Quentin Tarantino slaví šedesátku. A vyhrožuje, že natočí už jen poslední film

Samouk nebo magor z videopůjčovny. Tak se říkávalo Quentinu Tarantinovi, protože na rozdíl od většiny slavných filmařů své filmové vzdělání absolvoval skutečně ve videopůjčovně. I proto jsou jeho kultovní filmy prošpikované odkazy na všechno možné od spaghetti westernů Sergia Leoneho přes francouzskou novou vlnu po japonské samurajské klasiky. Tarantino má na kontě devět snímků. A podle slov režiséra, který právě dnes slaví šedesátku, natočí už jen jeden film.

Málokterému filmaři se podařilo od roku 1990 tolik jako Quentinu Tarantinovi. Považte sami. Natočil devět filmů, přitom do distribuce jich šlo deset (Kill Bill byl rozdělen na dva snímky). Téměř všechny jeho snímky se staly kultovní záležitostí, Pulp Fiction patří podle všech aktuálních kritérií k nejlepším a nejmilovanějším filmům historie.

Právě jeho snímky přivedly velkou část dnešních třicátníků a čtyřicátníků k lásce k filmu. A co je skutečný zázrak – ani jeden jeho film neměl vyšší rozpočet než tržby. A o většině z nich lze říct, že byly vlastně hity.

Quentin Tarantino se stal popkulturní ikonou, na jejíž filmy je zkrátka dobré chodit, protože se o nich prostě mluví. A trvá to již tři dekády. Samotný Tarantino nyní slaví šedesátiny. A všechny fanoušky po celém světě neustále napíná, zda splní svůj poslední velký slib. Ne, nebude to třetí Kill Bill, o kterém mluví již přes deset let.

Je to jiný slib, vlastně spíš výhružka: Tarantino totiž prohlásil, že natočí už jen jeden film. Měl by to být snímek podle scénáře s názvem The Movie Critic, který se odehrává v sedmdesátých letech. Podle zdrojů The Hollywood Reporter by se mělo natáčet letos na podzim, jak bývá u Tarantinových filmů zvykem v posledních letech, premiéra by mohla být na Vánoce 2024. A pak oscarové hody. A pak? Konec kariéry?

Ikoničtí mafiáni

Pojďme si onou kariérou udělat krátký průřez. Těch důležitých uzlů je totiž celá řada a ukazují, jak Quentin Taratino významným způsobem ohnul způsoby vyprávění.

Ukázala to již jeho proslulá prvotina Gauneři z roku 1992. V úvodní scéně si několik mužů u snídaně povídá. Hovoří o Madonně, o spropitném, o ničem. Dají si přezdívky a víme, že jde o bandu lupičů, kteří mají v plánu banku. Do roku 1992 se natočily přinejmenším stovky filmů na toto téma. A do posledního měly loupež jako klíčový moment, jako vrchol, jako jádro.

Ne tak Tarantinovi Gauneři, kteří loupež prostě vynechávají. Po snídaňové scéně skáčeme rovnou do chvíle po loupeži, do vlastně komorního vyprávění, kdy několik lupičů včetně jednoho zraněného utíkají a zašijí se ve skladu. Jeden z nich je možná policejní krysa.

A tak vlastně začíná malý velký film, který de facto znovu rozjel zájem o mafiány a gangsterský žánr (samozřejmě společně s filmy Martina Scorseseho z devadesátých let).

Jak se mu to podařilo? Tarantino na jedné strany zbavil typické postavy většiny atributů, které mívaly ve filmové tradici. Jeho mafiáni se nehoní v autech, nestřílejí po všem, co se pohne. Na straně druhé staví do popředí stylovost. Jeho mafiáni v černých oblecích s černou kravatou ve zpomaleném záběru za zvuků sedmdesátkové muziky se staly ikonami, které vstoupily do dějin.

Vyprávět jinak

Gauneři si vydobyli kultovní status. Stali se nejlépe přijatým snímkem na festivalu nezávislých filmů Sundance, kde si odbyli premiéru v lednu 1992. Tarantino podepsal smlouvu s tehdy se rozjíždějící společností Miramax a dostal pro nezávislého filmaře obří rozpočet 8,5 milionu dolarů na svůj další snímek. A byla to jedna z nejlepších sázek historie.

Výsledkem totiž byl snímek Pulp Fiction: Historky z podsvětí, který opravdu změnil svět filmu, nastartoval či restartoval několik kariér, a navíc vydělal pohádkové peníze.

Připomeňte si trailer ke kultovnímu snímku Pulp Fiction z roku 1994:

Ale postupně. Tarantino se vrátil ke svému ikonickému motivu z Gaunerů – obyčejní řadoví mafiáni v oblecích za zvuků sedmdesátkové muziky plní několik nepříliš složitých úkolů. Jednou mají přivést kufřík s neznámým obsahem, pak má jeden z nich pohlídat manželku svého bosse, jindy mají za úkol sejmout boxera, který onoho bosse vyšplouchnul a nenechal se ve třetím kole knockoutovat.

