Elon Musk chudne, a to pořádně. Zuckerberg jede na opačné trajektorii

Propad ceny akcií Tesly má spoustu poražených investorů. Tím nejsmutnějším však je Elon Musk, CEO firmy, jehož majetek se zejména kvůli propadům akcií zmenšil o téměř 50 miliard dolarů. Musk je tak podle Bloomberg Billionaires Indexu nejrychleji chudnoucím boháčem letošního roku. Naopak Mark Zuckerberg nejrychleji bohatne.

Loni patřila sedmička technologických akcií známá jako Magnificent 7 k nejrychleji rostoucím akciím globálních trhů. A díky nim si řada investorů spravila chuť po měsících propadů na burze. Letošní rok je však situace zásadně odlišná. Z původní sedmy už zůstala jen pětice rostoucích akcií. Naopak Apple letos ztrácí. A ještě víc se nedaří Tesle. Akcie výrobce populárních elektromobilů od začátku roku odepsaly třetinu hodnoty. Například akcie Nvidie, nejrychleji rostoucí firmy z Magnificent 7, za stejné období posílily o 83 procent.

Investoři mají čím dál větší obavy z vývoje trhu s elektromobily, které na jedné straně zahlcují čínské, relativně levné elektromobily. Na straně druhé pak zejména v Evropě začíná poptávka po těchto vozech ochlazovat s tím, jak se mění obecný názor na dekarbonizaci evropského průmyslu.

Chudnoucí Musk a soud v Delaware

Propadající se akcie pak mají negativní vliv na řadu indexů, v nichž je Tesla zahrnuta. Ale také na hodnotu majetku CEO Tesly Elona Muska. Kdysi nejbohatší muž planety, jehož jmění v roce 2021 dosáhlo neuvěřitelné hodnoty 340 miliard dolarů (nejvyšší majetek v historii dosažený jednotlivcem), jen za dosavadní kalendářní rok 2024 zchudl téměř o 50 miliard dolarů na aktuálních 181 miliard dolarů. Uvádí to Bloomberg Billionaires Index, který pravidelně aktualizuje odhady jmění světových miliardářů podle pohybu akcií jejich klíčových firem.

Pro Muska to je zvlášť nepříjemné, protože z první desítky je jediným miliardářem, kterému se letos nedaří navýšit jmění.

Navíc se vše odehrává v době, kdy se vedení Tesly pokoušelo umožnit Muskovi prodat balík akcií v hodnotě až 56 miliard dolarů jako formu odměny za posledních pět let (2018-2023), kdy Musk nedostával formální mzdu ani bonusy, ale získával akcie firmy. Soud ve státě Delaware tomu však zamezil. Podle soudce by šlo o neúměrně vysokou odměnu pro CEO firmy. Jednalo by se o vyplacení nejvyšší sumy manažerovi v historii USA. Podle CNBC je případ na mrtvém bodě, akcionáři zatím neobdrželi od vedení společnosti žádné informace. Očekává se však, že se vedení Tesly odvolá k nejvyššímu soudu státu Delaware.

Smějící se Zuckerberg

Zatímco Musk má o padesát miliard dolarů méně, jeho rival nejen na poli podnikání v sociálních sítích Mark Zuckerberg (zakladatel Facebooku a CEO společnosti Meta Platforms) je naopak letos nejvíce bohatnoucím miliardářem. Díky růstu akcií Meta Platforms, kterým se podařilo vrátit k růstu po konci experimentů s virtuálními universy, jen za letošní rok jmění Zuckerbergova majetku narostlo o téměř 60 miliard dolarů.

Celkově tak Bloomberg odhaduje Zuckerbergovo jmění na 187 miliard dolarů, což jej řadí na třetí příčku nejbohatších lidí světa.

První přitom zůstává král luxusu Bernard Arnault, druhý pak zakladatel Amazonu Jeff Bezos. Jmění obou přitom přesahuje 200 miliard dolarů.

