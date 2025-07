Druhý ročník ocenění Impakt Awards už zná finálovou desítku. Podpořte svého favorita

Druhý ročník ocenění Impakt Awards pro inspirativní osobnosti, které svou nezištnou prací mění k lepšímu životy druhých, už zná svou finálovou desítku. Rozhodla o ní odborná porota na základě nominací veřejnosti. „Nejen z ohlasů na první ročník, ale také z množícího se počtu nominací víme, že ocenění u veřejnosti silně rezonuje. I letos jsme vybírali z opravdu neobyčejných příběhů napříč republikou. Ne vše dobré se totiž rodí jenom v Praze. Mezi finálovou desítkou tak najdete i osobnosti z regionů, které svojí komunitní činností mění svět kolem sebe," říká Tereza Zavadilová, CEO Newstreamu a členka poroty Impakt Awards.

„Ceny Impakt Awards postoupily do další, velmi důležité fáze. V následujících týdnech začneme na webu Newstreamu zveřejňovat příběhy osobností z finálové desítky. Spolu s tím spouštíme hlasování veřejnosti. I vy tak můžete svým hlasem podpořit svého favorita,“ říká manažerka projektu Katarína Krajčovičová z Newstreamu.

Galerie: Zasedání poroty ocenění Impakt Awards proběhlo v prostorách pražského hotelu Falkensteiner:

Volba finalistů byla do značné míry subjektivní volbou. Z desítek obdržených nominací jsme na redakční radě vybrali lehce přes dvacítku nejsilnějších příběhů, které jsme předali k posouzení třináctičlenné porotě. V ní vedle zástupců partnerů ocenění zasedli také lidé z byznysu, ekonomiky, nadací, médií i PR.

Porota už své tři favority zná. Jména vítězů se dozvíte v úterý 14. října v divadle Nová Spirála na pražském Výstavišti, kde bude probíhat celodenníí a největší konference o společenském dopadu Good Company Circle.

„Kdo získá cenu veřejnosti, je teď jen na vás, čtenářích Newstreamu. V nejbližších dnech na stránkách Good Company Circle spustíme hlasování o cenu veřejnosti,“ dodává Katarína Krajčovičová.

A kdo soutěží o cenu veřejnosti?

TOP 10 osobností

Michaela Danešová

Ředitelka střediska NAUTIS Kunratice, které poskytuje specializovanou péči dětem s autismem a jejich rodinám. Michaela nejen vede provozní chod centra, ale aktivně vytváří prostor, kde děti na spektru a jejich blízcí nejsou „jiní“ – ale respektovaní, přijímaní a rozvíjeni podle svých možností. Michaela do své práce vkládá hluboké pochopení, trpělivost a empatii – vytváří prostředí, kde si děti mohou budovat dovednosti, důvěru a zdravé vztahy, a kde se rodiče necítí sami. Zaměřuje se na oblasti, kde systém často selhává. Pořádá volnočasové aktivity pro děti s autismem, pobytové a příměstské tábory a organizuje podporu rodinám, které se často potýkají s vyčerpáním, izolací i nedůvěrou okolí. Svou prací přispívá k destigmatizaci autismu.

Lu Gregorová

Spoluzakladatelka organizace SOLA Pomáhá, která otevřela v Česku veřejnou debatu o menstruační chudobě – tématu, které bylo dlouho opomíjeno, přestože ovlivňuje zdraví, důstojnost a možnosti tisíců žen a dívek. Menstruační chudoba znamená nedostatek přístupu k hygienickým pomůckám, ale i k informacím a bezpečnému prostředí během menstruace. Týká se samoživitelek, žen bez domova, uprchlic, ale i mladých dívek ze znevýhodněného prostředí, které kvůli tomu často chybí ve škole nebo se stydí požádat o pomoc. Lu Gregorová přináší do veřejného prostoru hlas žen, jejichž potřeby byly přehlížené. Její práce kombinuje aktivismus, empatii a strategické myšlení – dokáže mobilizovat veřejnost i vytvářet tlak na změnu. SOLA pod jejím vedením distribuuje menstruační pomůcky do azylových domů, škol, knihoven a komunitních center.

