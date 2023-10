Pro Kellnerovy bylo vždy důležité vidět výsledek, říká šéfka soukromé školy Open Gate

Rodinná nadace Kellnerových se soustředí na vzdělávání. Jen loni na projekty s ním spojené rozdala 159 milionů korun. Za jednadvacet let existence nadace věnovala 1,85 miliardy korun. „Pro paní Kellnerovou je rodinná nadace velmi osobní záležitost,“ říká Petra Dobešová. Ta je od roku 2019 členkou správní rady rodinné nadace, od loňského roku také ředitelkou školy Open Gate, vlajkové lodi této pomoci. „Rádi bychom se přičinili, aby v dětech zůstala láska k celoživotnímu učení,“ říká. Finanční pomoc nadace proto směřuje kromě Open Gate také do zahraničních stipendií, ale předně, do podpory samotných učitelů na víc než stovce veřejných škol. Protože bez učitele by to nešlo.

Rodinná nadace Kellnerových se věnuje především vzdělávání. Jaká je za tím myšlenka?

Chceme, aby Česko bylo prosperující demokratickou zemí, a proto se soustředíme na vzdělávací projekty, které připraví žáky a studenty na výzvy současného světa. Kellnerovi mají za to, že vzdělanější populace je předpokladem budoucí prosperity Česka. Začalo to už v roce 2002 myšlenkou vybudovat školu Open Gate, což je dodnes pro rodinu taková srdcová záležitost.

Na to pak navázal projekt Univerzity, díky kterému mohou čeští studenti studovat na prestižních univerzitách v zahraničí. Kellnerovi pak přemýšleli o tom, jak docílit toho, aby jejich filantropické aktivity měly dopad na co nejvíce dětí. Z toho vznikla myšlenka projektu Pomáháme školám k úspěchu, který se zaměřuje na žáky a učitele státních základních škol.

Co v projektu Pomáháme školám k úspěchu sledujete, na jaký způsob vzdělávání se soustředíte?

Pro Kellnerovy bylo vždy důležité vidět na konec řetězce, vidět výsledek. Když se projekt vymýšlel a rozjížděl, vyšlo z mezinárodních srovnávacích testů v rámci OECD, že čeští žáci se začínají propadat v žebříčcích čtenářské a matematické gramotnosti. Kellnerovi proto začali hledat způsob, jak pomoci školám, aby se tyto výsledky zlepšily.

Zapojení učitelé se zaměřují na rozvíjení čtenářství a pisatelství a také kritickou gramotnost. To vše děti potřebují k tomu, aby uměly kriticky přemýšlet a ptát se. Naším cílem je, aby se dokázaly v dnešní době zorientovat a byly připravené pořád se učit něco nového.

Vezměte si předškolní děti. Do první třídy se těší a nasávají vědomosti jako houba. Ale často se stává, že v určitém okamžiku tuto lásku k učení ztrácí a z učení se stává povinnost. Rádi bychom se všemi našimi aktivitami přičinili o to, aby v dětech láska k celoživotnímu učení zůstala. Jde nám o to, aby si dokázaly získat a vyhodnotit informace, které jim někdo předkládá, aby se uměly ptát, aby byly zvídavé.

Vybíráme si motivované děti, které to nemají v životě jednoduché a nabízíme jim různé přípravné kurzy. Michael Tomeš / Newstream

Jak konkrétně podpora základním školám vypadá?

Vytvořili jsme tým pedagogických konzultantů. Jsou to učitelé, kteří ve školách zapojených do projektu Pomáháme školám k úspěchu motivují učitele k diskuzi o výuce a učení dětí. Sama jsem měla možnost zúčastnit se školení mezinárodních zahraničních škol, a vždy mě překvapilo, jak se o vzdělávání umějí bavit. Třeba o tom, jak změnit pedagogický postup, když se některé děti neučí.

Rozebírají tam, proč si děti nedokážou znalosti udržet. Jako v kterékoli jiné činnosti, i u té učitelské je důležité neustále přemýšlet o pedagogickém procesu a hledat, co lze zlepšit. V českém prostředí často učitelé nechtějí před dětmi odkrýt, že jim něco nejde. Prvním krokem, jak něco zlepšit, je přiznat si, že to nefunguje úplně dobře, nebo že by to mohlo být ještě lepší. Naším záměrem je vytvářet komunitu učitelů, kteří se nebojí zvát do svých hodin kolegy, mluvit s nimi o tom, co vidí, konzultovat s nimi své postupy. Tohle nikde nevyčtete, to musíte zažít.

Podstatné je, aby těmto aktivitám byl nakloněn i ředitel a zřizovatel, bez jejich podpory to nejde. Ve vzdělávání bohužel neexistuje žádná rychlá cesta. Chceme učitele pořád posouvat, udržet jejich zájem o nové metody výuky. Takové prostředí a kulturu se snažíme ve školách vytvářet.

Takže se primárně nesoustředíte na výuku žáků, ale na zlepšování schopností učitelů. Jaký finanční vklad do toho rodinná nadace Kellnerových dává?

Kvalitní výuka a schopnosti učitelů jsou spojené nádoby. Nelze jedno bez druhého. Bez dobrých učitelů ochotných se nad svou prací zamýšlet a zlepšovat ji se žáci nebudou učit s radostí a pravděpodobně nebudou mít tu správnou motivaci. Přispíváme školám ročně přibližně 40 miliony korun, které míří na společné akce dalšího profesního vzdělávání pedagogů a odměny pro pedagogické konzultanty. Aktuálně máme v projektu 113 škol a tři tisíce zapojených učitelů. Ještě větší radost máme z toho, že naše aktivita má vliv na vzdělávání 40 tisíc žáků.

