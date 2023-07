Newyorské Metropolitní muzeum umění hostilo unikátní výstavu z tvorby Karla Lagerfelda

Zcela jedinečný průřez 65 lety tvorby slavného oděvního návrháře Karla Lagerfelda představila letos newyorská výstavní síň – Metropolitní muzeum umění. Fanoušci německo-francouzské ikony módního průmyslu měli ale na shlédnutí unikátní výstavy „Karl Lagerfeld: Linie krásy“ jen pár týdnů, a tak se na ni stály nekonečné fronty. Stálo to za to si je ale vystát. Ať už se vám totiž Lagerfeldovy módní kreace líbí či nikoliv, jeho téměř neohraničená fantazie, absurdní duality a kontrasty a zásadní vliv na módní průmysl i řadu generací žen, které jeho modely nosily, se mu upřít opravdu nedá. Přinášíme vám ve FOTOGALERII alespoň malou ochutnávku z této jedinečné výstavy.

Jedním z hitů letošního výstavního programu MET byla bezpochyby krátká výstava z více než půl století tvorby jednoho z nejuznávanějších a nejvlivnějších módních návrhářů druhé poloviny 20.století Karla Otto Lagerfelda. Od začátku až do posledního dne devítitýdenní výstavy s názvem Linie krásy“ (A line of beauty) se na Lagerfelda stály dlouhé fronty. Dokonce i newyorčané, kteří mají speciální vstup do The MET, se museli na výstavu na určitou hodinu registrovat i několik hodin předem.

„Móda do muzea nepatří“

Kontrasty a fascinující kombinace materiálů a tvarů je něco, co Lagerfeldovu tvorbu docela jistě charakterizuje. Stejně tak i jeho kontroverzní citáty, kterými neustále ohromoval za svého života. Jeden takový „Móda do muzea nepatří“ vás uvítal už v první místnosti letošní newyorské expozice. Lagerfeld jej kdysi řekl vyhlášenému kurátorovi z MET Andrewovi Boltonovi, který právě pro MET každý rok připravuje velkolepé přehlídky za Costume Institute a který připravoval i „Linie krásy“.

Podle Boltona slavný oděvní tvůrce totiž věřil, že móda se nedá zařadit mezi umělecké disciplíny, protože ve skutečnosti patří na ulici. „Opravdu nevím, co by si o tom všem Karl Lagerfeld tedy myslel! A už vůbec si tak nejsem jistý, zda by vůbec na tuto výstavu přišel," poznamenal při zahájení Bolton pro newyorskou novinářskou obec.

FOTOGALERIE: Prohlédněte si alespoň malou ochutnávku z jedinečné výstavy "Linie krásy" k 65leté tvorbě oděvního návrháře Karla Lagerfelda.

Výstava měla podle Boltona „Prozkoumat Lagerfeldovu komplexní pracovní metodiku a sledovat vývoj jeho módních návrhů od dvourozměrných k trojrozměrným. Plynulé linie jeho skic lze najít v opakujících se tématech módy, které propojily jeho návrhy pro značky Chanel, Chloé, Fendi, jeho stejnojmennou značku Karl Lagerfeld a Patou a vytvořily tak rozmanité a plodné dílo, které "nemá v dějinách módy obdoby". Cílem Boltonovy nejnovější expozice proto bylo zachytit Lagerfeldův vliv na módu, a to nejen na módní průmysl jako takový, ale i na to, jak se oblékají lidé na ulicích. Současně chtěl Bolton přiblížit i to, jak návrhář dokázal propojovat módu s popkulturou a ovlivňovat i svět oděvního designu.

„Tohle všechno je velkorysá, láskyplná pocta nesmírně plodné kariéře Lagerfelda, který se narodil v Německu a zemřel v roce 2019 ve věku 85 let po více než půlstoletí návrhářské práce, která zanechala hlubokou stopu v luxusní módě, zejména u Chanelu, ale také u Fendi, u jeho vlastní stejnojmenné značky i jinde,“ řekl při vernisáži Andrew Bolton.

