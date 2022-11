Největší podvod v dějinách Silicon Valley. Elizabeth Holmesová míří do vězení na 11 let

Měl to být revoluční nástroj, který změní zdravotní péči. Společnost Theranost vyvíjela zařízení, které na základě velkých dat měl analyzovat spoustu nemocí z pouhé kapky krve. Zakladatelka Theranosu Elizabeth Holmesová díky této vizi sehnala miliardy dolarů. Ty však skončily v naprosto nefunkčním prototypu, který nedokázal víc než standardní analytické nástroje. Nyní má největší podvod v dějinách Silicon Valley první část za sebou.

Soud udělil Elizabeth Holmesové, zakladatelce farmaceutické společnosti Theranos, trest odnětí svobody na 11 let a tři měsíce za podvod vůči investorům, zákazníkům i pacientům. Firma Theranos slibovala revoluci v medicíně, konkrétně technologii výrazně zjednodušující krevní testy, která se později ukázala jako vadná.

Obvodní soudce Edward Davila v kalifornském San José, kde byla Holmesová porotou uznána vinnou už v lednu, osmatřicetiletou podnikatelku odsoudil ve třech bodech investičního podvodu a v jednom bodu spiknutí.

Davila stanoval termín, kdy musí Holmesová nastoupit do výkonu trestu, na duben příštího roku. Obhájci odsouzené podle Reuters požádají soudce, aby mohla do té doby po uhrazení kauce zůstat na svobodě.

Trest 11 let odnětí svobody je nižší než 15 let, které pro Holmesovou požadoval státní žalobce, ale výrazně vyšší než 18 měsíců domácího vězení a veřejně prospěšné práce, které požadovala Holmesová.

„Její zločiny poškodily důvěryhodnost a integritu, na kterých stojí podnikatelská ekonomika Silicon Valley,“ uvedli dnes žalobci před vynesením rozsudku.

Holmesová k soudu promluvila v slzách krátce před vyneseném rozsudku. „Jsem zdrcená z toho, jak jsem selhala. V posledních několika letech jsem každý den cítila hlubokou lítost za to, čím si lidé kvůli mým chybám prošli,“ řekl odsouzená a omluvila se zaměstnancům Theranos i zasaženým pacientům.

Opatrně se start-upy

Celá kauza společnosti Theranos však může nadobro proměnit také investiční prostředí a vztah mezi technologickými startupy a kapitálem.

„Silicon Valley bylo až dosud proslulé tím, že podobným soudním procesům dokázalo odolávat. Jejich podnikatelský model totiž předpokládá, že vůči svému produktu nebo službě zaujmete smělý a optimistický postoj, abyste přilákali investory,“ poznamenal právník Jack Sharman, který se v advokátní společnosti Lightfoot zaměřuje na obhajobu takzvaných bílých límečků, tedy zpravidla manažerů firem. „A když ten váš produkt nebo služba uspěje, tak nejste podvodník, ale vizionář,“ citoval jej server listu The Guardian.

Verdikt v kauze Theranos může vést k tomu, že firmy ze Silicon Valley začnou být opatrnější, uvedl bývalý federální prokurátor Neama Rahmani již v lednu, kdy byla Holmesová uznána vinou. „V Silicon Valley bude ten verdikt rezonovat u velkých právních firem, které radí startupům,“ řekl. „Advokáti teď budou svým klientům radit, aby byli opatrnější. Zvlášť v tom, co říkají investorům,“ dodal v době před válkou na Ukrajinu a před růstem sazeb amerického Fedu, což byly další faktory, které se negativně podepsaly na investicích do začínajících firem.

Holka ze skvělé rodiny

Příběh Elizabeth Holmesové přitom začal jako klasická pohádka o tom, jak génius ze Silicon Valley chtěl proměnit svět. V tomto konkrétním případě od základu proměnit zdravotnictví.

