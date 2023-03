Harry Potter, nebo Hobit? Nejdražší dětské knihy stojí miliony

Do aukce se již za měsíc dostane jeden z výtisků první edice Harry Pottera J. K. Rowlingové. Jedná se o jeden z pouhých 200 kusů, které se v roce 1997 dostaly do volného prodeje. Poslední takový výtisk v aukci vynesl 471 tisíc dolarů. Které dětské knihy jsou na prestižním seznamu nejcennějších sběratelských artiklů?

Najít na staré půdě poklad může být v posledních letech snazší, než se může zdát. Stačí tam najít krabici se starými knihami, časopisy nebo obrázky, a pokud budete mít extrémní štěstí, za tu dobu cena některého ze zaprášených artiklů může jít do milionů.

Stejně tak štěstí mělo 200 Britů, kteří v roce 1997 zakoupili úplně první vydání prvního dílu knihy o čaroději Harrym Potterovi od tehdy neznámé autorky J. K. Rowlingové. Nakladatelství Bloomsbury totiž tehdy vytisklo pouhých 500 kusů této knihy, z níž se posléze stal fenomén. Tři stovky putovalo do knihoven, zbylých 200 kusů se prodávalo za 10 liber a 99 pencí. A nyní je jejich hodnota odhadována na v průměru 114 tisíc dolarů. Nicméně téměř se neprodávají, do aukcí jdou jednou dvakrát za rok. Poslední kus byl vydražen za 471 tisíc dolarů (tedy skoro 11 milionů korun). Na konci dubna půjde do aukce další kus a očekává se opět šesticiferná cena.

Přes obří částky utržené na občasných aukcích není první Harry Potter nejvzácnější dětskou knihou světa, patří jen do první desítky. A jsou dokonce obchody specializující se na vzácné první edice dětských knih, které cenu tohoto potterovského dobrodružství odhadují „jen“ na necelých 90 tisíc.

Nenáviděná Alenka

A které dětské knihy jsou tedy skutečně nejcennějšími dětskými knihami? O tento titul v současnosti bojují zejména dva proslulé tituly, s nimiž se však neobchoduje. A pokud dojde k nějakému privátnímu prodeji, údajně se jedná o milionové částky (v dolarech).

Prvním z nich je první vydání Alenky od Lewise Carrolla z roku 1865, které má pozoruhodný příběh. Nakladatelství MacMillan and Co. totiž vytisklo 2000 kusů této knihy a poslalo 50 kopií Carrollovi jako autorské výtisky. Mezitím si ilustrátor knihy John Tenniel povšiml mizerné kvality soutisku a nechal zastavit další tisk. Téměř celý první náklad tak putoval do stoupy a nakladatelství vydalo opravenou verzi o několik měsíců později.

Nicméně původní edice se jednak stala základem pro edici americkou. Navíc se po letech objevilo pár kopií původní britské verze. Ano, všechny pocházely z padesátky autorských výtisků.

V současnosti se ví o 22 dochovaných kusech, z nichž 16 vlastní institucionální sbírky a zbylých šest je v soukromých rukách a občas se objeví na aukci. Cena? Miliony dolarů.

Odmítaný králíček Petr

Ještě poutavější příběh je za další knihou, která se dnes prodává za miliony dolarů. Beatrix Potterová je dnes proslulou autorkou fenoménu Králíček Petr. Na začátku 20. století, když tyto příběhy psala a ilustrovala pro děti, o něž se starala, ale nakladatelé o její dílo nestáli.

Požadovali buďto knihu delší, nebo naopak kratší. Beatrix se rozhodla vydat knihu vlastními silami. A tak vzniklo 250 kopií prvního dobrodružství Králíčka Petra, které autorka rozdala příbuzným a známým. Většina ze známých kopií je navíc doplněna o vlastnoruční poznámky autorky, věnování a podpis. Knihy tak platí za jeden z nejcennějších artiklů v knižním sběratelství.

První Hobit shořel při bombardování

A které slavné knihy dále patří k nejcennějším dětským knihám všech dob? Vedle Harryho Pottera to je samozřejmě například první vydání Hobita od J. R. R. Tolkiena z roku 1937. První výtisk prvního vydání má pouhých 1488 kusů a 21 další s papírovým přebalem. Poznáte je tak, že na rozdíl od dalších celobarevných má tento zelenou obálku. První dodatek prvního vydání mělo 2300 kusů, ale 423 z nich shořelo během bombardování Londýna za druhé světové války.

První vydání Hobita má celkem čtyři podoby a všechny jsou extrémně cenné, prodávají se za desítky tisíc liber, podle obchodu AbeBooks, který se specializuje na raritní výtisky knih, se podařilo v roce 2003 prodat jednu kopii za 63 tisíc dolarů.

Za vysoké částky přesahující deset tisíc dolarů, se ale prodávají i další dětské klasiky. Podle AbeBooks se takto podařilo nacenit například první vydání knihy Where the Wild Things Are (Tam kde žijí divočiny) od Maurice Sendaka (25 tisíc dolarů), klasiky Roalda Dahla Karlík a továrna na čokoládu (rovněž 25 tisíc dolarů) či prvního Medvídka Pů od A. A. Milneho (téměř 12 tisíc dolarů).

Milionové unikáty

Vedle zmíněných klenotů tu pak jsou ještě skutečné unikáty, jejichž hodnota je často nevyčíslitelná. Takovým je například jediný výtisk A Little Pretty Pocket Book od Johna Newberyhy, který byl zároveň vydavatelem této knihy. Ta pochází z roku 1760 a jedná se již o desáté vydání této knihy. Zajímavostí je, že údajně jde o vůbec první moderní knihu určenou přímo dětem a nabízí rýmy na všechna písmena abecedy. Tento konkrétní výtisk je ve vlastnictví Britské národní knihovny v Londýně. A na trh se podle pravidel podobných institucí nikdy nedostane.

Co se týče nejvyšší částky, kterou kdy kdo zaplatil za současnou dětskou knihu v aukci, i tento rekord má na svědomí J. K. Rowlingová. Ta připravila celkem sedm unikátů svých Bajek barda Beedleho v luxusním provedení se stříbrem a vlastními ilustracemi. Jedna z těchto knih šla do aukce a očekávalo se, že se prodá za 50 tisíc dolarů. Výsledek však předčil veškerá očekávání a kniha se prodala za 1,95 milionu dolarů.

