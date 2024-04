Elektroauto od Xiaomi zafungovalo a je z něj hit. Akcie firmy míří vzhůru

Čínskému výrobci chytrých telefonů Xiaomi se zatím daří vstup na pole elektromobility. Poté, co firma slavnostně zahájila prodej a příjem objednávek na svůj elektrický sedan SU7, vzrostly její akcie o 15 procent, uvedl web CNBC.

Firma Xiaomi uvedla, že čekací doba na základní verzi jejího elektromobilu SU7 je v tuto chvíli nejméně pět měsíců a že již obdržela více než 50 tisíc objednávek. A to hned během prvních 27 minut poté, co šel elektromobil do oficiálního prodeje.

Cena elektromobilu začíná na částce 215 900 jüanů (zhruba 700 tisíc korun). SU7 tak je o něco levnější než elektromobil Model 3 americké automobilky Tesla, který lze v Číně pořídit od 245 900 jüanů, upozornil server CNBC. Firma bude kromě základní verze elektromobilu SU7 nabízet rovněž dražší verze Pro a Max. Dodávky základní verze a verze Pro firma zahájí koncem dubna, dodávky verze Max koncem května. Všechny tři verze se prozatím budou prodávat pouze v Číně. Šéf podniku a zakladatel firmy Xiaomi Lej Ťün uvedl, že potrvá minimálně dva až tři roky, než se vůz SU7 dostane na zahraniční trhy.

Generální ředitel Xiaomi oznámil plán vstoupit na trh s elektromobily v roce 2021. Zavázal se, že do automobilového podnikání investuje deset miliard dolarů (asi 235 miliard korun) a toto podnikání označil za „poslední velký podnikatelský projekt“ svého života. Jeho cílem je, aby se firma Xiaomi, založená v roce 2010, stala do 15 až 20 let jedním z pěti největších výrobců aut na světě.

Bude projekt úspěšný?

Analytici jsou zatím rozděleni v názoru, zda projekt automobilu Xiaomi bude úspěšný. Někteří tvrdí, že pro Xiaomi je elektromobil přirozeným rozšířením podnikání, které firmě umožní nabídnout zákazníkům ucelenější digitální zážitek a získat více dat. Rýžovary, čističky vzduchu, televizory, telefony a další elektronika od firmy Xiaomi jsou v čínských domácnostech všudypřítomné.

Vůz SU7 se začíná prodávat v době, kdy čínský automobilový trh, který je největší na světě, bojuje s problémy na několika frontách. K tomu je nutné přidat cenovou válku a zpomalující domácí ekonomiku, která snižuje poptávku po automobilech. „Za tři roky vývoje tohoto nového vozu je mým největším zjištěním, že vyrábět auta je extrémně obtížné. I gigant jako Apple to vzdal,“ uvedl dříve šéf Xiaomi.

„Současné podmínky na (čínském) trhu jsou pro nováčky poměrně náročné, deset největších hráčů neustále zvyšuje svůj tržní podíl,“ uvedla analytička firmy Gavekal Dragonomics Ernan Cuiová. Pokud Xiaomi nedokáže v krátké době prodávat ve velkém, hrozí podle ní, že automobily se stanou pro firmu v dlouhodobém výhledu brzdou v tvorbě zisku.

Současně ale podle analytiků zkušenosti firmy v oblasti chytrých telefonů jí dávají náskok před tradičními výrobci automobilů, pokud jde o chytré palubní desky a přístrojové vybavení. To je oblast, kterou čínští spotřebitelé oceňují.

Čísla, která poráží i Teslu

SU7 využívá operační systém Hyper OS, který vyvinula společnost Xiaomi a který spojuje uživatele elektromobilů s jejími dalšími zařízeními, včetně chytrých telefonů. Jedna verze sedanu má dojezd 668 kilometrů na jedno nabití, druhá až 800 kilometrů. Analytici firmy Bernstein uvádějí, že hlavními konkurenty Xiaomi budou XPeng a Tesla. Model S automobilky Tesla má na jedno nabití dojezd 650 kilometrů.

Výzkumná společnost CreditSights očekává, že Xiaomi prodá v prvním roce 60 tisíc vozidel. První dva roky pak podle ní bude výroba automobilů Xiaomi kvůli vysokým nákladům na marketing a propagaci ve ztrátě.