Komárová z Dermacolu: Nejlepší investice jsou do vzdělání, energetiky a smart cities

Jen pár dnů po operaci kolene už Věra Komárová prezentovala automatizovanou výrobní linku ve své brněnské továrně na výrobu kosmetických produktů. Neodradila jí ani skrývaná bolest ani náročný celodenní program. S neutuchající energií totiž řídí už dvacet let strategii kosmetické značky Dermacol, ve které se podílí na vývoji novinek i jejich obalů. Stala se dokonce i hlavní tváří současné reklamní kampaně značky. Plánuje také netradiční investice, které se už pár let týkají nejen firmy, ale především i vzdělávání, jak prozradila v exkluzivním rozhovoru pro newstream.cz.

Reklama

Akcie Dermacolu zmizely z trhu v roce 2003. Je reálné, že zase někdy bude možné si akcie firmy koupit?

Ano, to bylo v roce 2003, kdy manžel na valné hromadě odkoupil zbývajících 40 procent akcií firmy od drobných akcionářů. Další vstup na burzu ale manžel nikdy nevyloučil a myslím si, že to je to hlavní, s čím se dá do budoucna počítat. Předpokladem ale je, že naše továrna a Dermacol budou dobře fungovat. Pak si myslím, že to určitě zajímavé bude.

A máte to teď v plánu?

No já se starám, abychom měli krásné výrobky a obaly a aby všechno fungovalo. Manžel se zase stará o veškeré finance a všechno rozmýšlí. Pokud by se k něčemu takovému odhodlal, určitě bych to věděla jako jedna z prvních.

Investování má mnoho rozměrů

Říkáte, že se o finance stará manžel, jak se ale tedy sama z pozice šéfky úspěšně firmy díváte na možnosti investování v dnešním světě?

V tomto ohledu jsem spadla do úplně jiného segmentu, než jsou klasické investice. Kvůli covidu moje dcery nemohly chodit do školy, a tak jsem nakonec založila vlastní školu. Myslím si totiž, že investování do vzdělání je úplně to nejlepší. Nejde jen o investici po stránce finanční, ale i o investici do sebe. Pokud se neustále vzděláváte, tak je to ta nejlepší investice. A má to ještě jeden aspekt. Vzdělávací instituce, jako jsou právě základní a střední školy, mají mimo jiné smysl i v tom, že když si tam „koupíte“ nového klienta, kterému je řekněme pět let, tak on vám tam pak chodí třeba až třináct let do školy. Takže pokud se někomu zdá, že něco jako škola nemůže vydělávat, tak to je naopak. Pokud vymyslíte dobrý koncept vzdělávání, kde poskytujete kvalitní službu, tak se na tom dá vydělat docela dobře.

Luxus, který se letos vyplatil. Investice do luxusních komodit vydělaly více než akcie i zlato Enjoy Vedle klasických obrazů slavných i méně známých mistrů, které patří už k tradičně oblíbeným sběratelským aktivům, se může vyplácet investovat i do vybraných luxusních předmětů. Je třeba ale vědět do čeho a za jakých podmínek, protože ani tento trh luxusních komodit není stabilní. Knight Frank Luxury Investment Index (KFLII) proto dlouhodobě sleduje vývoj zhodnocení desítky luxusních aktiv a nyní hlásí, že na rozdíl od zlata či akcií tato aktiva za posledních 12 měsíců rostla mnohem více. Podívejte se, která to byla a kam se dají také dát přebytečné miliony. Věra Tůmová Přečíst článek

Kam má podle vás dnes vyjma vzdělání tedy jinak smysl investovat?

Obecně se dá říci, že je jednoduší vydělat na službách než například na výrobě, kde potřebujete stroje, materiál, dělníky. Z hlediska oborů, do kterých má ale smysl dnes investovat, tak to jsou například energie. Na těch se dá nyní dobře a poměrně jednoduše vydělat. A pak se to asi vyplatí nejvíce do oborů, kde se pracuje s novými energiemi a chytrými technologiemi například v takzvaných smart cities. Pro mne to je ale tak trochu vzdálené. Vzhledem k tomu, že je manžel matematik a investor, tak takové věci ráda nechávám na něm a nechávám si od něj poradit, což dokáže dobře a rád to pro své okolí dělá.

Profimedia

Škola je opravdu základ života

Za covidu jste se rozhodla k založení školy, což je dost netradiční reakce na krizi....