Impozantní výstavní instalace od architekta Tadao Ando, který se s oděvním tvůrcem Lagerfeldem znal i osobně a právě na základě toho ve spolupráci s oddělením designu The MET vytvořil i výstavní koncept křížení přímých i zakřivených linií, které měly přiblížit Lagerfeldovu tvůrčí dynamiku. Věra Tůmová, newstream.cz

Výstava v divadelních kulisách

Expozici tvořily dvě hlavní linie. Ta zakřivená, plná serpentin, měla navazovat na Lagerfeldovy historizující, romantické a dekorativní impulsy, zatímco rovná přímá linie byla odkazem na jeho modernistické, klasicistní a minimalistické tendence. Obě linie pak byly dále rozděleny do devíti podlinek, které odkazovaly na Lagerfeldovy estetické a konceptuální duality v návrzích pro značky Chanel, Chloé, Fendi a Karl Lagerfeld. Duality ženské a mužské, romantické a vojenské, rokokové a klasické, historické a futuristické, ornamentální a strukturální, kanonické a kontrakulturní, řemeslné a mechanické, květinové a geometrické a figurální a abstraktní.

Newyorská přehlídka Lagerfeldových modelů za desítky let jeho kariéry u řady vyhlášených světových módních domů byla ohromující nejen modely samými, ale i svým rozsahem a impozantní několikapatrovou instalací, kterou stvořil architekt Tadao Ando. Autoři výstavy se při její přípravě inspirovali celkovým dojmem z návrhářova díla, které bylo vždy plné dualit a kontrastů a mnohdy působí i díky netypickým materiálovým a tvarovým kombinacím teatrálně, až jakoby z jiného světa. Figuríny v šatech od Lagerfelda tak ve čtrnácti galeriích výstavy vystupovaly v zástupech za sebou nebo v jednoduchých divadelních kulisách připomínající paláce. Objevovaly se ve výklencích nebo shlížely na návštěvníky shora z několika metrů.

Architektonické pojetí výstavy navrhl Tadao Ando. Věra Tůmová, newstream.cz

Ačkoliv výstava působila velkolepě, přesto se ale jednalo jen o zlomek z oděvní tvorby Karla Lagerfelda. Andrew Bolton vybíral z desítky tisíc exponátů, aby návštěvníkům nakonec představil dvě stovky reálných oděvů včetně prvotních skic, podle kterých modely kdysi přímo vznikaly. Galerie byly podle autorů sestaveny podle již zmiňovaných linií a podlinek, aby ztělesňovaly základní rozpor a dualitu Lagefeldova návrhářského stylu i složitost jeho osobnosti. Hra barev, světel a stínů pak byla další samozřejmou součástí expozice.

Výstava byla uspořádána Andrewem Boltonem za podpory Mellissy Huber a Amandy Harlechové. Na výstavě se podílel i architekt Tadao Ando, který se s oděvním tvůrcem znal osobně a právě na základě toho ve spolupráci s oddělením designu The MET vytvořil výstavní koncept křížení přímých a zakřivených linií, které měly přiblížit Lagerfeldovu tvůrčí dynamiku. Videa vytvořil filmový režisér Loïc Prigent.

Karl Otto Lagerfeldt se narodil 10. září 1933 v německém Hamburku a zemřel 19. února 2019 ve francouzském Neuilly-sur-Seine. Za svou 65letou tvorbu v oděvním průmyslu je považován za jednoho z nejuznávanějších a nejvlivnějších světových módních návrhářů druhé poloviny 20. století i prvních dvou desetiletí 21. století. Za svůj život spolupracoval s řadou světových módních značek, mimo jiné například se značkou Chanel, Chloé nebo Fendi. Svou vlastní značku Lagerfeld vytvořil v 80.letech 20.století. Vytvořil modely také pro Madonnu nebo Kylie Minogue.

