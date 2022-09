Startupy se v Praze utkají o titul mistra Evropy. České projekty se můžou hlásit do nedělní půlnoci

České startupy mají víkend na to, aby se přihlásily do soutěže o titul evropského šampiona. Nedělní půlnocí se totiž uzavřou registrace do Startupové Ligy Mistrů, kterou organizuje Disraptors Summit. Kontinentální finále, kde se utkají nejlepší z nejlepších a kam se sjedou zástupci startupů, investorů i korporací z celé Evropy, se uskuteční v Praze 11. října 2022.

„Princip soutěže zůstává podobný jako v minulých pěti ročnících: v předvečer kontinentálního finále se koná regionální kolo pro startupy z regionu V4. České startupy se do něj můžou hlásit právě teď na webu disraptors.com. Registrace je bezplatná a uzavře se půlnocí 25. září,“ uvádí spoluzakladatel Disraptors Summitu Václav Pavlečka.

Vyplnění dotazníku nezabere víc než hodinu. Startupisté v něm vyplňují informace o svém produktu, týmu a nastavení business modelu. „Abychom dokázali ohodnotit potenciál projektu, potřebujeme vědět, v jaké fázi se startup nachází, jaké už získal investice a kdo jsou konkurenti. U každého startupu posuzujeme také pitch deck,“ přibližuje Petra Cihlářová, členka poroty soutěže.

Zatímco v předchozích ročnících vedla cesta do celoevropského finále výhradně přes regionální kola soutěže Startup World Cup, letošní ročník nabízí mnohem rozmanitější možnosti. Před porotu Disraptors Summitu postoupí také vítězové řady přidružených startupových soutěží jako třeba italského We Make Future, polského Wolves Summitu, mezinárodní Vestbee Challenge nebo řady českých soutěží – například Ynovate Challenge, nebo Technology Fast 50.

Nejúspěšnější startup tradičně dostane od organizátorů soutěže nabídku investice ve výši 500 tisíc dolarů. Současně získá vstupenku do světového finále v Silicon Valley, kde může zazářit před světovými investory.

