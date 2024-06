Král luxusu si v Paříži otevře bistro s pečenými kuřaty

Francouzský luxusní koncern LVMH expanduje do restauračního odvětví. Dokončil převzetí slavné pařížské restaurace Chez l'Ami Louis, která vznikla před 100 lety. S odkazem na sdělení firmy to napsala agentura Reuters.

LVMH je největším prodejcem luxusního zboží na světě. Odvětví se ale v poslední době potýká s klesající poptávkou po špičkové módě, protože bohatí klienti dávají přednost zážitkům před hromaděním oblečení a doplňků. Koncern tedy rozšiřuje své aktivity o rychle rostoucí sektor zážitkového cestování a o pohostinství.

Firma sází na image Paříže jako světového hlavního města vkusu a stylu. Restaurace Chez l'Ami Louis se nachází mezi kulturním centrem a galerií Centre Pompidou a náměstím Republiky. Je to klasické bistro, kam se chodí na husí nebo kachní játra foie gras a na pečená kuřata.

Syn šéfa LVMH Bernarda Arnaulta, Antoine, drží od roku 2019 menšinový podíl v Lapérouse, což je další slavná historická pařížská restaurace. Skupina také provozuje hotely a nedávno uvedla, že rozšíří značku Orient Express, dosud známou jako luxusní vlaky, o lodě.

