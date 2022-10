Gates chce vymýtit dětskou obrnu. Věnuje na to 30 miliard

Nadace Billa a Melindy Gatesových dá na boj s dětskou obrnou ve světě 1,2 miliardy dolarů (asi 30 miliard korun).

Bill Gates ve videoprojevu na úvod třídenního summitu Světové zdravotnické organizace (WHO) v neděli prohlásil, že svět dětské obrny může zbavit, pokud se to rozhodne učinit. Na tažení proti obrně přispěje i Německo, a to částkou 35 milionů eur (861 milionů korun), jak oznámil spolkový kancléř Olaf Scholz. Ten v projevu zdůraznil, že akademická svoboda je klíčem vědeckého pokroku.

„Společně se dětské obrny můžeme zbavit, pokud se to rozhodneme učinit,“ řekl Gates. Zdůraznil, že boj s dětskou obrnou je výhradně na rozhodnutí lidstva.

Budeme bránit vědce

O boji s obrnou hovořil i kancléř, který ale v projevu odsoudil útoky a hrozby vůči vědcům. „Výhrůžky vědcům nemůžeme a nebudeme akceptovat. Akademická svoboda je cenná a my ji budeme bránit,“ řekl Scholz. Poznamenal, že skvělé výsledky ve vědě jsou úzce propojeny právě s akademickou svobodou.

Scholz tak kritizoval výpady, kterým vědci za pandemie nemoci covid-19 museli čelit. Podle kancléře přitom právě pandemie ukázala, že ti, kdo na rady zdravotních odborníků spoléhali, krizí prošli nejlépe.

Kancléř poukázal na pomoc Německa a dalších vyspělých zemí na boj s covidem a řekl, že Německo přispěje na celosvětový boj s dětskou obrnou dalšími 35 miliony eur. Spolková ministryně pro rozvoj Svenja Schulzeová pak přislíbila populačnímu fondu OSN dalších 57 milionů eur na zdravotní péči o ženy a dívky.

Úvod summitu narušilo opakované spuštění poplachu. Scholz kvůli tomu předstoupil před účastníky a řekl, že zatímco summit řeší otázky, které lidstvo palčivě tlačí, někdo stlačil tlačítko poplachu. Poznamenal, že poplach je dílem klimatických aktivistů.

