Potvrzeno. Německá ekonomika se recesi nevyhne, tvrdí vlivný institut

Německé hospodářství před sebou nemá příliš jasné vyhlídky. Ekonomika spolkové země se podle ekonomů řítí do recese. Důvodem je celoevropská energetická krize, kterou odstartovala válka na Ukrajině.

Německá ekonomika letos kvůli energetické krizi prudce zpomalí, hrubý domácí produkt země vzroste asi o 1,6 procenta. V příštím roce ji ale čeká recese, HDP se sníží o 0,3 procenta, uvádí ve svém výhledu německý institut Ifo, který ještě letos v červnu počítal s růstem HDP na letošní rok o 2,5 procenta.

Zatím se nezlepší ani inflace, u které letos institut počítá s průměrným růstem o 8,1 procenta, v příštím roce pak o 9,3 procenta. Normalizaci inflace a výkonu ekonomiky Ifo očekává v roce 2024.

„Snižování dodávek plynu z Ruska v létě, a tím způsobené drastické zvyšování cen, zadusí hospodářskou obnovu po pandemii nemoci covid-19. Teprve v roce 2024 očekáváme normalizaci s růstem 1,8 procenta a inflací 2,5 procenta,” řekl Timo Wollmershäuser, který je v Ifo hlavním prognostikem.

Ifo svůj hospodářský výhled kvůli dopadům ruské invaze na Ukrajinu a výraznému zvyšování cen energií radikálně upravil už několikrát. Loni v prosinci očekával na letošní rok hospodářský růst o 3,7 procenta, v březnu předpoklad snížil na 3,1 procenta, v červnu na 2,5 procenta a dnes na 1,6 procenta.

Winter is coming

Nyní Ifo předpokládá, že německá ekonomika se ve třetím kvartálu po dvou čtvrtletích růstu dostane do stagnace a v závěrečném čtvrtletí se propadne o 0,2 procenta. Propad bude podle institutu pokračovat i v úvodním čtvrtletí nadcházejícího roku, kdy Ifo pokles odhaduje na 0,4 procenta. Celý příští rok by pak mohl skončit hospodářským propadem o 0,3 procenta. Takový výsledek by byl o čtyři procentní body horší, než činil červnový odhad Ifo. Institut tehdy předpokládal na příští rok vzestup HDP o 3,7 procenta.

„Míříme do zimní recese,” uvedl Wollmershäuser v hodnocení letošního čtvrtého čtvrtletí a prvního kvartálu roku příštího.

Za celý loňský rok německé hospodářství podle spolkového statistického úřadu vzrostlo o 2,9 procenta. Na letošní rok německá vláda původně očekávala růst o 3,6 procenta, na jaře ale prognózu růstu snížila na 2,2 procenta. Zatímco Ifo předpovídá na příští rok hospodářskou recesi, spolková vláda nadále počítá s růstem o 2,5 procenta.

