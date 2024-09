Po narození dětí jste pro firmy neviditelné. To chceme změnit, říkají zakladatelky platformy Mumdoo

Kristýna Cejnarová a Lucie Bášová jsou bývalé kolegyně z nadnárodní korporace, aktivní třicátnice a hlavně mámy, které se i na rodičovské „dovolené“ chtěly profesně realizovat. Když se ale snažily najít práci odpovídající jejich specializaci a volné kapacitě, tvrdě narazily. Frustraci z neúspěšného hledání a řady odmítnutí přetavily ve vznik platformy Mumdoo, která spojuje zkušené profesionálky s malými a středními firmami.

„Štvalo nás to, jak se po narození dětí stanete pro firmy neviditelnými. Začaly jsme si hrát s myšlenkou, že bychom daly dohromady databázi odbornic a tu nabízely firmám ke spolupráci na krátkodobých projektech. A firmy by respektovaly potřeby žen, které práci dělají třeba po večerech, což ale neznamená, že ji neodevzdají kvalitní a včas,“ vypráví Lucie. A tak se před třemi lety zrodilo Mumdoo, které dnes čítá tisíce prácechtivých maminek a stovky spolupracujících firem. Kam hodlají platformu dál rozvjíjet, prozdradila Lucie v krátkém rozhovoru pro newstream.cz.

Kristýna s Lucií jsou mezi desítkou osobností, které soutěží o cenu veřejnosti ocenění Impakt Awards by newstream.

Co považujete za svůj největší osobní úspěch?

To, že dokazujeme, že i mámy na mateřské a rodičovské mohou být senzační expertky ve svém oboru a že si zaslouží pozornost. Že přispíváme unikátními daty k tomu, aby se v Česku vedla diskuze o různých možnostech kloubení péče a práce. A taky že se máme navzájem, nesčetněkrát jsme se navzájem podržely a kryly si záda.

Co byly naopak nejobtížnější chvíle, jak je překonáváte?

Naše téma, rozšiřování možností jak kloubit péči a práci pro rodiče malých dětí, je nekonečné. Občas je těžké se srovnat s tím, že se věci neposunují jak bychom si představovaly nebo že narážíme vyloženě na odpor. Ale říkáme si, že když bychom budily jen pozitivní emoce, bylo by to divné. Víme, že se snažíme měnit pohled na téma, které se v Česku často bere dost tradičně.

Pro nás to znamená, že stále přijímáme nové mámy do naší databáze a neustále hledáme firmy, kterým by zkušenosti a dovednosti rodičů mohly byznysově pomoci.

Jakými hodnotami se řídíte?

Lidskost. Fair play. Nápomocnost. Transparentnost.

Co Vás v nejbližší době čeká? A jaké jsou dlouhodobé plány?

Právě jsme vypublikovali velký report o flexibilitě práce, který se opírá o odpovědi více než 10 tisíc rodičů a skoro 200 firem na otázky související s nastavováním práce a péče. Ukázalo se, že 93 procent rodičů s malými dětmi si přeje pracovat, ale jen zhruba polovina z těch, co chtějí, se skutečně zapojuje. Zároveň že 92 procent si přeje nějakou formu flexibility. Hlavní překážkou pak je, že 57 procent rodičů nemá žádné, nebo jen nárazové hlídání a není pro ně tak vůbec myslitelné se pracovně zapojovat. Díky našim partnerům jsme byli schopní spočítat i ekonomický dopad – pokud by se rodiče dětí do 4 let mohli pracovně zapojit způsobem, jaký chtějí, přineslo by to do příjmů státního rozpočtu 10 miliard korun ročně. A to není zanedbatelné číslo. Plány na nejbližší měsíce souvisí právě s reportem, s medializací našich zjištění a snahou dostat čísla a sesbíraná data k lidem v rozhodovacích rolích, aby se začala situace v Česku měnit k lepšímu rychleji.

Dlouhodobě pak plánujeme pomáhat s naším know-how a komunitou co nejefektivnějším způsobem – na úrovni diskuze se státem, se zaměstnavateli i s rodiči, aby v tématu byla daty podložená informovanost a už nebylo pochyb o tom, proč je dobré rozšiřovat rodičům možnosti jak kloubit péči s prací, aby si mohli sami zvolit svůj rytmus a režim fungování a netlačit je někam, kde jim není dobře.

