Texaská továrna Tesly byla podle Muska černá díra na peníze. Nyní do ní opět nalije miliardy dolarů

Americký výrobce elektromobilů Tesla hodlá investovat téměř 776 milionů dolarů (zhruba 17 miliard korun) do rozšíření svého závodu v Texasu. Podle amerických médií to vyplývá z dokumentů, které automobilka předložila úřadům. Tesla chce v rámci této investice vybudovat například zařízení pro testování a výrobu bateriových článků, informoval server CNBC.

Tesla otevřela továrnu v texaském Austinu loni v dubnu. Automobilka v loňském roce zahájila produkci také v nové továrně v Německu (na snímku), která je jejím prvním závodem v Evropě. Minulý týden firma oznámila, že loni zvýšila výrobu o 47 procent na 1,37 milionu vozů.

Ještě loni v červnu se přitom o nových investicích do Austinu a Berlína vyjadřoval velmi příkře. „Továrny v texaském Austinu a u Berlína nyní prodělávají miliardy dolarů,” řekl tehdy Musk v rozhovoru pro oficiální fanouškovský klub Tesla Owners Silicon Valley. Oba závody Musk označil za „pece na spalování peněz“. „Ten hukot, který se z nich line, to je zvuk hořících peněz,” řekl.

Šéf automobilky Elon Musk si dal cíl do roku 2030 vyrábět 20 milionů aut ročně. Minulý měsíc se v médiích objevily informace, že Tesla by v brzké době mohla oznámit výstavbu nové továrny v Mexiku. Podle listu Reforma by počáteční investice do tohoto závodu mohla činit až miliardu dolarů (zhruba 22 miliard korun).

Informace o plánech na rozšíření texaského závodu přicházejí několik dnů po zprávě agentury Reuters, že přímý dohled nad montážními závody automobilky v USA a nad prodejními aktivitami v Severní Americe a v Evropě převezme šéf čínské pobočky Tom Zhu. Stane se tak v Tesle fakticky mužem číslo dvě po Muskovi.