Elizabeth měla vizi, za kterou šla krátce po ukončení studií na prestižní Stanfordově univerzitě. Měla vizi, o níž jí spousta vědeckých kapacit tvrdila, že je nesmyslná a její dosažení je nemožné. Měla vizi, na kterou jí přispěla celá řada investorů opravdu vysokými částkami. Měla vizi... a její příběh ukazuje to nejlepší a zároveň nejhorší z logiky startupové scény.

Jak to u těch největších prominentů startupové scény bývá, Elizabeth Holmesová pocházela z velmi dobře situované rodiny. I když v tomto příběhu je všechno tak trochu napůl pravda, napůl výmysl. Ale přeci: jejím otcem byl viceprezident jedné z nejvýznamnějších amerických společností. A ta společnost se jmenovala Enron. Ano, ten Enron, který po roce 2000 neslavně skončil po provalení velkolepých podvodů. Elizabethina matka zase pracovala v americkém Kongresu. Přístup do velkého světa tedy měla z obou stran, a to jak do politiky, tak do byznysu.

Holmesová se narodila v roce 1984 a velmi brzy se začala projevovat její nadprůměrnost. Již na střední škole propadla kouzlu počítačů a zde také rozjela svůj první byznys, když začala prodávat C++ překladače čínským univerzitám. Rodiče tak nechali dceru studoval mandarínskou čínštinu, posléze ji začala studovat na letním kurzu právě na Stanfordu. Na tuto univerzitu, která je dlouhodobě považována za jednu z deseti nejlepších vysokých škol světa, poté také nastoupila, aby se tu věnovala chemickému inženýrství. To byl rok 2002. Ale již o dva roky později ze školy odešla, protože již věděla, čeho chce v životě dosáhnout. Už znala svou vizi.

Stačí kapka krve

Idea, na které Elizabeth Holmesová několik let pracovala a která ji nakonec nejspíš dostane i do vězení, je opravdu přelomová, skoro geniální. Na základě nejmodernějších technologií a možností analýzy velkých dat chtěla z pouhé kapky krve dostat veškeré diagnostické informace, které lze z krve vůbec dostat. Tedy včetně diagnóz, pro které je nutno vzít pacientovi výrazně větší vzorek. Sama Holmesová v dobách největší slávy ráda vyprávěla, že ji její přelomová inovace měla pomoci překonat její vlastní fobii z jehel. A také takzvaně „demokratizovat zdravotní péči“.

Když svůj nápad představovala své tehdejší profesorce medicíny Phyllis Gardnerové, ta jí opáčila, že si myslí, že to prostě nemůže fungovat. Holmesová si však stála za svým nápadem (v té době zcela logicky) a šla za děkanem Channingem Robertsonem, který ji v jejích vizích podpořil.

Holmesová si tedy založila firmu, kterou o rok později přejmenovala na Theranos podle anglických slov pro terapii a diagnózu. Robertson se stal členem dozorčí rady a představil Holmesovou investorům do firem prosazujících inovace ve zdravotnictví.

A tím začala skutečná pohádka. V roce 2004 získala firma 6 milionů dolarů, ale o šest let později již od investorů nasbírala 92 milionů dolarů. O firmu byl ohromný zájem, a tak se v roce 2011 Holmesová setkala s bývalým ministrem zahraničních věcí Georgem Shultzem, který se stal výraznou postavou Theranosu.

Holmesové projekt se stal absolutně žhavým zbožím, o něž měli všichni zájem. Z dnešního pohledu pak působí vlastně zcela logicky jedna věc: Holmesová o Theranosu a jeho zázračné technologii nikdy oficiálně nemluvila, nedala jediné interview a firma nevydala jedinou tiskovou zprávu, a to až do roku 2013. Mezi investory tak fungovala šeptanda a lidé do Theranosu investovali tak trochu i omámení tím, že se k této možnosti vůbec dostali.