To asi ano. Primárně to stojí veškerou vaši energii a trpělivost. Byla to pro mne největší zkouška. A nejde jen o vás, ale že to je věc, která je závislá na spoustě dalších lidí jako jsou politici a úředníci. Tyhle překážky je hodně těžké překonat. Naproti tomu je Dermacol zlatý, protože tam záleží jen na výzkumu a na lidech, kteří něčemu rozumí. Školu ale musí odsouhlasit ministerstvo, magistrát a Praha 1 a to byla tedy pro mne největší životní zkouška a opakovaně říkám, že znovu bych už do toho nešla.

Kolik tedy stojí založit školu? Jak vysoká to byla investice?

Záleží na lokalitě, kde se rozhodnete svoji školu mít. A protože jsem vlastenka, rozhodla jsem se ji vybudovat v historické budově v centru Prahy. Jen samotná budova, která je UNESCO chráněná, a ještě ji stále splácím, mne přišla na 205 milionů korun. Další peníze spolkl refresh budovy za 25 milionů. Nebyla to ale rekonstrukce, ale skutečně takový refresh, kdy se upravovala speciální světla vhodná do škol a také všechny prostory, aby v této budově mohla vůbec škola být. Vybavení 12 tříd po 20 dětech pak vyšlo na dalších téměř deset milionů.

Celková počáteční investice byla tedy přes 260 milionů korun. Investice do nové továrny vás ale vyjde navíc. Provoz školy bez budovy vyjde tedy ročně na zhruba 41 milionů korun, obrat naší školy už máme tento rok ale přes 50 milionů. Škola přitom existuje teprve druhým školním rokem a my jsme už v nákladech bez investic na tom tak, že bychom mohli splácet budovu, za kterou nyní platím nájem.

Jak to tedy chcete splatit?

Původně jsem si říkala, že kdybychom s Dermacolem měli obrat takový jako před covidem, byla by to otázka dvou ročních profitů. Bohužel ale realita je jiná a dnes jsou půjčky na hrozně vysoké úrovni, takže v tuto chvíli máme rozjetý byznys někde jinde a pokud to vše dobře dopadne, budeme to schopni splatit příští rok z jiných podniků. Pokud ne, jsem připravená si vzít půjčku nebo i hledat partnera. Docela jsem na to splacení pospíchala, chtěla jsem se zbavit závazku. Ne vše je ale ideální a musím být trpělivá.

Jak se tedy počítá školné u vaší školy?

Po dlouhém boji s ministerstvem už konečně dostáváme i dotace, takže jsme česká škola, která stoprocentně plní povinnou českou docházku a studenti mají na konci i maturitu. Je tam příspěvek školného, což vám pomáhá částečně hradit učitelské platy i náklady na nájem. Proto jsem zmiňovala, že se na tom dá dobře vydělat. To ale není náš cíl. Mohla bych asi vypálit až dvojnásobné školné, jako to dělají ostatní školy a vydělávají na tom spoustu peněz, ale já se snažila školu udělat proto, abychom se odlišili od ostatních škol.

Které školy máte na mysli?

Především ty mezinárodní. Neděláme tedy konkurenci PORGu, která je stoprocentně česká škola a jenom poskytuje mezinárodní maturitu. Děláme konkurenci dalším 19 mezinárodním školám, které v Česku působí. Na rozdíl od nich ale poskytujeme stoprocentně český program v rámci mezinárodní školy. Děti u nás dostávají české vysvědčení, zatímco v ostatních mezinárodních školách mají české hodiny a musí na přezkoušení do české školy.

Pro Kellnerovy bylo vždy důležité vidět výsledek, říká šéfka soukromé školy Open Gate Filantropie Rodinná nadace Kellnerových se soustředí na vzdělávání. Jen loni na projekty s ním spojené rozdala 159 milionů korun. Za jednadvacet let existence nadace věnovala 1,85 miliardy korun. „Pro paní Kellnerovou je rodinná nadace velmi osobní záležitost,“ říká Petra Dobešová. Ta je od roku 2019 členkou správní rady rodinné nadace, od loňského roku také ředitelkou školy Open Gate, vlajkové lodi této pomoci. „Rádi bychom se přičinili, aby v dětech zůstala láska k celoživotnímu učení,“ říká. Finanční pomoc nadace proto směřuje kromě Open Gate také do zahraničních stipendií, ale předně, do podpory samotných učitelů na víc než stovce veřejných škol. Protože bez učitele by to nešlo. Dalibor Martínek Přečíst článek

Mělo by se platit školné všude?

