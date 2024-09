Petr Třešňák: Společnost není na děti s těžkým autismem připravená

Petr Třešňák je novinář a aktivista, který se proslavil především díky svému boji za zlepšení života dětí s autismem a jejich rodin. Jeho dcera Dorotka má poruchu autistického spektra a právě díky zkušenostem s její výchovou se Petr rozhodl věnovat této problematice naplno. Petr je jedním z desítky finalistů ocenění Impakt Awards by newstream, které se 10. října bude udělovat za individuální počin s pozitivním přínosem pro komunitu a společnost.

Reklama

Díky svému úsilí Petr Třešňák přispívá k tomu, aby se společnost více zajímala o potřeby dětí s autismem a aby se pro ně vytvořilo prostředí, ve kterém se budou cítit přijaty a podporované. Jeho příběh je inspirací pro mnoho dalších rodin, které se ocitly v podobné situaci.

Děti úplňku, jak se dětem s těžkým autismem a nezvladatelným chováním přezdívá, rozvracejí rodiny i veřejné instituce. „Neumíme jim pomoci a společnost na ně není ani trochu připravená,“ napsal v roce 2014 do Respektu Petr Třešňák a odstartoval tím vznik stejnojmenného spolku, který se snaží prosazovat změny ve fungování a financování sociálních služeb pro děti, které nikdy nebudou schopny samostatného života, naopak budou potřebovat velkou míru podpory v chráněném prostředí, asistenci a specifické podmínky bydlení.

A právě tyto tři typy služeb – tedy asistenční, odlehčovací a pobytové v současné době chybějí.

Peníze nejsou jediná příčina problému, ale změna se bez zlepšení financování neobejde. V současné době jsou sociální služby placené z rozpočtů krajů a Ministerstva práce a sociálních věcí způsobem, kdy se dotace většinou vypočítává na základě počtu zaměstnanců, případně počtu „lůžek“. To je důvod, proč na náročnější klienty nejsou peníze a služby je odmítají přijímat. Vizí spolku je, aby se středem zájmu stal konkrétní člověk, aby se výše dotace vypočítávala podle jeho potřeb a nutné míry podpory. Někdo jí zkrátka potřebuje víc, to ale nesmí být důvod, aby mu byla odpírána, jako se to v současné době děje.

Reklama

„Nechceme výhody pro jednu diagnózu. Myslíme si, že jakýkoli člověk s handicapem má právo, aby na něj systém pohlížel jako na individualitu. Autismus coby extrémně náročné postižení jen zjevuje obecnější problém, který současný systém sociální péče má,“ píše spolek na svém webu.

Radim Kupec: Nejvíc mě trápí opadající empatie západní společnosti vůči válkou postiženým Filantropie Radim Kupec je humanista, reportér, fotograf, cestovatel, dobrodruh, provozovatel adventurové cestovní kanceláře, který se toulá po světě s turisty, ve volném čase organizuje humanitární projekty. Pomáhá zejména obyvatelům sociálně deprimovaných, vyloučených, popřípadě válkami poškozených lokalit. Je předsedou neziskové organizace Přes hranice EU. V krátkém rozhovoru pro Newstream přiznává, že je stále těžší sehnat dárce, kterým není situace válkou postižených lidí lhostejná. nst Přečíst článek

Zakladatelka dětského hospice Radka Vernerová: Snažím se dělat věci tak, jak nejlíp dovedu Leaders „To nejde.“ Tuhle větu slyšela Radka Vernerová, zakladatelka prvního dětského hospice v Česku, nesčetněkrát. Tvrdili jí, že v 21. století, kdy lidstvo přemýšlí o osídlení Marsu, je nemožné sehnat peníze na centrum určené dětem s nevyléčitelnými nemocemi a jejich rodinám. nst Přečíst článek

