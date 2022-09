Data jsou pro firmy zlatý důl. Jen je umět zkrotit. KPMG Data Festival ukáže jak na to

V pátek 14. října 2022 se v Atriu Rajské budovy Vysoké školy ekonomické v Praze bude konat 5. ročník jednoho z největších datových festivalů v České republice a na Slovensku. Návštěvníci KPMG Data Festivalu 2022 budou mít příležitost naučit se krotit zlá data a zjistit, jak se s daty pracuje na špičkové úrovni v zavedených firmách i startupech.

Festival pořádá xPORT Business Accelerator VŠE společně s platformou Data & Business a FIS VŠE, a letošní ročník návštěvníkům ukáže, že ten, kdo zvládne zkrotit data, s nimi dokáže velké věci.

„KPMG Data Festival je společenskou platformou, která propojuje datové nadšence a umožňuje jim v lokálním prostředí diskutovat nad klíčovými novinkami a trendy v oboru. Tradičně zde odborníci z KPMG Lighthouse prezentují příklady z praxe a sdílejí své zkušenosti z českých i mezinárodních projektů,” popisuje Alexandra Andiľová z KPMG.

Letošní ročník se mimo jiné zaměří na to, co data znamenají pro firmy a jak je využít například pro optimalizaci práce. „Data governance nabývá ve firmách na důležitosti,“ dodala Andiľová.

Program nabitý daty

Přestože jsou data a práce s nimi často skloňovaným tématem a mimo jiné hrají klíčovou roli při rozhodování nejen ve firmách, ne všude se používají správně. Cílem tvůrců KPMG Data Festivalu je zbořit mýty kolem dat a pomoci lidem nahlédnout hlouběji do datového světa a porozumět mu.

V rámci festivalu datoví odborníci otevřou populární témata jako Data Governance včera dnes a zítra, udělají generální úklid ve vašich datových skladech, zaměří se i na data, která mohou zachránit lidský život, nebo umožní návštěvníkům namalovat „datový“ obraz či nahlédnout pod pokličku chytrých měst a do kanceláří budoucnosti.

Data jsou všelijaká, ale když je dokážeme zkrotit, mohou nám otevřít mnoho dveří. Program KPMG Data Festivalu 2022 ukáže, jak data ulehčují práci psychologům (Mongata), jak datům sluší governance (Dawiso), kde najít data v českém zdravotnictví (COGVIO) nebo poskytne návod, jak se orientovat v záplavě informací (NEWTON media).

Na festivalu se i návštěvníci bez uměleckého talentu naučí vytvářet umění pomocí Tableau (Enehano), budou moci zhodnotit, zda dokáže umělá inteligence nahradit Shakespeara (THEaiTRE), vyzkoušet si virtuální realitu, která pomáhá s tréninkem lékařů a sester (Virtual Lab) nebo navštívit celou řadu dalších, tematicky zaměřených workshopů a přednášek.

Veletrh zapojených firem

Celodenní festivalový program letos vytvářejí firmy a startupy jako KPMG, Škoda Auto, Adastra, Livesport, Fortuna, Moneta, Komix, GoodData, Enehano, Dateio, a mnoho dalších, kteří se s návštěvníky podělí nejen o své datové know-how. Festival nabídne účastníkům i tradiční veletrh zapojených firem, v jehož rámci budou mít možnost promluvit s odborníky z korporátů i startupů a zjistit přímo z první ruky, jak data fungují v praxi.

„KPMG Data Festival se letos koná již popáté. Jsme na to patřičně hrdí, protože poslední roky nebyly s ohledem na celospolečenské změny jednoduché. Většina spolupracujících firem zachovává festivalu přízeň a účastní se ho opakovaně, což považujeme za důkaz kvality. Zároveň k nám stále přicházejí nové firmy, což je velmi důležité, protože chceme návštěvníkům nabízet pestrý program a unikátní zážitky,“ říká Kamila Rychtaříková, ředitelka festivalu a COO platformy Data & Business.

Festival je otevřený široké veřejnosti z řad studentů, absolventů, jednotlivců i firem se zájmem o data. Program je sestaven jak s ohledem na úplné začátečníky, tak pokročilé a vstup je pro návštěvníky zdarma.

KPMG Data Festival má za sebou již čtyři ročníky. Podívejte se, jak to vypadalo na tom posledním:

KPMG Data Festival