Projekt měl navíc velmi exkluzivní krytí ze strany nejrůznějších celebrit politického i byznysového světa. Věhlas Theranosu (a Holmesové) se tak nabaloval jako sněhová koule, která se valila a nalepila na sebe další a další investory.

Nejbohatší self-made-woman

Přelom pro Theranost přichází v letech 2013 až 2015. Firma se dostala do širšího povědomí díky uzavření smlouvy s lékárenským řetězcem Walgreens, v němž měla vzniknout centra na odběry krve právě pro Theranos.

A rozjel se opravdový kolotoč. Holmesovou začaly na svou obálku dávat nejprestižnější magazíny, dávala jeden rozhovor za druhým, v nichž představovala svou zázračnou technologii, která změní zdravotnictví. Tehdy teprve třicetiletá žena získávala přízviska jako Největší talent Silicon Valley či Nejbohatší self-made-woman. Ten druhý titul Holmesové přiřkl magazín Forbes, který její jmění v roce 2014 odhadl na 9 miliard dolarů, když se jí v různých kolech financování podařilo od investorů získal 400 milionů dolarů.

Z dnešního pohledu se to může zdát absurdně, možná až směšně a velká část magazínů se později za tento přehmat omlouvala. Nicméně na jejich obranu je nutné dodat, že jméno Holmesové bylo v té době připojeno pod desítky patentů po celém světě. A zázračná technologie společnosti Theranos působila jako realita, či přinejmenším potenciál vedoucí ke skutečně změně zdravotnictví po celém světe.

Důvěřovalo tomu stále více vlivných osob a také nemocenských zařízení, která uzavírala smlouvy s Theranosem na využití jeho technologií.

Síla novinařiny

Vše se ale mělo poměrně záhy změnit. A do hlavní role příběhu se dostává John Carreyrou, novinář Wall Street Journal. Ten se v roce 2015 pustil do několikaměsíčního vyšetřování na základě tipu od bývalého zaměstnance Theranosu. Kauza byla vlastně jednoduchá: technologie Theranosu nefunguje, z kapky krve se zatím stále nedaří zjistit o mnoho více diagnóz než dříve, ale Holmesová si to nechce, nebo neumí přiznat a pokračuje ve svém výzkumu, jako by byl průlom doslova na dosah.

Carreyrouovo pátrání bylo opravdu důsledné, měl k dispozici řadu interních dokumentů, výpovědí bývalých i stávajících zaměstnanců. Holmesová tak znervózněla. Kontaktovala miliardáře Ruperta Murdocha, do jehož mediálního impéria tehdy Wall Street Journal patřil a který zároveň byl díky investici ve výši 125 milionů dolarů hlavním investorem Theranosu. Žádala, aby Carreyrouovým snahám zabránil. Murdoch však odmítl s tím, že věří svým editorům. Holmesová se pak snažila bránit vydání i právní cestou, ani to však nepadlo na úrodnou půdu.

Článek tak vyšel v říjnu 2015 a způsobil šok v nejedné rodině. Zjištění byla zdrcující. Asi nejhorší bylo, že Theranos podle článku pro testování využívá volně dostupných přístrojů vyrobených třetími stranami. Žádné zázračné technologie (nazývané Edisonův přístroj) tedy nejspíš neexistují, nebo je jejich vývoj hodně vzdálen finálnímu stavu. Materiál dále dokazoval, že Holmesová reálný stav před investory i veřejností vykresluje výrazně optimističtěji, vědomě tedy balamutí investory i zástupce veřejných institucí, které poté objednávají výrobky Theranosu.

Holmesová přirozeně veškerá nařčení oficiálně odmítla, nicméně úřady pojaly podezření a rozjely vlastní vyšetřování.