Dětská onkoložka Alexandra Kolenová: Důležité je poznat, co ovlivnit můžete a co ne Filantropie Mimořádná kombinace odborných znalostí, lidskosti, empatie a zkušenosti. To je profesorka Alexandra Kolenová, přední slovenská onkoložka specializující se na dětské pacienty. Vedle svého působení na prestižní Klinice dětské hematologie a onkologie v Národním ústavu dětských chorob je také spoluzakladatelkou občanského sdružení Dětem s rakovinou, které se snaží zlepšovat podmínky dětských pacientů. Alexandra Kolenová je jednou z deseti finalistek ocenění Impakt Awards by newstream, které se 10. října bude udělovat za individuální počin s pozitivním přínosem pro komunitu a společnost. nst Přečíst článek

Tereza Robinson: Zlom byl, když šel Ondra na operaci srdce Filantropie „Naše společnost stále nedoceňuje význam psychohygieny,“ říká Tereza Robinson. Je jednou z deseti finalistek ocenění Impakt Awards by newstream, které se 10. října bude udělovat za individuální počin s pozitivním přínosem pro komunitu a společnost. nst Přečíst článek

Jasmína Houdek: I těžkou životní cestu lze otočit Leaders Jasmína Houdek je jednou z deseti finalistek a finalistů ocenění Impakt Awards by newstream, které se 10. října bude udělovat za individuální počin s pozitivním přínosem pro komunitu a společnost. V rozhovoru s newstream.cz finalistka říká, že její platforma Moderní sebeobrana je skutečně pro všechny, zakládá si na maximálně otevřeném a bezpečném prostředí. „Lidé u nás na kurzech najdou pochopení, ne odsudky,“ dodává. nst Přečíst článek

Po narození dětí jste pro firmy neviditelné. To chceme změnit, říkají zakladatelky platformy Mumdoo Leaders Kristýna Cejnarová a Lucie Bášová jsou bývalé kolegyně z nadnárodní korporace, aktivní třicátnice a hlavně mámy, které se i na rodičovské „dovolené“ chtěly profesně realizovat. Když se ale snažily najít práci odpovídající jejich specializaci a volné kapacitě, tvrdě narazily. Frustraci z neúspěšného hledání a řady odmítnutí přetavily ve vznik platformy Mumdoo, která spojuje zkušené profesionálky s malými a středními firmami. nst Přečíst článek

Trenérka Karolína Kříženecká: Chci vždycky stát rovně Leaders Karolína Kříženecká je jednou z deseti finalistek ocenění Impakt Awards by newstream, které se 10. října bude udělovat za individuální počin s pozitivním přínosem pro komunitu a společnost. V krátkém rozhovoru s newstream.cz finalistka prozradila, že má velké plány - jede například koučovat do Ugandy. nst Přečíst článek

Handicapovaný sportovec Tomáš Pouch: Nejtěžší zápas svádí člověk sám se sebou Leaders Tomáš Pouch je jedním z deseti finalistů ocenění Impakt Awards by newstream, které se 10. října bude udělovat za individuální počin s pozitivním přínosem pro komunitu a společnost. V krátkém rozhovoru s newstream.cz na sebe prozradil, že jeho velkým přáním je všem dětem s tělesným postižením v Česku dopřát radost ze svobodného pohybu. „Největším handicapem je to, když člověk ztratí smysl života,“ říká Pouch. Spolek Černí koně, který založil, vyrábí a bezplatně půjčuje speciální kola a handbiky lidem se speciálními potřebami. nst Přečíst článek

Lenka Šťastná z BPWCR: Nepřestávám hledat cesty, jak dosáhnout cíle Leaders Legenda české scény věnující se ženským tématům. Inspirovala stovky žen, účastní se celé řady konferencí, organizuje mezinárodní akci Equal Pay Day, díky níž se rovné odměňování a postavení žen stává klíčovým tématem pro budoucí úspěch české společnosti i jednotlivých firem. To na ní oceňují také lidé, kteří ji nominovali na cenu Impakt. nst Přečíst článek