Gabriela Kabátová

Zakladatelka a ředitelka organizace Mezinárodní vězeňské společenství, která odvážně otevírá společenskou debatu o vězeňství, spravedlnosti a důstojnosti. Dlouhodobě pracuje s lidmi ve výkonu trestu, jejich rodinami – především dětmi vězňů – i s oběťmi trestných činů. Skrze programy založené na principech restorativní justice pomáhá obnovovat důvěru, podporuje smíření a dává šanci na nový začátek. Pod jejím vedením vznikly programy jako: Andělský strom (vánoční dárky pro děti vězňů od jejich rodičů), Letní kempy a celoroční podpora tzv. „zapomenutých dětí“ (dětí rodičů ve vězení), Setkávání obětí a pachatelů v bezpečném, strukturovaném dialogu a další.

Dana Pavlousková

Zakladatelka Klubu svobodných matek a následně i Oděvní banky, první organizace v Česku, která systematicky poskytuje oblečení lidem v nouzi. Dana sama vychovává dítě jako samoživitelka – právě z vlastní zkušenosti vytvořila síť pomoci, která dnes funguje po celé republice. Dana přináší do českého neziskového prostoru silný příběh, osobní integritu a schopnost spojovat aktéry z různých oblastí. Pomáhá nejen jednotlivcům v krizové situaci, ale i celému systému hledat funkčnější řešení. Její práce spojuje sociální podporu s ekologickou udržitelností. Oděvní banka ročně distribuuje více než 46 tun textilu, tedy přibližně 11 tisíc krizových balíčků. Spolupracuje s více než 240 organizacemi – od potravinových bank po azylové domy.

Petra Květová Pšeničná

Moderátorka, novinářka a spoluzakladatelka organizace Fandi mámám, která pomáhá matkám samoživitelkám v těžkých životních situacích. Petra propojuje mediální svět s přímou pomocí – dává hlas těm, které jsou často přehlížené, a zároveň buduje systém podpory, který reaguje na jejich skutečné potřeby. Fandi mámám pod jejím vedením distribuuje materiální pomoc – oblečení, školní pomůcky, drogerii či vybavení domácnosti – konkrétním ženám podle jejich situace. Propojuje dárce a příjemce formou transparentních žádostí, které zachovávají důstojnost. Zvyšuje povědomí o tématu samoživitelství v médiích, na sociálních sítích i ve veřejném prostoru.

Kateřina Rusinová

Lékařka a přednostka historicky první Kliniky paliativní medicíny v Česku, která vznikla v rámci Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Celou svou kariéru zasvětila péči o pacienty v závěru života – a zároveň popularizaci a odbornému ukotvení paliativní medicíny jako plnohodnotné součásti zdravotního systému. Kateřina Rusinová stála založení odborného časopisu Paliativní medicína, který propojuje výzkum, klinickou praxi a mezioborovou spolupráci. Podílí se na výuce mediků a lékařů, podporuje mezioborový přístup a přenášení poznatků do praxe. Podílí se na zavádění standardů péče v nemocnicích a institucích, které dosud paliativu přehlížely. A provádí osvětu vůči veřejnosti, která často neví, co paliativní péče znamená – a proč je důležitá nejen pro umírající, ale i jejich blízké.

Kateřina Šédová

Zakladatelka neziskové organizace Loono, lékařka a vizionářka v oblasti zdravotní prevence, která už více než 10 let mění přístup veřejnosti ke zdraví. Jejím cílem je, aby každý člověk rozuměl svému tělu, věděl, jak mu předcházet nemocem, a nebál se jednat včas. Sama prošla onkologickou diagnózou během studia medicíny – z těžké zkušenosti vytvořila projekt, který dnes ročně oslovuje miliony lidí. Je autorkou modelu Koordinátorů onkologické péče, který pomáhá pacientům zvládat náročné období léčby. Aktivně spolupracuje s vládními institucemi, zdravotními pojišťovnami a vede veřejný dialog o systému prevence v ČR.

