Miliardové dědictví. Děti zesnulého Berlusconiho se chystají prodat jeho vily

Dědicové po bývalém italském premiérovi a miliardáři Silviu Berlusconim se chystají prodat vily, které patřily jejich otci. Píší to deníky Il Sole 24 Ore a Corriere della Sera. Podle některých odhadů by za nemovitosti v Itálii a zahraničí mohly děti po mediálním magnátovi utržit až 800 milionů eur (19,5 miliardy korun).

Mezi nemovitostmi, které budou podle tisku na prodej, je i Villa Certosa na Sardinii. Vedle samotné vily se jedná o rozsáhlý areál, kde Berlusconi za své kariéry hostil zahraniční politiky, například britského premiéra Tonyho Blaira, ruského prezidenta Vladimira Putina či českého premiéra Mirka Topolánka, který tam byl bulvárním fotografem vyfocen bez oděvu. Jen za tuto nemovitost by podle některých odhadů, které zmiňuje ekonomický deník Il Sole 24 Ore, mohli dědicové dostat na 250 milionů eur.

Berlusconiho děti naopak nehodlají prodat vilu v obci Arcore, nedaleko od Milána, která byla mnoho let hlavní Berlusconiho rezidencí. V parku vily je i mauzoleum, kde si bývalý premiér přál být pohřben s rodiči.

Bývalý italský premiér Silvio Berlusconi zemřel letos v červnu. Majetek po něm zdědilo jeho pět děti z prvního a druhého manželství. Větší podíl dostaly děti z prvního manželství Marina a Pier Silvio. Tisk odhadoval hodnotu dědictví na čtyři miliardy eur, nejhodnotnější částí pozůstalosti byl podíl v mediální společnosti Media for Europe (MFE).