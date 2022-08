Předpověděl krizi v roce 2008. Řítí se na nás další hrozba, míní investor Michael Burry

Muž, který předpověděl splasknutí amerického nemovitostního trhu a o němž vznikl oscarový film Sázka na nejistotu, zveřejnil na Twitteru šifrovanou zprávu, kterou zanedlouho poté smazal. Podle agentury Bloomberg šlo o varování před dalším hlubokým pádem trhů.

„Šílení je zpět. Po letech 1929, 1968, 2000 a 2008 se tlak šílení, které mění býky v bubliny, vytratil. Ale šílení postcovidové éry je tu stále. Je to stejné jako rok 2001 před Enronem, před 11. zářím, před WorldComem,“ uvedl podle agentury Bloomberg investor Michael Burry. „Není sice úplně jisté, na co přesně Burry ve svém šifrovaném vzkazu odkazuje, ale evidentně současnost srovnává s obdobím před prasknutím technologické bubliny,“ vysvětlila Claire Ballentineová z Bloombergu s tím, že Burry později svůj tweet smazal, což ovšem dělá poměrně často.

Burry přitom platí za jednoho z nejlepších časovačů trhu. Tuto pověst získal v období před prasknutím americké realitní bubliny v roce 2008, když to byl právě on, kdo pravděpodobnost pádu burz vypozoroval ze zdánlivě nesouvisejících tržních ukazatelů. Tehdy on sám na krizi vydělal 100 milionů dolarů, investiční společnost Scion Capital, jejíž vedení Burry přesvědčil na sázku proti americké ekonomice, vydělala dalších 700 milionů a investice zhodnotila o stovky procent.

Burry se díky tomu stal hrdinou oscarového snímku Sázka na nejistotu (známý i u nás pod původním titulem The Big Short).

Propad trhů na obzoru?

Burry propad trhů předpovídal v uplynulých měsících již několikrát. Bloomberg připomíná, že však k propadu skutečně dochází. Například širší index americké burzy S&P 500 v prvním pololetí umazal 13 procent, čímž letošní rok představuje nejhorší první pololetí americké ekonomiky od roku 1970.

Bloomberg pak uvádí, že například od posledního podobného tweetu Michaela Burryho burzy během pouhého měsíce propadly až o osm procent. Poté se ale trend otočil a trhy zase začaly růst.