Martina Šmuková

Zakladatelka nadace Pink Bubble, která už více než 20 let pomáhá dospívajícím a mladým dospělým, kterým do života vstoupila rakovina. Jejím posláním je být jim oporou nejen během léčby, ale hlavně při návratu do běžného života – v čase, kdy o ně často už žádná jiná pomoc nestojí. Dává mladým lidem naději a jistotu, že nejsou sami – a že i po nemoci mohou znovu najít radost, důstojnost a smysl života. Pink Bubble pod jejím vedením nabízí podporu formou zážitkových pobytů, stipendijní pomoci, individuálního doprovázení i terapeutické péče. Založený vztah není jen profesionální – pro mnohé z mladých lidí se Martina stává stabilním a pevným bodem v období, kdy se jejich svět otřásl v základech.

Michal Tůma

Neúnavný iniciátor smíření v Horním Maxově, který již více než 15 let propojuje českou a německou komunitu – s důrazem na obnovu paměti a společné identity. Spolu s místní komunitou obnovil desítky hrobů sudetských Němců, čímž otevírá prostor pro historické uzdravení i mezikulturní důvěru. Díky Michalovi se Horní Maxov proměnil z odlehlé horské obce v symbol vstřícnosti a historického narovnání. Jeho práce ukazuje, že odpuštění a paměť nejdou proti sobě – ale společně tvoří lépe žijící společenství. Dal vzniknout unikátním iniciativám jako je: Obnova hřbitova (včetně adopce opuštěných hrobů a práce s odkazem odsunutých Němců), Stezka svobody (12kilometrový okruh se symbolickými zastaveními a citáty o svobodě, propojující tři obce a jejich paměť), vydání Kroniky Horního Maxova z 19. století a práce na jejím pokračování, Záchrana Kaple svobody, aj.

Alena Votavová

Ředitelka a spoluzakladatelka Hospice Sv. Jiří v Chebu, který se pod jejím vedením stal klíčovou institucí pro důstojnou paliativní péči v Karlovarském kraji. Alena je hybnou silou mobilního hospice, který umožňuje lidem strávit poslední chvíle života v domácím prostředí – obklopeni blízkými, bez zbytečného utrpení, s odbornou i lidskou oporou. Vytváří prostor, kde může být smrt přirozenou součástí života. Díky její práci se mění nejen zdravotnický systém, ale i společenský pohled na to, co znamená odejít důstojně. Její přístup zahrnuje nejen péči o umírající, ale i podporu pozůstalých a osvětu veřejnosti. Alena Votavová iniciovala vznik poraden pro pozůstalé, které jsou otevřené nejen klientům hospice. Rozjela půjčovnu kompenzačních pomůcek pro veřejnost a pořádá benefiční a osvětové akce, např. originální „Hospicové postřižiny“. Díky úspěšným fundraisingovým kampaním hospic pod jejím vedením rozšířil péče o dětské a perinatální pacienty.

Porota

V porotě zasedli:

Andrea Ferancová Bartoňová, investorka a zakládající partnerka ESPIRA Investments

Radka Dohnalová, zakladatelka & CEO ATAIRU

Zuzana Gergeľová, spoluzakladatelka společnosti Beelong

Jasmína Houdek, instruktorka moderní sebeobrany

Martin Howlings, CEO of expats.cz

Lukáš Kovanda, ekonom, akademik, hlavní ekonom Trinity Bank

Monika Mašková, advokátka a partnerka advokátní kanceláře PRK Partners

Eva Prokešová, manažerka v JTI, partnera ocenění Impakt Awards

Tomáš Prouza, Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

Michal Růžička, Zvláštní zmocněnec Nadace knížete z Lichtenštejna pro Českou republiku

Pavel Vlček, Předseda výkonné rady České asociace PR profesionálů PR Klub

Kateřina Zapletalová, filantropka a spolumajitelka sklárny Moser

Tereza Zavadilová, zakladatelka a CEO Newstream Agency

Porotci shodně ocenili, že soutěž přináší nová, méně známá jména. Pomáhat totiž nemusejí jen miliardáři. Newstream Awards jsou důkazem, že i jednotlivec může pozitivně měnit svět kolem sebe.