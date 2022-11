Šéf Saxo Bank: Doba přeje intradenním obchodníkům. Nezkušení akcioví investoři panikaří

Propady na finančních trzích v posledním roce znervózněli řadu nezkušených investorů. Především těch, kteří s investováním začali během covidových lockdownů a po téměř dva roky nezažili nic jiného než strmý růst. „Bohužel vidíme mnoho investorů, kteří se zbavují svých investic, když jsou ceny na dně. To je jedna z největších chyb, jakou může investor udělat,“ říká Vitali Butbaev, šéf Saxo Bank pro střední a východní Evropu. Naopak současná situace podle něj přeje intradenním obchodníkům.

Zaznamenali jste s příchodem koronavirové pandemie příliv nových klientů?

Ano. Na jaře roku 2020 jsme evidovali takový zájem, že jsme nestíhali novým klientům otevírat účty. Měli jsme frontu klientů, kteří čekali na otevření účtu. Loňský rok byl pro investory také dobrý, na trzích se toho hodně dělo. Začalo to ságou společnosti Gamestop na počátku roku a podobné příběhy následovaly.

Situace na trzích se ale zásadně změnila.

Ano, letošní rok je úplně jiný. Přístupy z let 2020 a 2021 jednoduše nefungují. Bohužel vidíme mnoho investorů, kteří se zbavují svých investic, když jsou ceny na dně. Začnou panikařit a prodávají. To je jedna z největších chyb, jakou může investor udělat. Investice na akciovém trhu nejsou krátkodobou záležitostí. Je potřeba mít delší horizont. Alespoň 5 či 10 let.

To sedí na tyto „lockdown“ investory. Začali investovat na jaře 2020 a vše jim krásně rostlo téměř dva roky. Pak ale najednou přišel pokles a oni nevěděli, co mají dělat, protože jim chybělo vzdělání či zkušenosti.

Ano, jde o nedostatek zkušeností a chybějící investiční horizont. Není to specifické pouze pro náš region, který má přece jen kratší zkušenost s investováním na finančních trzích. Stejná situace nastala po celém světě, včetně našeho domovského Dánska, kde spousta žen v domácnosti a dalších lidí, kteří dříve neinvestovali, přišla v roce 2020 na trh a jakmile se potkali s nějakou ztrátou, začali panikařit. Pokud investor očekává, že každý měsíc, každý rok uvidí pouze růst, je to špatný přístup. Je to pouze recept na zklamání. Trhy chodí nahoru dolů, ale v dlouhém horizontu pořád zůstávají dobrým nástrojem zhodnocování majetku.

Co se s těmito investory stalo? Prodali se ztrátou a odešli?

Rozhodně existují klienti, kteří byli zklamaní a prodali své investice se ztrátou a s investováním skončili. Nemám přesnou statistiku kolik takových bylo. Řada investorů, kteří přišli v roce 2020, má stále pozitivní výsledky. Ano, na trzích proběhla letos korekce, ale trhy jsou stále v plusu za poslední dva roky. My v Saxo se snažíme naše klienty kontinuálně vzdělávat a podporujeme je včasnými a ucelenými informacemi, aby se mohli v problematice investování co nejlépe orientovat.

V posledních letech bylo velkým investičním tématem ESG. Nebylo to letos trochu upozaděno?

Dáváme na ESG velký důraz, naši zaměstnanci jsou stále školeni, aby věděli o posledních standardech ESG, především ze strany Evropské unie. V severských zemích je o tyto investice velký zájem, ve východní Evropě zatím o něco menší, ale mění se to. Stále více investorů se zajímá o to, jaký dopad jejich investice mají.

U nějakých podílových fondů nabízíme ESG rating, který může investorům pomoci v rozhodování. Vnímáme, že došlo k určitému zpomalení v oblasti ESG investic, ale věříme v opětovný růst zájmu. Bez ohledu na současnou politickou situaci totiž musíme zachovat planetu pro další generace.

Saxo Bank existuje již 30 let. Jak začínal online broker v době, kdy byl internet ještě v plenkách?

Ano, v roce 1992 ještě ani neexistoval termín „fintech“. Začalo to týmem disruptorů, kteří se snažili zefektivnit obchodování na forexu. To v té době obchodování probíhalo po telefonu a pomocí faxů, což bylo značně neobjektivní. Saxo bylo jednou z prvních firem, které přišly s obchodní platformou využívající internet. V té době to bylo velký risk, mnoho velkých bank nevěřilo v budoucnost internetu.

Kdy jste přišli s první internetovou platformou?

