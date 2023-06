AKTUALIZOVÁNO: Ikona italské politiky provázená skandály Silvio Berlusconi zemřel. Bylo mu 86 let

Ve věku 86 let zemřel italský expremiér a mediální magnát Silvio Berlusconi. Oznámila to stanice BBC. Berlusconiho kariéru provázely sexuální skandály i soudní procesy, podotkl server.

Podle italských médií zemřel v nemocnici San Raffaele v Miláně. V dubnu se léčil s plicní infekcí spojenou s dosud nezveřejněným případem chronické leukémie, uvedla BBC.

Otec "berlusconizace"

Miliardářský mediální magnát Berlusconi poprvé nastoupil do premiérského úřadu v roce 1994 a do roku 2011 vedl čtyři vlády. Vedl středopravou stranu Forza Italia, která šla do koalice za premiéra Giorgia Meloniho po volbách v září, kdy byl zvolen do horní komory Itálie Senátu.

Berlusconi byl nejdéle sloužícím poválečným italským politikem ve funkci premiéra. Jeho propojení politiky a vlastních médií dalo vzniknout termínu "berlusconizace", který označuje kumulaci mediální a politické moci.

Berlusconi stál více než dvacetkrát před soudem kvůli rozličným obviněním, mimo jiné za spolčení s mafií, falšování účetnictví, zpronevěru, daňové podvody a dětskou prostituci.

I když sám neměl ve vládě žádnou úlohu, jeho smrt pravděpodobně v následujících měsících destabilizuje italskou politiku, napsala agentura Reuters.

O Berlusconiho zdraví se intenzivně mluvilo od letošního dubna, kdy lékaři poprvé přiznali, že se potýká s chronickou leukémií. V předchozích letech ho limitovaly zejména problémy se srdcem - v roce 2016 postoupil operaci srdeční chlopně. V roce 2019 ho lékaři operovali kvůli neprůchodnosti střeva a rok později skončil v nemocnici po nákaze koronavirem.

Politický vliv ochabl po odsouzení za korupci

Berlusconi byl více než tři dekády jednou z hlavních postav italské vysoké politiky. Jeho politický vliv ochabl po roce 2013, kdy ho Senát zbavil mandátu, protože byl odsouzen za daňové podvody.

"Velká, obrovská bolest. Zanechává obrovskou prázdnotu, protože byl skvělý. Jedna éra skončila, éra se uzavírá. Moc jsem ho miloval. Sbohem, Silvio," uvedl na Twitteru italský ministr obrany Guido Crosetto.