Serena Williamsová končí s tenisem. Bude z ní startupová investorka

Třiadvacetinásobná grandslamová vítězka v textu pro magazín Vogue naznačila, že letos ukončí kariéru, během které vydělala téměř 2,3 miliardy korun.

Reklama

Williamsová, která je tváří tenisu od vítězství na svém prvním US Open v roce 1999, uvedla, že někdy po letošním ročníku tohoto turnaje plánuje pověsit raketu na hřebík.

Williamsová, která posunula hranice ženského tenisu, magazínu Vogue řekla, že nikdy neměla ráda termín „odchod do důchodu“. Dává přednost výrazu „evoluce“. „Vyvíjím se. Od tenisu přecházím k jiným věcem, které jsou pro mě důležité,“ napsala. Jakým? Tenistka chce vydělané peníze zúročit jako andělská investorka do technologických společností. Víc času chce také věnovat svým nejbližším a netají se, že by byla ráda, kdyby se její rodina rozrostla o dalšího člena.

Ačkoliv čtyřicetiletá tenisová hvězda neřekla přesně, kdy plánuje s kariérou skončit, na svém Instagramu naznačila, že právě US Open by mohl být jejím posledním turnajem. „Odpočet začal,“ řekla a dodala: „Následující týdny si vychutnám.“

Nejvíce z českých sportovců opět vydělal Satoranský, téměř čtvrt miliardy Money Nejlépe placeným českým sportovcem byl třetí rok po sobě basketbalista Tomáš Satoranský, jenž v létě po šesti sezonách zakončil své působení v NBA. Třicetiletý tahoun české reprezentace si podle žebříčku časopisu Forbes od loňského června do letošního července vydělal v přepočtu 242 milionů korun. Celková suma je tvořena hrubým platem od klubu či vyhranými odměnami a příjmy od sponzorů. Z žen si nejvíce vydělala bývalá tenisová světová jednička Karolína Plíšková, která v celkovém pořadí obsadila 17. příčku. ČTK Přečíst článek

Reklama

Za svoji kariéru Williamsová na prize money získala téměř 95 milionů dolarů (2,28 miliardy korun) a suverénně dominuje žebříčku nejvíce vydělávajících tenistek. S velkým odstupem je na druhém místě její sestra Venus s výdělkem 42,2 milionu dolarů. Z českých tenistek je na tom nejlépe Petra Kvitová, která je s více než 34 miliony dolarů na sedmé příčce.

Nová kariéra ve financích

Od posledního grandslamového triumfu Sereny na Australian Open v roce 2017 uplynulo již více než pět let. Následovalo dlouhé zranění, které vedlo ke spekulacím o konci její kariéry. Vrátila se. Ve dvouhře nastoupila na letošním Wimbledonu. „Bohužel jsem nevyhrála, nebyla jsem připravená. A nevím, jestli budu připravená vyhrát US Open. Ale zkusím to,“ přiznala Williamsová.

Sedm nejbohatších sportovců na světě. Kdo vydělává nejvíc? Money Pandemie covid-19 s příjmy profesionálních sportovců pořádně zamávala. Rušily se turnaje a snižovaly odměny. Přesto nestrádají, a to hlavně díky štědrým smlouvám se sponzory. Sedm nejlépe placených sportovců světa si v loňském roce dohromady vydělalo 819 milionů dolarů před zdaněním. Kdo se v žebříčku nejbohatších sportovců umístil a v jakém sportu jsou nejvyšší výdělky, když odhlédneme od příjmů ze sponzoringu? Zlaťák Přečíst článek

Letos v březnu Williamsová oznámila, že pro svůj venture capital fond Serena Ventures získala 111 milionů dolarů (2,66 miliardy korun). Fond bude investovat do technologických společností v ranném stádiu existence. Investiční firma vedená tenistkou je již aktivním andělským investorem s portfoliem 60 společností, které zahrnuje například SendWave, MasterClass a Daily Harvest.

„Technologie mě vždy fascinovaly. Líbí se mi, jak utváří naše životy,“ řekla v březnu Williamsová deníku New York Times. „Když jsem potkala svého manžela, náš první rozhovor byl o investicích.“ Manželem Williamsové je spoluzakladatel Redditu Alexis Ohanian.

Ženy vs. muži. V zápase za rovné odměňování ve sportu neplatí fair play, najdou se ale světlé výjimky Enjoy Průměrnému hráči NBA stačí pouhých 91 hodin, aby vydělal stejnou částku jako průměrná hráčka WNBA za celý rok. Rozdíly v odměnách mužů a žen jsou v profesionálním sportu daleko nad společenským průměrem. Zápas za férové odměny pokračuje - nutno ale dodat, že u některý sportů celkem úspěšně. „Mnohdy k tomu postačilo jen podpoření požadavků sportovkyň ze strany médií, politiků či širší veřejnosti, podotýká Denisa Linhartová, členka Komise rovných příležitostí Českého olympijského výboru. nst Přečíst článek