlepších částech roku to bylo až 15 hodin.

Jakými změnami Voyo prošlo?

Ony to jsou často poměrně neznatelné, technické změny. Tou nejviditelnější, kterou diváci jistě ocení, je nově možnost vytvářet si pod jedním účtem profily pro jednotlivé členy rodiny. To je opravdu výrazná inovace, která se projeví na uživatelské zkušenosti, protože nově se bude vaše používání Voyo přímo odrážet ve skladbě nabídky, kterou uvidíte.

A ty další, říkáte technické novinky, byly jaké?

Šlo o to, že za poslední dva roky jsme opravdu nabrali ohromný počet klientů, kteří Voyo využívají stále intenzivněji. Šlo o to zrobustnit náš systém, aby dokázal tento rostoucí nápor zvládat bez problémů.

Platí ambice dosáhnout milionu diváků do roku 2026?

Platí. Do konce roku 2026. Jak jsem zmínila, zatím jedeme rychleji, než byly plány, a rozhodně nechceme zvolňovat.

Vaše plány se do velké míry ustavily před dvěma lety. Mezitím nastala opravdu bezprecedentní inflace. Jak se to projevilo na televizní branži?

Tak všichni chtějí víc peněz, to není překvapivé. VOD segment je specifický v tom, že je neuvěřitelně konkurenční a výrobní kapacity byly vzácné ještě před tou inflační vlnou.

Co vám při akvizicích funguje nejvíc?

Zatím je to stále advanced streaming, tedy pořady, které běží na televizi, ale na Voyo je diváci mohou vidět dřív. U Voyo Originálů se po dvou a půl letech ukazuje hodnota té šíře. Je to opak nasazení reality show. Tam máte velký nájezd po spuštění a funguje to zhruba půl roku, ale pak to zestárne. U Voyo Originálů je na začátku velký „buzz“, který ale můžete kdykoli obnovit. Na Roubala chodí pořád noví lidé. A zůstanou kvůli dalším seriálům.

Jak se tedy dařilo značce Voyo Originál v roce 2023?

Jde o projekt, který již nabízí tematicky velmi širokou paletu projektů pro různé skupiny diváků. Teď doběhli Extraktoři, kde vidíme velký zájem. Ale takto bychom mohli projít všechny loňské Voyo Originály. Dařilo se Matematice zločinu, kterou jsme nasadili v létě a fungovalo to, pomohlo nám to přečkat slabší televizní sezonu. A úspěch Sex O'Clock byl opravdu ohromný a chystáme druhou sérii. Nejúspěšnější Voyo Originál pak je samozřejmě fenomenální Iveta, která bude mít letos třetí sérii. Zajímavý osud měl seriál Vědma, který byl na Slovensku jedním z nejúspěšnějších projektů letos vůbec.

A jaké novinky na rok 2024 chystáte kromě nových sérií úspěšných projektů? Vlastně konkrétně se ptám na Hojera, tedy Metodu Markovič.

Hojera uvidíte v první části letošního roku. Každý, kdo to již viděl, říká, že to je rozhodně největší pecka mezi Voyo Originály. Byl to ostatně první český seriál, který dostal cenu na mezinárodním festivalu Serial Killer.

Voyo se již etablovalo, k čemuž právě Originály jistě přispěly. Zajímalo by mě, jestli stále u těchto nákladných projektů jde hlavně o akviziční potenciál, anebo zda již jde spíš o to, jak stávající diváci sledují novinky?

Je to kombinace obojího. Rozhodně nejde říct, že by akvizice probíhaly úplně samovolně. Plánování, co se kdy nasadí, je strašně důležité. Díky pozici na trhu se nám to ale lépe plánuje, protože již máme data, co jak kdy funguje. A samozřejmě kontinuální práce je na budování značky.

Mění se nějak výrazně publikum?

Nový formát přináší specifické publikum víc. U televize to je ostatně podobné. Na Voyo je víc žen, ale věkově to je opravdu velmi široké. Je přirozené, že reality show lákají víc mladé publikum, Voyo Originály zase víc diváky mezi 35 a 45 lety. Kontinuálně roste také dětský segment. Je opravdu hodně důležité to, jak nyní již můžeme analyzovat ohromné množství informací. Dříve jsme vycházeli z expertních odhadů, nyní na všechno máme data.

Daří se vám bojovat s odpadáváním předplatitelů? Zakladatel Netflixu Reed Hastings popisoval, jak se boj o udržení klienta v určitou fázi stal důležitějším než snahy o akvizice nových předplatitelů.

Platí, že na tom jsme podobně jako třeba právě zmíněný Netflix. Snažíme se to minimalizovat celou řadou cest. Základní je samozřejmě obsahová nabídka a s ní spojená logika nasazování novinek. Snažíme se nasazovat pořady tak, aby byly jednak rozprostřeny v čase, ale také aby byly nějak v souladu s děním. Další cestou je skutečně personalizovaný marketing cílený na konkrétního diváka, tedy zejména prostřednictvím newsletterů. A konečně to jsou technické věci od platební brány přes samotný produkt. A opět platí, že vše analyzujeme a pracujeme s daty. Takže už umíme předem vytipovat, kdy bude další velká vlna odchodů a umíme na to předem reagovat tak, aby ty odchody byly co nejmenší.

Například?

Tak třeba když končí Love Island, tak lze očekávat odliv diváků, kteří si Voyo pořídili kvůli této reality show. A tak jim můžeme nachystat Love Island After, nasadíme anglickou verzi. Fenoménem pak jsou lidé, kteří si chtějí od placení odpočinout na nějakou dobu, protože si třeba platí služeb víc nebo ve slabší letní sezoně. Dohnat tyto diváky, kteří službu znají a jsou na ni zvyklí, už není takový problém.

Jaký je vlastně potenciál českého trhu SVOD?

Nyní to je kolem dvou milionů. Penetrace je 36 procent. Ten trh opravdu hodně roste a rostl i během roku 2023. To nebylo dáno jen organicky, ale také vstupem tří nových služeb. Koeficient na domácnost, která má nějakou službu, tak vzrostla na 1,5 služby.

A co lze čekat od dalších let?

V našich projekcích do roku 2030 již nepočítáme se vstupem žádného velkého hráče. Zároveň vidíme kontinuální růst počtu uživatelů, penetrace domácností i počtu služeb na domácnost. Nadále počítáme s tím, že Netflix nebude výrazněji zpomalovat svůj růst, neutuchají ani naše ambice, takže bychom si měli udržet postavení dvojky na česko-slovenském trhu, kterou jsme se vloni stali.

Jste šéfka celého „nováckého“ digitálu. Jaké novinky nabídly další produkty?

Tam do velké míry pokračujeme v evoluci strategie, která byla nastavená před dvěma lety. Na TN.cz hodně prosazujme sport, v čemž budeme pokračovat i v následujícím roce. Rozvíjíme TN Live, které dostalo modré tlačítko HbbTV a také máme nově licenci. A digitál hlavního kanálu také neprochází žádnou revolucí, pokračujeme v tom, co se nastavilo před rokem a půl. Pracovali jsme na nové HbbTV aplikaci Nova.cz, kterou se nám podařilo úspěšně spustit.

Lucie Oravčíková

Na Novu se vrátila v roce 2018, aby se starala o digitální projekty a rozvoj platformy Voyo. Od ledna 2023 je na Nově Digital Director CZ/SK. Mezi její kompetence patří digitální transformace ve vybraných zemích CME. Určuje také dlouhodobé cíle a klíčové výsledky pro řízení videotéky Voyo v TV Nova a TV Markíza.

