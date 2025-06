Vývojář Smid z STRV: Nebojíme se, že by nás AI všechny nahradila

Nebojí se AI revoluce a nepoužívá čínské technologie. Lubo Smid, stoprocentní majitel vývojáře aplikací STRV, který pracoval třeba pro Arnolda Schwarzeneggera na jeho aplikaci The Pump, v rozhovoru pro Newstream.cz prozrazuje, jak funguje byznys v Americe a Evropě a co ho naučila osobní vášeň pro sport a zdraví. Otevřeně mluví i o vyplacení svých spoluzakladatelů, expanzi do Dubaje a klíčových strategiích, které drží jeho firmu nad vodou i v nejistých dobách.

Ekonomika, cla a náš toolbox

Jak vás ovlivňují cla nebo celkově geopolitika v podání Spojených států?

Zatím nijak. Cla se nevztahují na služby, jen na fyzické zboží. Ale samozřejmě sledujeme situaci, protože sekundární efekt na poptávku tu být může.

Může být makroekonomická situace rizikem?

Určitě. Ale věřím, že máme nástroje, jak si s tím poradit. Zažili jsme růst i zpomalení. Klíčem je mít „toolbox“ – sadu osvědčených tahů, které pomohou i v době nejistoty.

Špatná ekonomická situace musí ovlivnit, kolik zakázek získáte...

Samozřejmě ekonomická situace, ale hlavně to, co sami děláme. Můžeme čekat, až se někdo ozve, nebo aktivovat náš toolbox a konkrétní aktivity, které přinášejí nové zakázky.

Máte vlastní prodejní tým?

Ano, máme business development tým na různých trzích. Děláme klasický prodej a marketing – žádná raketová věda. Když je situace složitější, musíme více tlačit nebo rozšířit tým.

Rozlišujete mezi „harvestingem“ a „huntingem“?

Rozhodně. Harvesting je zpracování příchozích poptávek. Hunting znamená aktivní vyhledávání nových příležitostí. Podle situace se mezi těmito módy přeléváme – v horších časech je hunting nezbytný.

Vaše služby asi nejde prodat přes reklamu na jedno kliknutí, že?

Přesně tak. Naše projekty nejsou levné. Největší hodnotu má první kontakt – když někdo přijde s problémem nebo příležitostí a společně hledáme řešení.

A cena zakázek?

Liší se. Někdo chce třeba jen nakreslit část aplikace, to jsou desítky tisíc dolarů. Jiný klient chce komplexní řešení na roky.

Kolik stojí vývoj celé aplikace?

Je to jako s autem – můžete si koupit ojeté, nové, nebo Rolls-Royce. Stejně tak s vývojem – záleží na požadavcích.

Máte několik slavných klientů, můžete některé jmenovat?

Dnes je důležité, aby lidé viděli ve své práci smysl a pracovali na projektech, které je baví. V tom si myslím, že máme skvělou pozici, protože spolupracujeme s klienty s opravdu globálním dopadem. Navíc to umíme dělat v mnoha různých odvětvích, ať už je to fitness, sport, vzdělávání, automotive nebo technologické firmy. Mezi naše známější klienty určitě patří Arnold Schwarzenegger se svou fitness aplikací The Pump, známý sportovní zpravodajský portál The Athletic, digitální platforma posiloven Barry’s nebo projekty pro Porsche. Zajímavostí je, že aktuálně třeba pracujeme také s českou Miss World Krystynou Pyszkovou na vzdělávací aplikaci zaměřené na finanční gramotnost.

Změnily AI nástroje cenu vývoje aplikací?

Ano, díky AI a no-code nástrojům si dnes můžete aplikaci „naklikat“ sám. Pro jednodušší případy nedává využití drahého vývojáře smysl.

AI jako příležitost, ne hrozba

Nahradí AI vývojáře?

To řeším několikrát denně. Nevidím v tom hrozbu, spíš obrovskou příležitost – podobně, jako jsme měli my, když jsme před 12 až 14 lety začínali s mobilními aplikacemi. AI je užitečná, ale vývojářů je mnoho typů a specializací, neexistuje univerzální nástroj, který by je všechny nahradil.

Takže to není o tom, že by se vývojáři dali nahradit jedním nástrojem?

Přesně tak. U juniorních vývojářů se často zmiňuje, že může být těžší najít práci, ale i seniorní vývojář byl dřív junior. A kdo se dnes profiluje jako vývojář zaměřený na AI, má obrovskou poptávku.

Jak řešíte využití AI interně?

Postupně testujeme různé nástroje – některé pomáhají s designem, jiné s mobilním vývojem, další s back-endem. Je to jeden z klíčových směrů letošní strategie – systematicky zkoumat a integrovat AI do procesů.

Takže každý u vás má svůj AI nástroj?

Ano, časem každý v týmu bude mít jeden až dva nástroje, které mu vyhovují. Nechceme každému platit dvacet různých služeb. Já sám používám dva až tři nástroje, hlavně díky Google Gemini, který máme v rámci předplatného a podchyceno enterprise licencemi.

Proč enterprise licence?

Kvůli přehledu o tom, kdo co používá, a kvůli správnému nastavení kyberbezpečnosti. Už nejsme malá firma a chceme mít jistotu, že vše funguje bezpečně a organizovaně – nechceme chaos.

Myslíte, že se AI trh zkoncentruje?

