A je to tady. IBM stopne nábor lidí, které vystřídá umělá inteligence

Americká technologická společnost International Business Machines (IBM) přeruší nábor na pozice, které může převzít umělá inteligence. Podle šéfa firmy Arvinda Krishny dokáže nahradit až třetinu ze stávajících 26 tisíc pracovníků, kteří nejsou v přímém kontaktu se zákazníkem.

Najímání na administrativní pozice, jako je například personální oddělení, se pozastaví nebo zpomalí. Krishna to sdělil v rozhovoru s agenturou Bloomberg. „Umím si snadno představit, že 30 procent z nich bude nahrazeno umělou inteligencí a automatizací v průběhu pěti let,“ uvedl. IBM by tak zrušila 7800 pracovních míst.

Nástroje umělé inteligence zaujaly veřejnost svou schopností zautomatizovat zákaznický servis, napsat text a generovat kód. Mnoho pozorovatelů se obává jejich potenciálu narušit trh práce. Krishnův plán představuje podle Bloombergu zatím jednu z nejrozsáhlejších odpovědí na rychle se rozvíjející technologii.

Podle zprávy americké investiční banky Goldman Sachs by ve Spojených státech a Evropě mohla umělá inteligence zastat zhruba čtvrtinu pracovních úkolů.

Příští desetiletí ukáže

Jednodušší úkoly spočívající v poskytování potvrzení o zaměstnání nebo přesunu zaměstnanců mezi odděleními se pravděpodobně plně zautomatizují, řekl Krishna. Některé funkce HR, jako je hodnocení skladby pracovní síly a produktivity, se podle něho pravděpodobně nebudou během příštího desetiletí nahrazovat.

IBM v současné době zaměstnává zhruba 260 tisíc lidí a nadále najímá zaměstnance pro vývoj softwaru a role orientované na zákazníky. Najít talent je nyní jednodušší než před rokem, uvedl Krishna.

Orientace na software a služby

Společnost začátkem letošního roku oznámila propouštění, na jehož konci ji může opustit až 5000 zaměstnanců. Krishna přesto řekl, že IBM celkově zvýšila počet pracovních sil a v prvním čtvrtletí najala zhruba 7000 lidí.

Krishna je generálním ředitelem IBM od roku 2020 a pracuje na tom, aby se firma založená před více než sto lety zaměřila na software a na služby, jako je hybridní cloud. Prodal její méně rostoucí součásti, jako je jednotka spravované infrastruktury Kyndryl a část podnikání Watson Health. Společnost v současné době zvažuje prodej své meteorologické jednotky, dodává Bloomberg.