Na jaké bariéry nejčastěji narážíte?

Z pohledu našeho osobního je jednoznačnou bariérou čas – máme obě malé děti, dohromady 4 děti do 4 let, loni jsme absolvovaly první promořovací rok ve školce a na mnoho měsíců se nám úplně rozbil systém práce, přešly jsme do zcela asynchronního fungování. Byla to upřímně obrovská výzva.

A co by Vám pomohlo je překonat?

Z pohledu společnosti by pomohla změna toho narativu, který často slýcháme – že dítě má být s matkou (a často „jen s matkou“) do 3 let věku, jinak je to špatně. Jakmile se ve společnosti povede změnit tohle nastavení, budou se pak i konkrétní změny a řešení dělat snáz – konkrétně jde hlavně o dostupnost státních školek nebo dětských skupin, kam by mohli rodiče své děti umístit i před bájnými 3. narozeninami, a s tím korespondující nárůst částečných úvazků a flexibility práce. A nemyslíme tím „80procentní úvazek, 100 procent času v kanceláři“ – ale skutečně flexibilní nastavení, které bude pro firmu přínosné a zároveň bude respektovat rytmus, který prácechtiví rodiče malých dětí chtějí. Je třeba v tomto tématu udělat ještě hodně osvěty a my se moc těšíme, že budeme u toho.

Je nějaká osobnost nebo příběh, který Vás inspiruje?

Každá máma, která se postaví sama za sebe a rozhodne se dělat si věci tak, jak jí vyhovují, je pro nás inspirací. Celé Mumdoo je postavené na myšlence, aby mámy měly možnost volby, možnost se samy rozhodnout, jak si přejí kloubit práci a péči. Pro někoho to znamená, že zůstane na 3 roky doma a věnuje se stoprocentně mateřským povinnostem, pro někoho to znamená, že po pár měsících se skrze placené hlídání (nebo jiné možnosti) začne vracet do práce – hlavní je, aby dané nastavení fungovalo dané rodině a nemusely se ženy dlouze potýkat s nastavením, které jim nevyhovuje.

Kdo je Váš největší fanoušek, podporovatel?

Jednoznačně naši manželé a rodiny, bez nich by to nešlo a nemohli bychom se věnovat tématu tak naplno, jako se mu věnujeme. Obrovskou podporu máme v Mumdoo komunitě – mámy ze všech koutů republiky, které se nadchly pro stejnou věc a nejen že se podílejí na projektech, které zprostředkováváme, ale i nabízí pomoc s rozvojem Mumdoo jako takového. A v neposlední řadě máme velké štěstí na podporu od inspirativních žen, ať už manažerek velkých firem, podnikatelek, ze všech možných profesí a oborů – pomáhají nám zvedat téma a hledat kanály, jak komunikovat dál, na víc lidí a jak z tématu, které se navenek jeví jako „maminkovské“, udělat téma pro celou společnost, protože přesně o to nám jde.

Jak se Vám shánějí peníze, odkud přichází největší pomoc?

Část byznysu máme postavenou jako klasické „eseróčko“, takže máme fungující byznys model na základě projektové marže, což nám umožňuje zapojovat řadu žen do rozvoje Mumdoo jako takového, samy bychom to ve dvou už rozhodně nezlvádaly. Velká pomoc pak přichází právě od osvícených a inspirativních žen – at už finanční, věcná, pomoc s kontakty, s propojením na zajímavé lidi nebo třeba s pořádáním akcí. Jmenovitě nám ohromně pomáhá Solvo Institut, za kterým stojí Ivana Tykač, Renata Mrázová a Michaela Marksová, poradkyní a motivačním koučem nám je Táňa Le Moigne, spřátelenou pomocnou ruku mnohokrát podala Míša Bauer z ČSOB, Veronika Dvořáková z Havel & Partners, Martina Kneiflová z EY nebo Monika Marečková z RSM, právnička Šárka Homfray. Na politické scéně pak například Olga Richterová nebo Jana Skalková za ministerstvo práce a sociálních věcí. Určitě jsem na někoho zapomněla, ale bez inspirace a podpory těchto výjimečných žen bychom jen těžko mohly Mumdoo posouvat tak, jak posouváme.

