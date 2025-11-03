Kim Kardashian nevěří, že Američané dolétli na Měsíc. Šéf NASA ji usadil
Na reality show The Kardashians se asi dívá i šéf amerického Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku NASA. Reagoval totiž na poznámky Kim Kardashian o konspiraci s letem na Měsíc.
Americká televizní celebrita Kim Kardashian o víkendu vzbudila pozornost i zpravodajských agentur a zájemců o astronautiku. Kauzu citovala agentura Reuters.
V nové epizodě známé reality show „The Kardashians“ na platformě Hulu totiž hlavní hvězda pořadu řekla, že si myslí, že „přistání Apolla 11 s astronauty Neilem Armstrongem a Buzzem Aldrinou na Měsíci bylo vymyšlené“. To je mimochodem často opakovaná konspirační teorie.
„To, co mě přesvědčilo, bylo video s rozhovorem Buzze Aldrina, které jsem viděla online,“ řekla, a že jeho výroky v tomto rozhovoru pochopila tak, že přistání na Měsíci se nikdy neuskutečnilo.
Pobouření v NASA
To nadzvihlo amerického ministra dopravy a zároveň pověřeného šéfa NASA Seana Duffyho. „Ano, @KimKardashian, na Měsíci jsme už byli… šestkrát!“ napsal Duffy na sociální síti X. Dodal, že Spojené státy se na Měsíc chystají znovu pod vedením prezidenta Donalda Trumpa. V roce 2026 má mise Artemis II vyslat astronauty na desetidenní oblet Měsíce, který by měl předcházet plánovanému přistání v roce 2027. „Vyhráli jsme poslední vesmírný závod – a vyhrajeme i tenhle,“ napsal dále Duffy.
Kim Kardashian není jediná, kdo si myslí, že předchozí lety na Měsíc byly podvod. Od 70. let se mezi skeptiky šíří tvrzení, že mise – kterou tehdy sledovaly desítky milionů lidí po celém světě v přímém přenosu – byla ve skutečnosti jen naaranžovaná.
Reality show, kde Kardashianová misi zpochybnila, viděly čtyři miliony lidí. V ní se odvolávala na video, v němž je nyní 95letý Aldrin dotázán, co bylo „nejděsivější chvílí“ mise Apollo. Ze svého telefonu Kardashianová citovala Aldrinova slova: „Nebyl žádný děsivý moment, protože se to nestalo.“ Hvězda reality show pak dodala: „Takže myslím, že se to nestalo.“
Aldrinovy výroky ale podle Reuters zjevně byly vytrženy z kontextu – pocházejí z jeho vystoupení v roce 2015 v debatě Oxford Union v Británii. Během akce se ho jeden z diváků zeptal: „Co bylo na té cestě nejděsivější?“ Aldrin zaváhal a zeptal se: „Nejděsivější?“ – přitom rozhodil rukama, jako by otázku odmítl. „To se nestalo. Mohlo to být děsivé,“ řekl – čímž podle všeho naznačil, že se během mise nic děsivého nestalo. Poté se ho někdo v publiku zeptal na poruchu jističe a Aldrin pokračoval popisem technického problému, který se během mise skutečně objevil.
