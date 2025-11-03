Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Leaders Kim Kardashian nevěří, že Američané dolétli na Měsíc. Šéf NASA ji usadil

Kim Kardashian nevěří, že Američané dolétli na Měsíc. Šéf NASA ji usadil

Kim Kardashian
ČTK
nst
nst

Na reality show The Kardashians se asi dívá i šéf amerického Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku NASA. Reagoval totiž na poznámky Kim Kardashian o konspiraci s letem na Měsíc.

Americká televizní celebrita Kim Kardashian o víkendu vzbudila pozornost i zpravodajských agentur a zájemců o astronautiku. Kauzu citovala agentura Reuters.

V nové epizodě známé reality show „The Kardashians“ na platformě Hulu totiž hlavní hvězda pořadu řekla, že si myslí, že „přistání Apolla 11 s astronauty Neilem Armstrongem a Buzzem Aldrinou na Měsíci bylo vymyšlené“. To je mimochodem často opakovaná konspirační teorie. 

„To, co mě přesvědčilo, bylo video s rozhovorem Buzze Aldrina, které jsem viděla online,“ řekla, a že jeho výroky v tomto rozhovoru pochopila tak, že přistání na Měsíci se nikdy neuskutečnilo.

Hostem Sary Polak v podcastu Dobré společnosti byl Petr Mára
video

Technologie budou už za pár let schopné prodloužit život, říká Petr Mára

Newstream TV

Moderátorka Sara Polak si do podcastu Dobré společnosti pozvala Petra Máru. Ten už přes dvacet let přibližuje české veřejnosti svět technologií, a upozorňuje na jejich praktický dopad a význam pro osobní rozvoj. Jako influencer, školitel a podcaster se stal průvodcem pro ty, kteří chtějí porozumět digitální budoucnosti. Petr Mára bude na říjnové konferenci Good Company Circle hovořit o tom, jaký dopad má na lidstvo dlouhověkost a technologická propojenost.

Michal Nosek

Přečíst článek

Pobouření v NASA

To nadzvihlo amerického ministra dopravy a zároveň pověřeného šéfa NASA Seana Duffyho. „Ano, @KimKardashian, na Měsíci jsme už byli… šestkrát!“ napsal Duffy na sociální síti X. Dodal, že Spojené státy se na Měsíc chystají znovu pod vedením prezidenta Donalda Trumpa. V roce 2026 má mise Artemis II vyslat astronauty na desetidenní oblet Měsíce, který by měl předcházet plánovanému přistání v roce 2027. „Vyhráli jsme poslední vesmírný závod – a vyhrajeme i tenhle,“ napsal dále Duffy.

Kim Kardashian není jediná, kdo si myslí, že předchozí lety na Měsíc byly podvod. Od 70. let se mezi skeptiky šíří tvrzení, že mise – kterou tehdy sledovaly desítky milionů lidí po celém světě v přímém přenosu – byla ve skutečnosti jen naaranžovaná.

Reality show, kde Kardashianová misi zpochybnila, viděly čtyři miliony lidí. V ní se odvolávala na video, v němž je nyní 95letý Aldrin dotázán, co bylo „nejděsivější chvílí“ mise Apollo. Ze svého telefonu Kardashianová citovala Aldrinova slova: „Nebyl žádný děsivý moment, protože se to nestalo.“ Hvězda reality show pak dodala: „Takže myslím, že se to nestalo.“

Aldrinovy výroky ale podle Reuters zjevně byly vytrženy z kontextu – pocházejí z jeho vystoupení v roce 2015 v debatě Oxford Union v Británii. Během akce se ho jeden z diváků zeptal: „Co bylo na té cestě nejděsivější?“ Aldrin zaváhal a zeptal se: „Nejděsivější?“ – přitom rozhodil rukama, jako by otázku odmítl. „To se nestalo. Mohlo to být děsivé,“ řekl – čímž podle všeho naznačil, že se během mise nic děsivého nestalo. Poté se ho někdo v publiku zeptal na poruchu jističe a Aldrin pokračoval popisem technického problému, který se během mise skutečně objevil.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Vesmírný teleskop Jamese Webba, který dokáže nahlédnout do nejhlubší historie vesmíru i pátrat po známkách možného života mimo Sluneční soustavu, dnes po mnoha odkladech opustil Zemi. Podle plánu ho ve 13:20 SEČ úspěšně vynesla z kosmodromu Kourou ve Francouzské Guyaně raketa Ariane 5.

Starty nových raket, dvě zatmění Slunce a možná i přistání na Měsíci. Co čeká astronautiku v roce 2023?

Money

duk

Přečíst článek

Průlom. První objednávky na surovinu z Měsíce: helium pro kvantové počítače

Enjoy

Josef Tuček

Přečíst článek

Bezos si plácl s Altmanem. OpenAI využije výpočetní sílu Amazonu

Šéf Amazonu Jeff Bezos
ČTK
ČTK
ČTK

Americká společnost Amazon bude poskytovat cloudové služby start-upu OpenAI. Cloudová divize Amazon Web Services (AWS) uzavřela s OpenAI víceletou smlouvu za 38 miliard dolarů, tedy více než 803 miliard korun, která poskytne majiteli chatovacího robota s umělou inteligencí ChatGPT přístup ke stovkám tisíc grafických procesů Nvidia. Ty bude moci využívat k trénování a provozování svých modelů AI.

