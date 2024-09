Jasmína Houdek: I těžkou životní cestu lze otočit

Jasmína Houdek je jednou z deseti finalistek a finalistů ocenění Impakt Awards by newstream, které se 10. října bude udělovat za individuální počin s pozitivním přínosem pro komunitu a společnost. V rozhovoru s newstream.cz finalistka říká, že její platforma Moderní sebeobrana je skutečně pro všechny, zakládá si na maximálně otevřeném a bezpečném prostředí. „Lidé u nás na kurzech najdou pochopení, ne odsudky,“ dodává.

Jasmína Houdek založila se svým manželem koncept Moderní sebeobrana. Pomocí cílených technik učí lidi, jak se nestat obětí násilí. „Dělá mi obrovskou radost, že naším příkladem můžeme ukázat, že normální komerční firma může dělat obrovský objem společensky prospěšné práce, a to bez dotací a grantů,“ říká. Její firma Moderní sebeobrana má velké plány.

Deset osobností, kteří svojí nezjištnou činností mění prostředí kolem sebe, soutěží o cenu veřejnosti ocenění Impakt Awards by newstream.

Co považujete za svůj největší osobní úspěch?

Stabilní a rostoucí firma s obrovským sociálním přesahem, kterou jsme s manželem postavili na nohy bez cizí pomoci, je super. Dělá mi obrovskou radost, že naším příkladem můžeme ukázat, že normální komerční firma může dělat obrovský objem společensky prospěšné práce, a to bez dotací a grantů.

Ale můj největší osobní úspěch je to, že jsem našla muže svého života. A ještě navíc máme zdravé a veselé dítě. To je pro mě výhra. Asi to zní jako klišé, ale prostě to tak je.

Co byly naopak nejobtížnější chvíle a jak je překonáváte?

Všechny vnější problémy se dají zvládnout a k podnikání patří. Skutečně poprat se člověk musí s tím, co se děje uvnitř. Začátek tohoto roku byl pro mě fakt masakr. Dělala jsem knižní rozhovor s novinářkou Renatou Kalenskou a bylo to jako sypat sůl do starých ran. A o pár týdnů jsem to zopakovala, když jsem točila televizní dokument s režisérkou Erikou Hníkovou. Abych dneska mohla říct, kdo jsem, musela jsem se vrátit k tomu, odkud jsem přišla – chudoba, dysfunkční rodina, všechno to těžké, co s tím přišlo. Podstoupila jsem to proto, abych ukázala, že životní cestu jde otočit. Že nikdy není nic ztraceno. Ale bylo to těžké a stálo mě to hodně sil.

Jakými hodnotami se řídíte?

Celé naše podnikání je primárně hodnotové. Moderní sebeobrana je platforma, která všemi možnými způsoby pracuje na tom, abychom zničili násilí, sexualizované násilí a šikanu jednou provždy. Tím, že lidi naučíme se agresorům a násilníkům bránit: slovně i fyzicky. Na všechno, co děláme, se díváme touto optikou: posune nás to k našemu cíli? Často proto vědomě děláme rozhodnutí, která nejsou nejlepší z byznysového hlediska, ale jsou nejlepší z hlediska toho, že maximalizujeme náš dopad.

Proto třeba často učíme různé znevýhodněné skupiny zadarmo nebo výrazně pod běžnou cenou. Víme, že lidé, kteří Moderní sebeobranu nejvíc potřebují, mají velmi často hluboko do kapsy a za komerční ceny si nás nemůžou dovolit, tak jim vycházíme vstříc. Proto máme celou řadu osvětových iniciativ, které sami financujeme. Proto pomáháme nejrůznějším dalším projektů, jako je Pod svícnem atd.

Jednou z nejdůležitějších hodnot je, že Moderní sebeobrana je tu skutečně pro všechny. Velmi si zakládáme na maximálně otevřeném a bezpečném prostředí. U nás na kurzech najdete pochopení, ne odsudky.

Co vás v nejbližší době čeká a jaké jsou dlouhodobé plány?

Aktuálně pracujeme na to tom, abychom dostali Moderní sebeobranu do každého okresního města. Pomalu makáme na tom, aby se moderní sebeobranu učili děti už na školách. Chceme, aby se každý člověk uměl bránit, a to ani zdaleka nejen pěstmi. Chceme, aby se uměli ohradit, nastavit si hranice. Aby každý znal postupy na prevenci násilí a uměl se postavit za sebe nebo za někoho jiného.

