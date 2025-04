Kdo ví, ví. Mark Zuckerberg a další Trumpovi lidé prodali akcie před pádem burz. Vydělali miliardy dolarů

Neuvěřitelný cit prokázali někteří šéfové největších technologických společností. Těsně před propadem trhů prodali akcie svých firem a vydělali miliardy dolarů. Možná „překvapivě“ to většinou byli lidé podporující stávajícího amerického prezidenta, který svou politikou propad trhů zapříčinil.

Zakladatel Facebooku a CEO společnosti Meta Platforms Mark Zuckerberg, šéfka společnosti Oracle Safra Catz nebo CEO investiční banky JPMorgan Chase Jamie Dimon. To je jen část vlivných amerických miliardářů, kterým se povedl opravdu husarský kousek.

Podle agentury Bloomberg prodala zhruba desítka zakladatelů a vysoce postavených manažerů různých společnosti akcie v týdnech před 2. dubnem, kdy Donald Trump oznámil uvalení plošných cel na veškeré zboží dovážené do USA a způsobil tak mimořádný propad globálních trhů. Celkem si tak přišli na miliardy dolarů.

Investoři se kvůli Trumpovi zbavují všeho, co souvisí s Amerikou. A vrhají se do zlata Money Zlato poprvé v historii pokořilo úroveň 3500 dolarů za troyskou unci. A americké akcie – ty v indexu Standard & Poor's 500 – jsou tak ve vyjádření právě ve zlatě levnější než dokonce roku 1929, o necelá čtyři procenta. Ve zlatě už tedy americké akcie prakticky sto let stagnují. Lukáš Kovanda Přečíst článek

„Podle analýzy Washington Service, která sleduje nákupy a prodeje manažerů, prodal Zuckerberg v prvním čtvrtletí prostřednictvím své nadace Chan Zuckerberg 1,1 milionu akcií v hodnotě 733 milionů dolarů. Všechny prodeje se uskutečnily v lednu a únoru, kdy se akcie Meta obchodovaly nad 600 dolary a na Valentýna dosáhly maxima ve výši 736 dolarů. Od té doby se cena akcií společnosti propadla o 32 procent,“ uvedla agentura Bloomberg.

Kdo prodává?

Druhou v pořadí největších prodejců akcií se stala CEO Oraclu Safra Catz, která takto získala 705 milionů dolarů. A také akcie Oraclu se po 2. dubnu propadly o 30 procent.

Následuje Nikesh Arora z Palo Alto Networks s více než 400 miliony, nicméně ten prodává akcie soustavně od loňského března v rámci výprodeje akcií, které získal v rámci opčního programu firmy.

Mezi prodávajícími najdeme také vlivné figury ze společností, jako je Palantir Technologies, největší americká banka JPMorgan Chase nebo Netflix. Právě Palantir, který spadá do universa firem kolem Petera Thiela, přitom na nástupu Donalda Trumpa měl papírově vydělat, protože se tato technologická společnost má stát soupeřem tradičních zbrojních firem ve velkých tendrech vyhlašovaných americkou vládou.

Volatilita na trzích

Ačkoli řada vlivných manažerů vysoké nacenění akcií před 2. dubnem využila pro prodej části svých podílů ve vlastních firmách, celková čísla nenaznačují nijak zásadní trend. Z dat Washington Service vyplývá, že za první kvartál došlo k necelým čtyřem tisícům těchto manažerských prodejů o celkové hodnotě 15,5 miliardy dolarů. Vloni za stejné období přitom celková částka činila více než 28 miliard dolarů. Nicméně výrazný podíl na tom měl jednorázový výprodej akcií Amazonu Jeffa Bezose ve výši 8,5 miliardy.

Bloomberg pak připomíná, že současná situace nenahrává jen prodejcům, ale i kupcům. Řada insiderů mimořádnou volatilitu na trzích využívá pro nákup akcií vlastních firem se slevou.