A snímek je rozdělen do několika kapitol, což mohlo zprvu evokovat, že půjde o klasický povídkový film. Jenomže Tarantino se rozhodl ukrojit větší sousto. Povídky rozstříhal a smíchal zcela netradičně, takže se různě prostupují, vracejí, doplňuje jedna druhou. Najednou se vyjevuje, že epizodická struktura vlastně neexistuje a jde o ucelené vyprávění, jen poněkud jinak poskládané.

Zlatá palma a miliony

Snímek Pulp Fiction si odbyl premiéru v Cannes v roce 1994. A stal se senzací. Okamžitě získal nejvyšší ocenění, tedy Zlatou palmu. A šeptanda ze snímku učinila globální hit. Snímek celosvětově utržil na svou dobu obdivuhodných 214 milionů dolarů, což na rozpočet 8,5 milionu bylo nevídané (a překonaly to až nízkorozpočtové horory typu Záhada Blair Witch).

Co bylo neméně významné – Pulp Fiction dal zrodit několika hvězdám od samotného Tarantina přes Umu Thurman po Samuela L. Jacksona, restartoval kariéru Johna Travolty a skvěle posunul kariéru Bruce Willise. A právě zde začala mimořádná dekáda studia Miramax, které se stalo jedním z hlavních impérií Hollywoodu.

Snímek však přinesl také zklamání, a to při předávání Oscarů za rok 1994. Tak silný ročník však svět dlouho předtím ani potom neviděl: proti sobě kromě Pulp Fiction stály ještě snímky Forrest Gump a Vykoupení z věznice Shawshank. Během oscarové sezony se velmi často projevuje různý vkus kritiků a akademiků. A platilo to i na začátku roku 1995. Pulp Fiction totiž byl miláčkem kritiků a získával jednu cenu od kritiků za druhou.

Při hlasování jednotlivých hollywoodských asociací, v nichž hlasují i členové americké filmové akademie, ale vítězil Forrest Gump. Zvítězil u producentů i režisérů, což v té době bylo téměř zárukou konečného vítězství. A tak se také stalo a Tarantino se musel spokojit jen s cenou za nejlepší scénář.

Oscara za nejlepší film a režii? Ne!

A toto prokletí Tarantina provází po celou jeho kariéru, což právě jeho, jako bytostného hollywoodského milovníka a obdivovatele, mrzí, nebo spíše štve.

Na Oscarech se mu jinak docela daří. Všechny jeho snímky měly vždy spousty nominací, samotný Tarantino byl nominován celkem osmkrát – většinou za scénář a režii, v případě snímku Tenkrát v Hollywoodu také za nejlepší film v roli producenta. Sám také získal dva Oscary za scénář, jeho snímky mají na kontě několik hereckých sošek (ty nejpamátnější byly pro Christopha Waltze). Ale žádné z jeho děl nezískal nejprestižnější ocenění pro film roku. A Tarantino nikdy nedostal cenu za režii.

Hlavním důvodem bude nejspíš to, že přestože jsou jeho snímky epičtější, pompéznější a výraznější, pořád se jim daří uchovávat ducha nezávislého filmaře, kterým Tarantino nikdy nepřestal být. U jeho nejdospělejších děl, kterými jsou Hanební pancharti, Nespoutaný Django a Tenkrát v Hollywoodu, se to ukazuje zejména jeho sklonem narovnávat historické nespravedlnosti prostřednictvím filmu.

A tak v Djangovi bojuje proti rasismu a otrokářství, v Panchartech židovští válečníci trýzní nacisty a v Tenkrát v Hollywoodu udělá z Mansonovy rodiny, která vyvraždila na konci šedesátých let dům v Hollywoodu, bandu neumětelů, kterou hravě zlikviduje jeden kaskadér.

Neztrácí energii

Pro akademický Hollywood, který rozdává Oscary, to je prostě příliš hravé a hříčkovité, rozverné. Ale také to je vrcholně láskyplné k filmu, jeho možnostem a historii (tedy takzvaně cinéfilní). V Tarantinových filmech jsou tisíce odkazů, což se právě díky jeho filmografii stalo jedním ze stavebních kamenů populárních filmů.

Může to být konkrétní ikonická postava, může to být konkrétní scéna, ale stačí i jenom kompozice záběru, kamerový úhel či jízda. Vše v Tarantinových filmech má funkci. Zároveň si je divák užije i bez jakékoli podrobnější znalosti díla Jeana-Luca Godarda či Sergia Leoneho, na které odkazuje nejčastěji.

Podstatné je, že Tarantino neztrácí nic z toho, na čem postavil své první filmy. Je stále odvážný, hravý a nekompromisní. A i v šedesáti zůstává mladistvým filmařem. Uvidíme, zda to potvrdí jeho desáté dílo. A zda Tarantino vyplní svou hrozbu, že to bude jeho dílo poslední.