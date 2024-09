Radim Kupec: Nejvíc mě trápí opadající empatie západní společnosti vůči válkou postiženým

Radim Kupec je humanista, reportér, fotograf, cestovatel, dobrodruh, provozovatel adventurové cestovní kanceláře, který se toulá po světě s turisty, ve volném čase organizuje humanitární projekty. Pomáhá zejména obyvatelům sociálně deprimovaných, vyloučených, popřípadě válkami poškozených lokalit. Je předsedou neziskové organizace Přes hranice EU. V krátkém rozhovoru pro Newstream přiznává, že je stále těžší sehnat dárce, kterým není situace válkou postižených lidí lhostejná.

Radim Kupec již dvě dekády sdílí s ostatními svou lásku k Ukrajině, zejména k Zakarpatské oblasti. Vozil sem turisty, podporoval místní komunity. Jeho práce dostala zcela nový smysl po vpádu ruských vojáků na Ukrajinu. Od té doby Radim pomáhá, jak jen to je možné. Organizoval převoz desítek ukrajinských matek s dětmi do Hluboké nad Vlatvou, partnerského města Koločavy.

Aktivně spolupracuje s nemocnicemi a poliklinikami v Zakarpatské oblasti a je iniciátorem mezinárodní dohody o podpoře ve zdravotnictví v tomto regionu. Inicioval zde projekt rekonstrukce nevyužívaných objektů a poskytl tak ubytování více jak tisícovce osob.

Již druhým rokem do Koločavy vozí mladé české divadelníky, aby pro děti místních i děti uprchlíků uspořádali týdenní divadelní camp. Je držitelem mezinárodního ocenění OSN za ochranu lidských práv a pomoc utlačovaným. Dostalo se mu osobního poděkování Jana Pavla ll.

Radim je jedním z finalistů ocenění Impakt Awards by newstream, které se 10. října bude udělovat za individuální počin s pozitivním přínosem pro komunitu a společnost.

Co považujete za svůj největší osobní úspěch?

Jsem autorem projektu podpory vnitřně vysídlených osob na západní Ukrajině, v rámci kterého jsme vybudovali ubytování pro více jak tisícovku osob. Jde nejvíce o maminky s dětmi, seniory, zdravotně postižené a traumatizované osoby z okupovaných teritorií.

Co byly naopak nejobtížnější chvíle, jak je překonáváte?

Počátek otevřené ruské invaze na Ukrajině v únoru 2022. Prací, prospěšností.

Jakými hodnotami se řídíte?

Solidarita. Soudržnost. A nejvíc je láska.

Co Vás v nejbližší době čeká? A jaké jsou dlouhodobé plány?

Rozvoj sociálních programů pro IDPs (anglická zkratka pro vnitřně přesídlené osoby, tedy ty, které jsou uprchlíky ve vlastní zemi - pozn. red.), které ubytováváme, pomoc s jejich integrací do nového prostředí, komunit.

Na jaké bariéry nejčastěji narážíte a co by Vám pomohlo?

Postupná změna atmosféry (společenské nálada) části západní společnosti pramenící například z dezinformací, opadající empatie vůči válkou postiženým. Čím dál těžší přístup ke zdrojům pomoci (finance). Více větších partnerů (dárců) pro realizace nových projektů cílených právě na IDPs.

Je nějaká osobnost nebo příběh, který Vás inspiruje?

Matka Tereza, Martin Luther King.

Kdo je Váš největší fanoušek, podporovatel?

Jednoznačně má partnerka Michaela.

Jak se Vám shánějí peníze, odkud přichází největší pomoc?

S podpororou velkých organizací jsme schopni realizovat projekty, na které bychom sami nedosáhli. Kdybych měl jmenovat, zmíním organizace Člověk v tísni a Nadaci Tipsport.

