Kamila Paličková s kolegy pokřtila knihu ve velkém stylu

Influencerka, koučka a podnikatelka Kamila Paličková přivezla do Prahy ženy ze všech kontinentů.

V prostorách Náprstkova muzea v Praze proběhl slavnostní křest knihy Přes překážky ke hvězdám: inspirující příběhy žen, které vyslyšely své vnitřní volání, na kterém se sešlo 436 hostů z 10 zemí světa. Kniha představuje silné příběhy žen z různých koutů světa – od Jižní Ameriky přes Afriku až po Evropu. Výjimečný večer spojil literaturu, hudbu, umění i hodnoty ženské odvahy, kulturní diverzity a společenské změny.

„Chtěly jsme vytvořit něco víc než jen křest. Chtěly jsme vytvořit prostor, kde se lidé potkají v lidskosti, inspiraci a naději - hodnotách, které naleznete v samotné knize,“ uvedla autorka projektu a vydavatelka knihy Kamila Paličková, která letos zvítězila v kategorii Global Coach of the Year na světové soutěži The Women Changing the World a magazín MSN ji zařadil mezi Top 10 Women Disruptors to Watch in 2025. Kamila se věnuje ženskému leadershipu a podpoře vnitřní proměny jako klíče ke společenské změně.

Křest knihy Kamily Paličkové Alice Hrubá/užito se svolením

Za účasti stovek hostů z řad čtenářek, novinářů, diplomatického sboru i akademické obce se představily autorky knihy a odehrál unikátní večer oslavující kulturní barevnost, ženství, krásu individuality, ale i hodnoty jako spolupráce nebo respekt. Večerem provázela Magdalena Joy, moderátorka rádia Relax (na snímku vpravo, Kamila Paličková vlevo), o hudební doprovod se postarala s africkou hudbou Nozizwe a sbor Ubuntu nebo Rita, Yaka, Shane a Bixku z brazilského indiánského kmene Huni Kuin. Hosty okouzlila dvojnásobná britská šampionka ve vzdušné akrobacii Ivana Kolcunová. Umělecká díla prezentovaly April Popko, americká malířka, jejíž obraz zdobí stěny prezidenta Petra Pavla, Tereza Janíková Gondková nebo Rita a Yaka Huni Kuin.

„Kniha je syrová a pravdivá nejen svým obsahem. Zvolená grafika, ale i výběr papíru a technologií reflektuje ženskou sílu, vnitřní oheň, sny, ale také zranitelnost a nedokonalost, na které se odráží kolo času,“ doplňuje grafička a brand experta Jitka Hrůzová, která se postarala o vizuální tvář knihy.

Kniha Přes překážky ke hvězdám vychází ve dvou verzích – běžné a limitované exkluzivní edici o 300 kusech s certifikátem pravosti. Newstream byl mediálním partnerem akce.

Angela Merkelová v Praze: Nyní se zabývám umělou inteligencí a tím, jak ovlivní společnost Leaders Bývalá německá kancléřka Angela Merkelová navštívila Prahu. Ve velkém sálu pražské Lucerny představila svou knihu Svoboda a v obsáhlém rozhovoru se před plným sálem vrátila ke svému kancléřství, začátkům v politice, ale také do dob bývalé NDR a studií. „Kdybych se narodila do svobodné země, do politiky bych téměř jistě nešla, spíš bych byla učitelkou,“ prozradila expolitička. Stanislav Šulc Přečíst článek