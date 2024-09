Handicapovaný sportovec Tomáš Pouch: Nejtěžší zápas svádí člověk sám se sebou

Tomáš Pouch je jedním z deseti finalistů ocenění Impakt Awards by newstream, které se 10. října bude udělovat za individuální počin s pozitivním přínosem pro komunitu a společnost. V krátkém rozhovoru s newstream.cz na sebe prozradil, že jeho velkým přáním je všem dětem s tělesným postižením v Česku dopřát radost ze svobodného pohybu. „Největším handicapem je to, když člověk ztratí smysl života,“ říká Pouch. Spolek Černí koně, který založil, vyrábí a bezplatně půjčuje speciální kola a handbiky lidem se speciálními potřebami.

Ve 14 letech boural na motorce a následkem zranění přišel o nohu. Dvacet let mu trvalo, než nad svým hendikepem zvítězil. Zásadní roli v jeho zotavení sehrál sport, konkrétně jízda na horském kole. „Největší svobodu člověk zažívá, když se může volně pohybovat. Na kole jsem tu svobodu opět získal. Místo toho, aby mě můj hendikep zlomil, posílil mě a nasměroval na cestu pomoci druhým‚ která mě neskutečně naplňuje“ říká fundraiser neziskové organizace Černí koně Tomáš Pouch.

Tomáš je téměř dvoumetrový statný muž, který by byl i bez protézy nepřehlédnutelný. Definuje ho široký úsměv, dobrácké srdce a duše závodníka. Ostatně jak sám říká, nejobtížnější chvíle v životě překonal díky mottu: „Kdo nehraje, nevyhraje.“ „Tento jednoduchý přístup mi pomohl rozdělit lidi na ty, kteří se snaží, a na ty, kteří se vzdávají bez boje. Věřím, že každý, kdo se rozhodne hrát, má šanci na vítězství.“

Nejtěžší životní zápas vede člověk sám se sebou

Postavit se osudu a najít sílu přenést se přes překážky je něco, co se snaží předat i dětem, kterým do života vstoupil tělesný hendikep. První dětský handbike organizace Černí koně vyrobila v roce 2016. Nyní jich má na kontě už několik stovek. Vybavili jimi různá rehabilitační centra, sanatoria, dopravní hřiště i konkrétní rodiny s tělesně postiženým dítětem.

Velkým přáním Tomáše je, aby všechny děti s tělesným postižením v Česku, kterých je podle zdravotních statistik kolem čtyř tisíc, měly přístup k jeho speciálním kolům zdarma. „Hendikep je jeden z nejdražších koníčků“, říká v nadsázce. „Každá pomůcka, kterou potřebujete, je neskutečně drahá, přitom pojišťovny proplácí úplné minimum,“ dodává. Fundraising se tak pro zakladatele neziskovky Černí koně stal hlavní náplní práce, která je, jak přiznává, psychicky i časově náročná.

„Sponzoři chtějí za finanční pomoc zviditelnění příběhu, což je pochopitelné, ale pro postižené a jejich blízké to může být za hranou jejich komfortu, přirozeně si chtějí chránit své soukromí. A my zase nechceme vytvářet srdcervoucí příběhy, důstojnost obdarovaných je pro nás na prvním místě,“ říká.

Jeho práce není jen o oslovování sponzorů, nadací a vypisování veřejných sbírek. Černí koně si na svoji činnost snaží také sami vydělat. V jejich dílně proto vedle sofistikovaných handbiků vznikají na zakázku také různé reklamní předměty ze dřeva, plastu i kovu. Organizaci můžete podpořit i vy, třeba jen nákupem drobnosti v jejich e-shopu.

Za největší bariéru neziskového „podnikání" Tomáš považuje byrokracii. „Stát by mohl pomoci tím, že by neziskovkám snížil administrativní zátěž a odpustil daně ze mzdy, což by nám umožnilo lépe odměňovat odborníky,“ uzavírá své vyprávění.

Černí koně v současné době zaměstnávají sedm lidí, z toho šest s postižením. V budoucnu by spolek, který pořádá také dětské cyklozávody, chtěl dát pracovní příležitost dalším lidem s hendikepem.