Doufám, že ne. Jeden dominantní hráč by nebyl ideální – zdravá konkurence je potřeba. V technologickém světě je to podobné – taky tu není jen Apple, Google nebo Microsoft, ale víc hráčů.

Kdo podle Vás dnes dominuje trhu s AI?

Je tu asi deset velkých hráčů – OpenAI, Google, AWS, Meta, X, Tesla... Většina z nich je americká, což je určité globální riziko.

A co Čína?

V Číně jsou agresivnější – novinky nasazují rychle a tolik se netrápí s duševním vlastnictvím. To pro ně není typické.

Zkoušeli jste čínské nástroje?

Ano, třeba DeepSeek. IT oddělení se hned ptalo, jestli tam nezadávám citlivá data. Ujistil jsem je, že to bylo jen testování. Obecně jsme ale opatrní – máme silnou pozici v Americe a nechceme podnikat kroky, které by nás tam mohly poškodit.

Amerika versus Čína

Kde máte nejvíce klientů?

Dvě třetiny v Americe, třetina v Evropě. Mimo tyto dvě oblasti jen výjimečně – občas se objeví projekt v Japonsku, kde máme kontakty. V budoucnu se ale díváme například na Blízký východ.

A plánovaný tým v Dubaji?

Ten by měl pomoci otevřít dveře do tamního regionu. Nejde to ale dělat na dálku – bez týmu na místě by tamní byznys nevznikl. Zatím nemáme otevřené pozice, ale brzy se k tomu dostaneme.

Plánujete expanzi dál na východ?

Zatím ne. Máme před sebou velké pole působnosti v současných regionech.

Jak je to s přenosem trendů ze Spojených států do Evropy? Je Amerika pořád lídrem?

Hodně se to posunulo. Amerika dřív dominovala na plné čáře, dnes už tomu tak není ve všech oblastech. Dnes je velký souboj mezi Amerikou a Čínou. A co se děje geopoliticky, se přelévá i do technologií. V Evropě se toho děje dost, ale ne tolik jako v Americe. Trend ale je zlepšující se. Dominance Ameriky se spíš snižuje.

Ve prospěch Číny?

Ve prospěch všeho, co je na východě. Čína je určitě součástí. Ale i Evropa do jisté míry.

Trávíte hodně času v Americe – je něco, co bychom odtamtud měli převzít?

Amerika má velký homogenní trh – jeden jazyk, jedna kultura. To je důvod, proč je byznysově tak zajímavá.

To právě Evropa není.

Ne. Dělat produkt jen pro Česko často nedává smysl – trh je malý a fragmentovaný. Jak kulturně, tak jazykově. Nemůžete prodávat stejnou věc stejně v Německu a v Itálii.

Je za tím byrokracie?

Ani v Česku, ani v Americe to dnes nevnímám jako problém. Klíčová je kupní síla trhu. A založení firmy – to uděláte jednou, to nepotřebujete mít „overnight“.

Životní energie a longevity

Relativně nedávno jste vykoupil spoluzakladatele STRV. Proč?

Už nebyli aktivní a já chtěl byznys posouvat dál. Dal jsem nabídku, byla přijata – to je celé.

Můžete naznačit, kolik to stálo?

Asi to nechci komentovat. Bylo tam dost nul – devítimístná suma. Zhruba ve výši našich tržeb.

Kolik to je? 300 milionů korun?

Při dnešním kurzu 319. Tak nějak. Devítimístná suma. Nechme to tak.

Byla to „life-changing“ suma?

Byla, hlavně pro partnery. A rozdělil jsem to na dvě části – první část v roce 2021, druhou teď.

Jak to změnilo vaši pozici ve firmě?

Dělá mi to život jednodušší. Tým vidí, že to dávalo smysl. Byla to win-win situace.

Chystáte další velkou transakci?

Když vlastníte 100 procent, můžete už jen prodat. Aby mělo IPO smysl, museli bychom hodně vyrůst. Ale apetit o firmy našeho typu byl v posledních 12 měsících velký. Otázka je, jaký bude dál.

Jak je to se spoluzakladateli dnes?

Máme mezi sebou silnou loajalitu, daleko silnější než jakýkoliv dokument. David (Semerád) žije v Americe, ale Pavel (Zeifart) a Martin (Stava) jsou stále tady v kanceláři a budují tu svou hru Scavenger Land odsud.

Je o Vás známo, že jste velkým fandou longevity. Proč vás to zajímá?

Celý život jsem měl blízký vztah ke zdraví a optimalizaci života. Baví mě nastavovat si život tak, abych byl produktivní a měl dobré vztahy. Věnuji tomu hodně času a vlastně to používám jako proxy pro úspěch v byznysu. Když sportu věnuji víc času, musím ten čas někde vzít – třeba z byznysu. To znamená, že musím mít jistotu, že to není o hodinách, ale o správném nastavení strategie a aktivit, které firmu někam posunou. Pomáhá mi to dělat správná rozhodnutí, mít čistou hlavu a energii čelit důležitým věcem.

Lubo Smid je spoluzakladatel a CEO společnosti STRV, české technologické firmy specializující se na vývoj moderních digitálních produktů. Lubo, jako člen Forbes 30 Under 30 a YPO, posouvá hranice nejen prostřednictvím STRV Labs, ale také skrze svůj podcast či inspirativní obsah na sociálních sítích. Svůj čas dělí mezi Los Angeles a Prahu, pokud zrovna není na dobrodružné výpravě, na kole nebo na lyžích daleko od vyšlapaných cest.