Konec hliněného impéria

Pád na dno byl nejspíš nevyhnutelný. V lednu 2016 dostala Holmesová výzvu od vládní agentury dohlížející nad zdravotnickými zařízeními, aby Theranos vysvětlil a napravil vážné prohřešky, na něž agentura přišla při kontrole kalifornské laboratoře. Prohřešky se týkaly pracovníků, procesů i technologií. Theranosu se do března nepodařilo napravit problémy, a tak agentura navrhla Holmesové dvouletý zákaz řízení jakékoli zdravotnické organizace. Holmesová, tehdy požívající status celebrity, na to reagovala po svém: vystoupila v prestižní The Today Show a uvedla, že je „zničená, že se jim nepodařilo agentuře odpovědět včas“.

Krátce na to se celý domek z karet zvaný Theranos začal postupně rozpadat. Holmesová skutečně dostala dvouletý zákaz, Walgreens vypověděl smlouvu o testovacích centrech, americký úřad schvalující zdravotnické pomůcky zakázal používání v jednom z klíčových produktů Theranosu. Mimochodem byznysové magazíny samozřejmě změnili hodnotu majetku Holmesové z několika miliard na nulu.

A začaly také právní bitvy. Stát Arizona se soudil s Theranosem za odkud 1,5 milionu krevních testů, což vedlo k pokutě ve výši téměř pěti milionů dolarů. O Holmesovou se začala zajímat FBI a později také americká Komise pro cenné papíry s tím, že Theranos údajně vylákal od investorů 700 milionů dolarů na vývoj neexistujícího produktu. Zde připomeňme, že Holmesová v tom nebyla sama, častým spoluobviněným byl Ramesh Balwani, COO Theranosu a její životní partner.

Theranos měl na vrcholu slávy téměř tisícovku zaměstnanců, postupně však během pár měsícu skandálu dostali všichni výpověď a oficiálně Theranos zaniká 4. září 2018.

Podvod od začátku?

Již v polovině roku 2018 bylo Holmesové a Balwanimu sděleno obvinění z celé řady zločinů, těmi nejzávažnějšími byl podvod a zločinné spolčení. Soud měl začít v srpnu roku 2020, ale kvůli pandemii covidu-19 byl start soudu s Holmesovou odložen za srpen 2021, Balwani se měl před porotou objevit letos, ale jeho právníkům se podařilo dosáhnout odkladu a nový termín slyšení je leden příštího roku.

Výsledek soudního procesu s Holmesovou již známe. Přesto z celé kauzy zůstává v investičních kruzích trochu pachuti, že se z Holmesové stal pouze exemplární případ, ale podstata problémů technologických startupů zůstává neřešena.

Od jakého momentu byl Theranos již jen nesmyslnou boudou a nikoli potenciálně přelomovým podnikem? Nebyl jeho krach jen důsledkem nedostatku financí a času? Je myšlenka analyzovat stopové množství krve a získat veškeré diagnózy tak absurdní nápad? A není stejně absurdní měřit si EKG hodinkami? Vidíte, a přeci to dělají miliony lidí na celém světě.

Změna investičního klimatu

Prestižní list Financial Times v důsledku kauzy Theranos nabídl pět lekcí, které by si měli investoři z celého případu vzít.

1. Investoři by měli do rozhodování o podobných technologických startupech daleko více zapojit vědecky skeptický přístup a nepropadat nadšení samozvaných inovátorů.

2. Pozor na rozdíly mezi přijatelnou ochranou duševního vlastnictví a tajnůstkářstvím, které se snaží zahladit nedostatky. Zvláště ve zdravotnictví je transparentnost klíčová.

3. Nezaměňujte charisma za schopnosti. Schopnost Holmesové okouzlit okolí a přesvědčit je doslova k čemukoli bývalo srovnáváno s Berniem Madoffem.

4. Investoři musejí sázet na vlastní úsudek a nikoli na doporučení slavných. Theranosu daly dobrozdání skutečně „těžké váhy“ jako George Shultz či Henry Kissinger.

5. A konečně: projekty, které na papíře působí jako příliš dobré na to, aby mohly fungovat, většinou v reálném světě opravdu nefungují.