Koncem 90. let. Já jsem do Saxo přišel v roce 2001 a pamatuji si, když jsme přišli velkým updatem platformy a umožnili obchodníkům v reálném čase vidět ceny nákupu a prodeje. Některé banky v našem regionu toto dodnes nenabízejí.

Kdy jste vstoupili na český trh?

V roce 2009 došlo k rozhodnutí otevřít v Praze kancelář. Především k obhospodařování místních obchodníků a investorů. Místní kancelář měla sloužit především k tomu, aby se mohli místní investoři a obchodníci osobně potkávat se zástupci Saxo, aby se mohli vzdělávat, protože tato oblast investování se stala ještě komplikovanější, něž bývala. V roce 2017 se Praha stala centrálou pro celý region střední a východní Evropy (CEE). Nyní servisujeme celý region CEE z Prahy.

To představuje kolik zemí?

Celkem 28. Některé z nich jsou malé a máme tam pouze pár klientů. Největší trhy pro nás jsou Česko, Polsko, Slovensko a Maďarsko.

Existují podobné huby jinde po světě?

Srovnatelný je snad jen Singapur, kde máme velkou kancelář, která se soustředí na velmi rozvinutý singapurský trh, ale právě také na budování byznysu v asijském regionu. Naše pražská pobočka je ale určitě nejrozmanitější, co se týče jazykové rozmanitosti a počtu spolupracujících národností.

Na co se chcete nadále zaměřit na českém trhu?

Současný rok je zatím velmi dobrý, co se týče růstu našeho byznysu v Česku i celém regionu CEE. Většina tržeb Saxo Bank zde nyní pochází z obchodování s měnami a deriváty a jádro naší klientely tvoří intradenní obchodníci. Těm současná situace na trzích se zvýšenou volatilitou svědčí.

Aktuální situace na kapitálovém trhu je však složitá zejména pro retailové investory. Hlavní akciové indexy, jako je ten americký S&P 500, se zatím nevzpamatovaly z letošních propadů. A to řadu retailových klientů stresuje. Do budoucna však vidíme na tuzemském trhu v tomto segmentu velký potenciál. Podle nejnovější analýzy společnosti Boston Consulting Group je zde 43 procent finančního majetku nadále na bankovních účtech, zatímco celosvětově je to jen 27 procent. I když jsou Češi spíše konzervativní investoři, očekáváme, že přesun části hotovosti na kapitálové trhy bude pokračovat.

Jaká je minimální velikost obchodního účtu?

Aktuálně dva tisíce eur (necelých 50 tisíc korun – pozn. red.). V tomto regionu se zaměřujeme především na větší investory.

Nedávno jste zlepšili úročení zůstatků obchodních účtů. Kolik musí klient u vás mít, aby na úrok dosáhl?

Jde o úrok 4 až 6 procent pro CZK a chtěl bych zdůraznit, že je to bez horního limitu na zůstatek, což na českém trhu nabízí málokdo. Minimálně ale musí klient (typ účtu Classic) mít na účtu zhruba 1,2 mil. korun (ekvivalent 50 tisíc dolarů) volného kapitálu. Platinum a VIP účty pak nemají žádnou spodní hranici pro aktivaci těchto úrokových sazeb.

Jako centrála pro střední a východní Evropu jste měli na starost i Rusko, jak jste se letos vyrovnali s finančními sankcemi uvalenými na Rusko a Bělorusko?

Na přelomu března a dubna jsme se rozhodli ukončit veškeré operace v Rusku a Bělorusku a uzavřít tamním klientům účty. Kancelář v Moskvě jsme uzavřeli již v roce 2016.

Takže tyto trhy pro vás nebyly tak důležité?

Rozvoj obchodu na ruském trhu byl složitý díky řadě faktorů. Například díky neustálému vzdalování se Západu a Ruska. Od uzavření moskevské pobočky jsme na ruském trhu ani neinzerovali, takže letošní ukončení poskytování služeb v Rusku na nás nemělo tak zásadní dopad.

Zmínil jste, že akciové indexy se nezotavily ze svých propadů. Nemyslíte si, že je před námi ještě hlubší korekce, než co máme zatím za sebou?

Já jsem dlouhodobý investor, takže jsem nadále pozitivní, co se výhledu pro akciové trhy týče. Když se podíváme třeba na index S&P 500, tak uvidíme špatné roky, ale ty jsou v dlouhodobém pohledu kompenzovány růstovými léty. Současné prostředí ale přeje intradenním obchodníkům, kteří těží z vysoké volatility.