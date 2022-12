Druhý viník farmaceutického megapodvodu firmy Theranos dostal 13 let

Soud poslal na téměř 13 let do vězení bývalého prezidenta farmaceutické společnosti Theranos Rameshe "Sunnyho" Balwaniho. Odsouzen byl za podvod vůči investorům, zákazníkům i pacientům. Informovala o tom agentura AP. V listopadu přitom za stejný čin poslal soud do vězení i zakladatelku Theranosu Elizabeth Holmesovou, té udělil trest v délce 11 let a tři měsíce. Firma Theranos slibovala revoluci v medicíně, konkrétně technologii výrazně zjednodušující krevní testy, která se později ukázala jako vadná.

Reklama

Společnost Theranos, která byla založena v roce 2003, vyvíjela technologii pro laboratorní analýzu, při které by místo klasických odběrů stačila jediná kapka krve. Pochybnosti se objevily, když americký list The Wall Street Journal začal na podzim 2015 zveřejňovat sérii článků, ve kterých bývalí zaměstnanci tvrdili, že krevní testy prováděné Theranosem jsou nespolehlivé.

Námět na román i film

Z podvodů byla obviněna právě zakladatelka firmy Holmesová a její milenec, bývalý prezident společnosti Ramesh Balwani. Příběh Holmesové popisuje kniha, dokument na televizní stanici HBO i televizní seriál.

Největší podvod v dějinách Silicon Valley. Elizabeth Holmesová míří do vězení na 11 let Leaders Měl to být revoluční nástroj, který změní zdravotní péči. Společnost Theranos vyvíjela zařízení, které na základě velkých dat měl analyzovat spoustu nemocí z pouhé kapky krve. Zakladatelka Theranosu Elizabeth Holmesová díky této vizi sehnala miliardy dolarů. Ty však skončily v naprosto nefunkčním prototypu, který nedokázal víc než standardní analytické nástroje. Nyní má největší podvod v dějinách Silicon Valley první část za sebou. Stanislav Šulc Přečíst článek

Jak napsala agentura AP, po několika letech propagace své technologie byli Holmesová i Balwani varováni, že jsou krevní testy nepřesné, oni ale i nadále pokračovali ve shánění peněz od investorů, včetně miliardářů jako byl Larry Ellison, Rupert Murdoch nebo Tím Draper.

Obvodní soudce Edward Davila v kalifornském San José uvedl, že finanční výkazy sestavené Balwanim "nebyly jen projekce, byly to lži", navíc velmi vzdálené "od poctivých obchodních praktik".

Reklama

Trumpova firma se dopustila podvodu, rozhodl soud. Exprezident nic nevěděl, dušoval se odsouzený manažer Zprávy z firem Kolem bývalého amerického prezidenta je nebývale rušno. Kromě aktuální soudní pře je také obviňován ze zamlčení půjčky od firmy napojené na KLDR nebo z nedovolené manipulace s tajnými materiály. ČTK Přečíst článek

Holmesové původně hrozilo až 20 let vězení, stejně jako Balwanimu. Ten byl šest let provozním ředitelem Theranosu a udržoval vztah s Holmesovou až do jejich rozchodu v roce 2016.

Nyní ho Holmesová obvinila z toho, že s ní během dlouhých letech emocionálního a sexuálního zneužívání manipuloval. Balwaniho právník tato obvinění odmítl.

Policie podezírá Xixoio z podvodu, škoda je půl miliardy Zprávy z firem Policisté po úterním zásahu podezírají vedení firmy Xixoio obchodující s digitálními aktivy z podvodu a praní špinavých peněz, uvedl server Seznam Zprávy. ČTK, obi Přečíst článek