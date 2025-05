Elon se stáhl z vlády, nikoli ze hry

Elon Musk byl pod veřejným tlakem, proto opustil takzvané ministerstvo efektivity, které utvářel, s tím, že se bude věnovat Tesle. Firma totiž na jeho politické angažmá čím dál silněji doplácela. Zdaleka to ale neznamená, že jeho vliv na Donalda Trumpa, potažmo Spojené státy, zeslábl.

Kdo by si myslel, že Muskův „návrat do byznysu“, který oznámil během dubnového hovoru s investory Tesly, znamená stažení se z politiky a vlivu na Donalda Trumpa, byl by zbytečně naivní. Elon Musk položil funkci v ministerstvu efektivity DOGE, jeho vliv ale zůstává značný - a přímý. A rozhodně nejde o přiznání prohry, ačkoli jeho vládní mise je veřejností hodnocena spíše jako neúspěšná.

Nejbohatší člověk světa se zdaleka lehce nevzdá. Ačkoli měl od května omezit vládní aktivity na - jeho slovy - jeden až dva dny v týdnu, byl fyzicky přítomen několika zásadním věcem.

Účastnil se třeba kontroverzní schůze Trumpa s prezidentem Jihoafrické republiky Cyrilem Ramaphosou, která dopadla vcelku skandálně. Navíc celá schůzka vypadala jako Muskova agenda - sám je Jihoafričan a myšlenky o „genocidě bílých Jihoafričanů“, která byla jedním z témat schůzky, údajně nezáměrně šířila jeho sociální síť X. „Elon je z Jižní Afriky,“ řekl během přijetí Trump a ukázal na Muska, který se jistě ne náhodou nacházel v místnosti. „Nechci do toho Elona zatahovat. Jen bych ho zaplétal do další věci.“

Návrat do Bílého domu

Elon Musk se v Bílém domě objevil jen den poté, co veřejně oznámil, že plánuje do budoucna výrazně omezit utrácení svých peněz na politiku a měsíc poté, co investorům Tesly slíbil návrat do byznysu.

Ohledně utrácení peněz za politiku, vypadá to, že Musk reagoval na kritiku některých republikánů, kteří jej začínají považovat za moc kontroverzního. Musk přitom do Trumpovy prezidentské kampaně nalil obřích 277 milionů dolarů. „Co se týče politických výdajů, v budoucnu jich budu mít mnohem méně,“ řekl Musk v nejnovějším rozhovoru pro Bloomberg. Na dotaz, zda se tak rozhodl kvůli negativním reakcím, přímo neodpověděl. „No, pokud v budoucnu uvidím důvod pro politické výdaje, udělám je. Momentálně ale žádný důvod nevidím,“ zjemnil vzápětí své stanovisko. Interview se odehrálo během ekonomického fóra v Kataru.

Podle médií se Musk kromě schůzky v Oválné pracovně objevil minulý týden také dvakrát na Capitol Hillu. V obou případech se setkal se skupinami republikánských zákonodárců, aby diskutovali o umělé inteligenci a dalších tématech.

Musk se také účastnil Trumpovy spanilé jízdy po ropných zemích Blízkého východu za investicemi. Prezident přivezl přísliby investic v řádu bilionů dolarů, jeho rodina pro svou Trump Organization a další projekty podepsala miliardové dealy a ani Musk nezůstal stranou. Jeho firma Neuralink, která se speclalizuje na výrobu implantátů do mozku, se dohodla v Abú Dhabí na projektu klinických testů spolu s ministerstvem zdravotnictví. V Saúdské Arábii sjednal i to, že jeho Starlink bude poskytovat internet tamním firmám. Už dříve se dohodl s emirátem Dubaj, že jeho tunelářská firma Boring Company bude realizovat podzemní dopravu pod městem. A nyní nabídl stejné služby i v Rijádu.

Pokles popularity

Oznámení, že se Musk vrací zpět do Tesly, přišlo ve stejnou dobu jako průzkum veřejného mínění, který ukázal, že zásadně klesla jeho popularita. Agentura AP spolu s institutem NORC došly k výsledku, že jen 33 procent dospělých Američanů hodnotí Muska pozitivně a dvě třetiny z nich si myslí, že Musk má v posledních měsících příliš velký vliv na federální vládu. Pokud by se Musk úřadu veřejně držel, začal by poškozovat Trumpovu reputaci.

Navíc, Tesla začala ztrácet prodeje především v Evropě, kde je Musk mezi částí zákazníků nepopulární kvůli vměšování do politiky. Spadly i tržby automobilky. Ve zmíněném rozhovoru pro Bloomberg Musk uvedl, že vše, co se v poslední době děje s Teslou - pokles akcií oproti loňsku, veřejná kritika - bere osobně.

Neodpověděl však na otázku, zda svého politického angažmá lituje, a místo toho si postěžoval, že „proti mým firmám byla spáchána masivní agrese, mně osobně bylo vyhrožováno masivním násilím“.