To nevím. Neměla jsem nikdy děti ve státní škole, tak to nedokážu posoudit. Udělala jsem ale zkušenost s několika mezinárodními školami, a myslím, že ta nabídka není dostatečná. Proto jsem založila vlastní školu, protože si myslím, že mezinárodní vzdělání v kontextu malé České republiky uprostřed Evropy je nedostačující.

Co by si měly děti z vaší školy odnést do svého dalšího života?

Hlavně bilingvní znalost. Měly by umět angličtinu na stejné úrovni jako rodný jazyk. A to tady neposkytuje kontinuálně od první třídy až do 13. ročníku ani jedna škola. Máme navíc licenci i na britskou školu, která hodně vychovává k demokracii a k tomu, že používáte hodně kritické myšlení a projektovou výuku. Nebiflujete se věci nazpaměť, ale musíte si je sami dokázat odvodit a najít si informace, které potřebujete. Nejdůležitější ve vzdělání tak není se něco naučit nazpaměť, ale umět získané informace přetlumočit a použít, interpretovat.

Dermacol vznikl v roce 1966 primárně díky zkušenostem kosmetiček a maskérů z barrandovských filmových ateliérů. Firma se proslavila ikonickým makeupem, který dokázal krýt i problematickou pleť. Recepturu na něj prý tehdejší komunistická garnitura prodala až do Hollywoodu a měla za to utržit více peněz než za roční filmovou produkci. V sametovém roce 1989 měla na svou dobu obří obrat ve výši kolem 100 milionů korun, pak postupně její sláva uvadala. V roce 2003 se Dermacol spolu Karlovarskou Korunní nakonec ocitl v rukou manželů Komárových v rámci vyrovnání s Petrem Kellnerem při prodeji TV Nova. Od té doby také ve vedení společnosti působí i spolumajitelka a strategická ředitelka Věra Komárová.

Newyorské Metropolitní muzeum umění hostilo unikátní výstavu z tvorby Karla Lagerfelda Enjoy Zcela jedinečný průřez 65 lety tvorby slavného oděvního návrháře Karla Lagerfelda představila letos newyorská výstavní síň – Metropolitní muzeum umění. Fanoušci německo-francouzské ikony módního průmyslu měli ale na shlédnutí unikátní výstavy „Karl Lagerfeld: Linie krásy“ jen pár týdnů, a tak se na ni stály nekonečné fronty. Stálo to za to si je ale vystát. Ať už se vám totiž Lagerfeldovy módní kreace líbí či nikoliv, jeho téměř neohraničená fantazie, absurdní duality a kontrasty a zásadní vliv na módní průmysl i řadu generací žen, které jeho modely nosily, se mu upřít opravdu nedá. Přinášíme vám ve FOTOGALERII alespoň malou ochutnávku z této jedinečné výstavy. Věra Tůmová Přečíst článek

Oblečení bohatých? Hlavně kvalita, ne značka, tvrdí zakladatelé Gentleman Store Leaders Čerství třicátníci, Honza Moravčík a Pavel Králíček, se pánské módě věnují deset dlouhých let. Za tu dobu načerpali nepřeberně zkušeností kolem mužského oblékání, vzorem je jim klasická Anglie. Rozvinuli v Česku jedinečný byznys kolem oblékání. Loni jejich firma Gentleman Store přesáhla v obratu stomilionovou hranici. Mají velké plány a v Česku působí tak trochu jako věrozvěstové dobrého pánského vkusu. Pánská kosmetika, kvalitní oblečení. „Chci přinášet do Česka značky, které jsou na západě normální. Chci tady prostředí kultivovat, pozvednout,“ říká jeden ze zakladatelů firmy Pavel Králíček. Dalibor Martínek Přečíst článek

Příroda dokáže dát naší pleti vše, co potřebujeme, říká letošní vítězka projektu AWE Eliška Stofferová Zprávy z firem Vzdělávací projekt AWE je u konce. Letošní ročník Akademie pro začínající podnikatelky – Academy for Women Entrepreneurs (AWE), který za Českou republiku pořádala nezisková organizace Business & Professional Women CR za podpory Velvyslanectví USA v ČR, absolvovalo 45 žen, které chtějí své podnikání profesionálně rozvíjet. Vítězkami se staly Eliška Stofferová a Andrea Pajgrt Bartošová s firmou Anela, která vyrábí přírodní kosmetiku. Newstream byl mediálním partnerem soutěže. nst Přečíst článek