Dopisujeme druhou knihu, která vyjde na jaře 2025 a bude věnována slovní sebeobraně. Ještě letos vyjde můj knižní rozhovor. Na podzim vyjde televizní dokument, který chceme dostat i na filmové festivaly.

Dlouhodobé plány jsou obrovské. O části z nich ani nechceme mluvit, aby nás lidé neměli za snílky. Pomalu začínáme učit v zahraničí, kde je o naší metodu velký zájem. A máme spoustu projektů, které sebeobranu zase dostanou na další úroveň. Dobře ale víme, že všechno má své limity. My jsme malá firma a rosteme zezdola, za vlastní peníze a tudíž pomalu.

Na uskutečnění našich vizí s manželem potřebujeme, abychom se zbavili denní rutiny, která nás dusí, a měli čas na tvoření – třeba dopsat tu divadelní hru, pustit se do třetího dílu knihy atd. Takže nás čeká víc práce na samotné struktuře firmy. Proto teď do firmy hledáme osvíceného investora/investorku, který/která nám pomůže dostat se dál.

Na jaké bariéry nejčastěji narážíte a co by vám pomohlo?

Je to nepochopení toho, co znamená sebeobrana a co je násilí. Když se řekne sebeobrana, lidé si většinou představí velkého chlapa v kimonu, jak s někým hází o zem. A řeknou si: to pro mě není. Ano, tak vypadá tradiční sebeobrana. Ale Moderní sebeobrana je mnohem dál. Je z principu pro každého, v jakékoliv kondici. Moderní sebeobrana totiž řeší hlavně to, abyste se fyzicky bránit vůbec nemuseli.

Násilí totiž není ten jeden moment, kdy vás někdo drží pod krkem. Násilí je proces, který začíná tím, že si vás násilník vybere a začne vás testovat. Zírá na vás, začne na vás mluvit – testuje, zda jste vhodná oběť. A pokud mu dáte najevo, že nejste – a na to se u nás můžete naučit jasně dané postupy – tak vás nejspíš nechá na pokoji. Celých devadesát procent násilných situací můžete vyřešit před tím, než vás agresor napadne! A právě to je naše doména.

Proto velmi často učíme v různých firmách, na vysokých školách, v institucích, nemocnicích. Všude tam, kde se chtějí a potřebují naučit prevenci, tomu, jak přistupovat k agresivním klientům nebo veřejnosti, ale nechtějí se učit prát a řešit to násilím.

Je nějaká osobnost nebo příběh, který vás inspiruje?

Jednoznačně můj muž a náš tým. Každý v našem týmu je zapálený pro to, co děláme. Nikdo to nebere jen jako práci nebo brigádu. Všichni jsme na misi. Sama bych nedala nic, ale s nimi zvládnu všechno.

Obrovskou inspirací jsou mi příběhy lidí, kterým naše metoda pomohla. Doslova každý den nám napíše někdo, že se díky znalostem a dovednostem z našeho kurzu dokázal za sebe postavit, dostat z nebezpečné situace, vyhnout se násilí nebo se někoho zastat a pomoci mu. Velmi často to jsou silné příběhy, ze kterých mám husí kůži a jsem šťastná, že to ten člověk zvládl. Všichni z nich jsou pro mě palivo pokračovat dál.

Kdo je váš největší fanoušek a podporovatel?

Každý, kdo si objednal náš kurz, ať už pro sebe, jako dárek, nebo do firmy, každý, kdo si koupil knížku, odebírá newsletter nebo nám nasdílel příspěvek na sítích a pomohl nám tak dostat se k dalším lidem.

Máme kolem sebe obří komunitu lidí, která nás neskutečně podporuje. To je nejvíc.

Jak se vám shánějí peníze a odkud přichází největší pomoc?

Od začátku až doposud jsme nikdy nebrali žádné dotace ani granty. Na všechno si vyděláváme sami.

Firma je stabilní a roste, proto se teď poohlížíme po hodnotově orientovaném investorovi nebo investorce, který chce svými penězi podpořit sociální podnikání, které mění konkrétní životy i celou společnost. Potřebujeme to, abychom se rychleji dostali na vyšší level.

Jsme efektivní, disciplinovaní a máme jasný cíl – zastavit násilí. Víra v to, co děláme a zdravý přístup k sociálnímu podnikání nás drží při životě.

Obrovsky nám samozřejmě pomáhá naše velká komunita lidí, kteří nás podporují, když je potřeba, chodí na naše workshopy a kurzy, kupují si naše knihy, nebo nám posílají hlasy do anket.

