Kontrolu nad Berlusconiho byznysovým impériem přebírají dva nejstarší potomci, Marina a Pier Silvio

Ani ne tři měsíce od zveřejnění závěti trvalo, než se pět potomků magnáta a bývalého italského premiéra Silvia Berlusconiho dohodlo, jak si mnohamiliardové dědictví rozdělí. Většinu v hlavní holdingové společnosti Fininvest získávají dvě jeho nejstarší a také mediálně nejznámější děti - dcera Marina a syn Pier Silvio.

V podstatě celé impérium, počínaje Fininvestem, je podle italských médií rozděleno v poměru 52 ku 48 procentům. První díl bude napůl patřit Marině a Pieru Silviovi, druhý pak opět rovným dílem Barbaře, Eleonoře a Luigimu . Všichni se narodili ze svazku s herečkou Veronikou Lariovou, s níž se Berlusconi rozvedl v roce 2014.

Ve smlouvě o vypořádání je také klauzule, která zavazuje všechny strany, aby akcie držené v podílech po dobu pěti let neprodávaly ani neupravovaly, píše deník Corriere della Sera.

„Marina a Pier Sivio společně přebírají nepřímou kontrolu nad Fininvestem, čímž jasně zajišťují jeho stabilitu a kontinuitu řízení," uvedli potomci ve společném prohlášení. Také veškeré nemovitosti se dělí mezi tuto pětici ve stejném poměru 52 ku 48.

Mladá přítelkyně získá čtvrt miliardy

Při dělení majetku nepřišla zkrátka ani další trojice Berlusconiho nejbližších. Dědicové se dohodli, že jeho poslední partnerce, 33leté političce Martě Fasciniové vyplatí sto milionů eur, tedy zhruba čtvrt miliardy korun. Stejnou částu získává Berlusconiho bratr Paolo a třicet milionů eur dostane jeho dlouholetý blízký spolupracovník a také politik, 81letý Marcello Dell'Utri.

Jak uvádí Corriere della Sera, právě toto byla nejchoulostivější pasáž závěti, a to dokonce i právní. Byla totiž považovaná za rizikovou kvůli údajným formálním nedostatkům. Dohoda mezi pěti sourozenci ale ukončila veškeré spekulace.

Berlusconi zemřel 12. června ve věku 86 let. Nástupnický plán ve Fininvestu vzbudil v Itálii značnou pozornost, částečně kvůli kontrastu s řízením o pozůstalosti jiného italského miliardáře, zakladatele společnosti Luxottica, největšího světového výrobce a prodejce brýlí a obrub Leonarda Del Vecchia. Ten loni zemřel ve věku 87 let, aniž by předal kontrolu kterémukoli ze sedmi dědiců.

Fininvest ovládá mimo jiné holding MFE-MediaForEurope, největšího italského komerčního vysílatele. MFE, dříve známá jako Mediaset, dominuje italskému trhu televizní reklamy s více než 40procentním podílem. Mediaset také posloužil jako odrazový můstek pro Berlusconiho politickou kariéru v 90. letech minulého století.

Otec berlusconizace

Mediální magnát Berlusconi poprvé nastoupil do premiérského úřadu v roce 1994 a do roku 2011 vedl čtyři vlády. Založil a vedl středopravou stranu Forza Italia, která je součástí koalice premiérky Giorgie Meloniové. V posledních volbách byl rovněž zvolen do horní komory italského parlamentu. Propojení politické sféry, byznysu a médií dalo vzniknout negativně myšlenému pojmu „berlusconizace“ politiky.

