Zakladatelka Theranosu Holmesová s žádostí neuspěla, na konci dubna nastoupí do vězení

Zakladatelka farmaceutické společnosti Theranos Elizabeth Holmesová nastoupí na konci dubna do vězení. Informoval o tom server BBC poté, co Holmesová neuspěla s žádostí o to, aby mohla zůstat na svobodě během odvolacího řízení. Soud Holmesovou loni za podvod na investorech, pacientech i klientech uložil trest odnětí svobody na 11 let a tři měsíce.

Holmesová má do věznice nastoupit 27. dubna. Soudu nicméně sdělila, že chce předložit nové skutečnosti, které by odůvodnily zcela nový proces. Její právník také uvedl, že by měla během odvolacího řízení zůstat na svobodě, aby se mohla postarat o své dvě malé děti, z nichž se jedno narodilo teprve letos.

Největší podvod v dějinách Silicon Valley. Elizabeth Holmesová míří do vězení na 11 let Leaders Měl to být revoluční nástroj, který změní zdravotní péči. Společnost Theranos vyvíjela zařízení, které na základě velkých dat měl analyzovat spoustu nemocí z pouhé kapky krve. Zakladatelka Theranosu Elizabeth Holmesová díky této vizi sehnala miliardy dolarů. Ty však skončily v naprosto nefunkčním prototypu, který nedokázal víc než standardní analytické nástroje. Nyní má největší podvod v dějinách Silicon Valley první část za sebou. Stanislav Šulc Přečíst článek

Okresní soudce Edward Davila ale uvedl, že Holmesové se nijak nepodařilo prokázat, že by odvolací proces vedl ke zvrácení předchozího rozsudku. Podle prokuratury zároveň hrozí, že zakladatelka Theranosu uprchne ze země. Obavy prokurátoři zdůvodnili tím, že si Holmesová během soudního řízení koupila jednosměrnou letenku do Mexika. Podle svých právních zástupců ale doufala v osvobozující rozsudek a s manželem plánovala jet na svatbu, píše BBC.

Druhý viník farmaceutického megapodvodu firmy Theranos dostal 13 let Money Soud poslal na téměř 13 let do vězení bývalého prezidenta farmaceutické společnosti Theranos Rameshe "Sunnyho" Balwaniho. Odsouzen byl za podvod vůči investorům, zákazníkům i pacientům. Informovala o tom agentura AP. V listopadu přitom za stejný čin poslal soud do vězení i zakladatelku Theranosu Elizabeth Holmesovou, té udělil trest v délce 11 let a tři měsíce. Firma Theranos slibovala revoluci v medicíně, konkrétně technologii výrazně zjednodušující krevní testy, která se později ukázala jako vadná. ČTK Přečíst článek

Společnost Theranos slibovala revoluci v medicíně. Holmesová investorům tvrdila, že její krevní testy umí i z několika kapek krve vyčíst onemocnění pacienta. Pochybnosti o metodě se objevily, když americký list The Wall Street Journal začal na podzim 2015 zveřejňovat sérii článků, ve kterých bývalí zaměstnanci tvrdili, že krevní testy prováděné Theranosem jsou nespolehlivé. Z podvodů byla obviněna zakladatelka firmy Holmesová, tehdy považovaná za nejmladší americkou miliardářku, a bývalý prezident společnosti Ramesh Balwani.