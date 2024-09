Lenka Šťastná z BPWCR: Nepřestávám hledat cesty, jak dosáhnout cíle

Legenda české scény věnující se ženským tématům. Inspirovala stovky žen, účastní se celé řady konferencí, organizuje mezinárodní akci Equal Pay Day, díky níž se rovné odměňování a postavení žen stává klíčovým tématem pro budoucí úspěch české společnosti i jednotlivých firem. To na ní oceňují také lidé, kteří ji nominovali na cenu Impakt.

„Mými hlavními hodnotami jsou upřímnost, otevřenost a odvaha. Věřím, že bez férovosti a otevřené komunikace nemůžeme jako společnost prosperovat,“ říká Lenka Šťastná.

Lenka je jednou v desítky osobností, které soutěží o cenu veřejnosti v rámci ocenění Impakt Awards by newstream.

Co považujete za svůj největší osobní úspěch?

Založení a realizaci kampaně a konference Equal Pay Day, která žije již 15 let. Díky této kampani jsme upoutaly pozornost k nerovnostem v odměňování a přispěly ke změně pohledu na rovné příležitosti pro ženy v práci a podnikání. Tímto projektem jsme oslovily tisíce lidí, vytvořily velkou komunitu firem i jednotlivců, které s námi posouvají toto téma dále. Je skvělé vidět konkrétní dopady na společnost.

Dneska to vypadá jako samozřejmý úspěch, ale určitě nastala celá řada problémů. Jaké chvíle byly nejhorší?

Nejtěžší momenty nastaly tehdy, kdy jsem čelila finanční nejistotě a nedostatku zdrojů nejen pro tento projekt, na kterém nám záleželo. Tyto situace mě naučily přijímat rizika, trpělivosti a vytrvalosti. Snažím se být kreativní v hledání řešení a nikdy nepřestávat hledat nové cesty, jak dosáhnout cíle, i když jsou podmínky obtížné. Velmi si vážím partnerů, kteří náš projekt podporují i stovkám žen i mužů, kteří věří ve smysl této aktivity a přidávají ruku i radu ke společnému dílu.

Co vás v nejbližší době čeká?

Celý náš tým již nyní připravuje další ročník Equal Pay Day, jehož hlavním tématem je Potenciál. Řešíme nejen otázky férového odměňování, dlouhodobě se věnujeme i dalším tématům spojeným s rovnými příležitostmi a posilováním postavení žen na trhu práce. Hlavní přidanou hodnotu vidím ve sdílení zahraničních zkušeností, které mohou významnou měrou přispět ke změnám, které je opravdu nutné u nás udělat.

Jakými hodnotami se řídíte?

Mými hlavními hodnotami jsou upřímnost, otevřenost a odvaha. Věřím, že bez férovosti a otevřené komunikace nemůžeme jako společnost prosperovat. Jsem přesvědčená, že do všech rozhodovacích procesů by měly být zapojeny ženy. Stejně tak si stojím za tím, že je důležité se nebát dělat kroky směrem k neznámému a nebát se projevit svůj názor. Nekonečně věřím ve vzájemnou podporu mezi ženami.

Ve své oblasti jste legendou, která inspiruje ostatní. Kdo ale naopak inspiruje vás?

Je o mně známo, že mojí velkou inspirací je česká senátorka Františka Plamínková, významná politička, která byla neúnavnou bojovnicí za spravedlnost a rovné příležitosti pro ženy. Její činnost zanechala hluboký odkaz nejen v Československu, ale i ve světě. Její zásluhou jsme u nás měly právo na vzdělání, právo volit i zlepšující se pracovní podmínky pro ženy, rovnoprávnost na trhu práce i rodinnou politiku mnohem dříve, než ostatní země a z jejího odkazu těžíme i nyní.

Jak?

Plamínková aktivně spolupracovala s mezinárodními ženskými a mírovými organizacemi a účastnila se světových kongresů, byla také zakládající členkou Business & Professional Women International ve Švýcarsku. Její příběh mi připomíná, jak důležité je vytrvat a nevzdat se, i když čelíme těžkostem.

Na jaké bariéry nejčastěji narážíte?

Jednou z nejčastějších bariér je přesvědčení, že lidé v neziskovém sektoru by měli pracovat zdarma. Profesionálně odvedené projekty ale potřebují také profesionálky a profesionály, celou řadu prací si musíme koupit externě, potřebujeme aplikace, které zefektivňují naši činnost. Pomohlo by nám zvyšování důvěry v neziskový sektor, ocenění dopadů, které naše projekty mají, a to například prostřednictvím většího počtu společných projektů s velkými společnostmi v rámci jejich ESG strategií.

Jak se vám tedy shánějí peníze?

Získávání financí je vždy výzvou. Největší pomoc nám přichází od firemních partnerů, soutěžíme také o granty, zejména zahraniční. Podpora přichází od našich členek a zapomenout nemohu ani na dary – většinou od žen, které by chtěly změnu, ale nemají dostatek času se projektům osobně věnovat. Finanční podpora nám umožňuje dělat naše projekty profesionálně a dlouhodobě.

Kdo je váš největší fanoušek?

Za ta léta práce pro ženy jsem kolem sebe vybudovala silnou komunitu žen, které naši organizaci podporují. V době příprav velkých akcí se náš základní tým rozrůstá o stovky dobrovolnic, kterým s hrdostí říkáme „dobroholky“. Tato obrovská podpora mi neustále připomíná, že práce, kterou děláme, má opravdový smysl a dopad. A největší fanoušek? Určitě moje velká rodina.