Oznámená dohoda je jedním z prvních významných kroků OpenAI od dokončení restrukturalizace v minulém týdnu, která umožnila firmě opustit její neziskové kořeny. OpenAI tak pokračuje v masivním nakupování výpočetní a úložné kapacity, ať už od poskytovatelů cloudových služeb, jako je AWS, nebo od výrobců čipů.

Společnost OpenAI také nedávno upravila partnerství se svým dlouholetým podporovatelem Microsoftem, který už není jeho výhradním poskytovatelem cloudových služeb. OpenAI podle dohody začne využívat výpočetní výkon AWS okamžitě. Veškerá kapacita by podle dohody měla být poskytnuta do konce roku 2026, ale dohoda obsahuje i možnost dalšího rozšíření od roku 2027.

Dohoda zdůrazňuje rostoucí zájem odvětví umělé inteligence o výpočetní výkon, za kterým stojí snaha o vývoj technologie schopné vyrovnat se lidské inteligenci nebo ji i překonat, uvedla agentura Reuters. Dohoa je také velkým projevem důvěry v AWS. Akcie Amazonu v reakci na zprávu před zahájením oficiálního obchodování na trhu Nasdaq v New Yorku vykazovaly zhruba pětiprocentní růst.

Farmaceutická společnost Novo Nordisk postaví v Dánsku nový závod

Akcie dánského Novo Nordisku jsou vskutku úkaz. Proč jim investoři ani po masivním propadu nevěří?

Názory

Akcie dánského Novo Nordisku se zřítily na méně než 40 procent ročního maxima – přesto je analytici považují za jednu z nejvíc podhodnocených firem světa. Nabízí vysoký dividendový výnos i silné základy, ale investoři se jí dál vyhýbají. Co se skrývá za nedůvěrou k firmě, která ještě nedávno udávala tempo světové medicíně? rozebírá ekonom Lukáš Kovanda.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Akcie dánského Novo Nordisku jsou vskutku úkaz. Proč jim investoři ani po masivním propadu nevěří?

Farmaceutická společnost Novo Nordisk postaví v Dánsku nový závod
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Akcie dánského Novo Nordisku se zřítily na méně než 40 procent ročního maxima – přesto je analytici považují za jednu z nejvíc podhodnocených firem světa. Nabízí vysoký dividendový výnos i silné základy, ale investoři se jí dál vyhýbají. Co se skrývá za nedůvěrou k firmě, která ještě nedávno udávala tempo světové medicíně? rozebírá ekonom Lukáš Kovanda.

Z takřka 200 největších burzovně obchodovaných firem světa (takzvaných "megacaps") jsou podle konsensu analytiků třetí nejpodhodnocenější. Za rok touto dobou by podle nich proto měly být o takřka 36 procent dražší. Více podhodnocené jsou podle analytiků už jen akcie Xiaomi a Deutsche Telekom (viz tabulka 1, třetí číselný sloupec).

Bloomberg, poskytnuto Lukášem Kovandou

Přitom akcie Novo Nordisku nabízejí v rámci globálních "megacaps" takřka dvojnásobný dividendový výnos v porovnání s průměrem (3,7 % vs. 1,9 %). Zmíněné akcie Xiaomi mají nulový dividendový výnos, zatímco Deutsche Telekom 3,3 procenta (viz tabulka 1, čtvrtý číselný sloupec).

Akcie Novo Nordisku se navíc nyní prodávají na úrovni 38,9 procenta 52týdenního maxima. To je mezi globálními "megacaps" suverénně nejméně. V průměru se totiž akcie největších světových burzovně obchodovaných firem nyní prodávají na 90,1 procenta 52týdenního maxima, přičemž po Novo Nordisku vykazuje druhý největší propad oproti maximu posledního roku United Healthcare, jenž je ovšem nyní až na 54,2 procenta 52týdenního maxima (viz tabulka 1, pátý číselný sloupec).

Nejbližším konkurentem Novo Nordisku je alespoň podle korelace vývoje akcií (korelační koeficient 0,31 v posledních dvou letech) americká Eli Lilly. Jenže zatímco cena akcií Novo Nordisku je nyní na 12,6násobku váženého průměru aktuálního a budoucího zisku, akcie Eli Lilly hned na 29,2násobku (viz tabulka 2).

Bloomberg, poskytnuto Lukášem Kovandou

Právě prudký propad akcií na necelých 40 procent maxima posledních dvanácti měsíců je patrně tím klíčovým, co investory od akcií Novo Nordisku stále odrazuje. Mentálně křivku poklesu protahují do budoucna a obávají se dalšího poklesu.

Mezi analytiky sice dominují doporučení k nákupu (viz tabulka 3), avšak zaskočil je říjnový otřes ve vedení společnosti, jemuž příliš nerozumějí jak z hlediska rozsahu, tak načasování. Nové vedení znamená určitou nejistotu ohledně dalšího směřování firmy.

Bloomberg, poskytnuto Lukášem Kovandou

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

Související

Václav Podzimek, Alethes

Mánie kolem AI je jen novou investiční bublinou, říká šéf fondu Alethes Václav Podzimek

Money

Zdeněk Pečený

Přečíst článek
Doporučujeme