Dana Pavlousková z Oděvní banky: Mezi neziskovkami a korporacemi musí zafungovat chemie

Na jedné straně jsou lidé a firmy, kteří vytřídí spousty oblečení. Na straně druhé jsou lidé, kteří nemají dostatek peněz na důstojný život. Mezi nimi je Oděvní banka, která zajišťuje výběr a distribuci nošeného oblečení přesně k těm lidem, kterým pomůže nejvíc. „Letos slavíme dva roky a čeká nás fáze expanze jak národní, tak mezinárodní,“ prozrazuje ředitelka neziskové organizace Oděvní banka Dana Pavlousková. Oděvní banka usiluje o ocenění Good Company Circle.

Pomáhala jste vyrůst hned několika úspěšným neziskovým organizacím. Co je podle vás hlavní klíč k úspěchu spolupráce mezi neziskem a byznysem?

Ze strany neziskové organizace jsou to bezesporu její dosavadní výsledky, které musí být transparentně a konzistentně komunikovány. Spousta neziskových organizací odvádí skvělou práci, ale v případě slabé komunikace je pak malá šance, že se o ní potenciální partneři z business světa dozvědí, natož aby chtěli navázat spolupráci. Z technického hlediska je pak samozřejmě nutné, aby panovala oboustranná shoda na podporované cílové skupině, na kterou je případná pomoc zaměřena. V neposlední řadě pak musí dojít ke vzájemné „chemii“ neziskové organizace a korporace tak, aby vzájemná spolupráce byla oboustranně efektivní a přínosná.

Na Oděvní bance spolupracujete s JTI. Kdy a jak to vlastně začalo?

Naše nezisková organizace Klub svobodných matek zahájila spolupráci se společností JTI před pár lety v rámci našich projektů Akademie práce a Akademie pro samoživitele OSVČ, který byl zaměřen na zvýšení uplatnění samoživitelů na pracovním trhu, ať formou zaměstnaneckého poměru či v rámci jejich podnikatelské činnosti. Oba projekty zaznamenaly velký úspěch, proto bylo pokračování spolupráce u nového projektu Oděvní banky přirozeným vývojem. Nutno dodat, že pro každou neziskovou organizaci je podpora takto velkého a strategického partnera naprosto zásadní pro úspěšnou realizaci projektů.

Co chystáte pro další měsíce?

Oděvní banka v září slaví dvouleté jubileum a čeká ji expanze jak na národní, tak mezinárodní úrovni. V rámci České republiky dochází k rozšíření distribuční sítě spolupracujících potravinových bank a lokálních neziskových organizací, kterých je v současné době přes 200. Ruku v ruce pokračuje i akvizice dárců materiální pomoci v podobě oblečení, a to jak v řadách soukromých, tak firemních dárců. Je pro nás velkou poctou, že projekt Oděvní banky podpořila manželka prezidenta paní Eva Pavlová, dále kancelář Úřadu vlády, se kterým již druhým rokem spolupracujeme a nově navazujeme spolupráci na poli Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V rámci mezinárodní expanze v nejbližší době dojde k otevření partnerské slovenské Oděvní banky a výhledově je naším cílem zmapovat možnosti pro otevření dalších poboček v rámci Visegradské čtyřky, tj. v Polsku či Maďarsku.

Jaký význam hraje ESG a zejména sociální problematika v současné společnosti?

Zcela určitě pracovat na šíření povědomí a pochopení toho, že tři pilíře společnosti - sociální, environmentální a ekonomický/governance pilíř – jsou úzce propojeny a nelze z nich jeden upřednostňovat na úkor ostatních. Neboli pouze vyváženost jejich propojení dokáže vytvořit efektivní synergii. Na straně business subjektů je určitě velkou výzvou naplnění požadavků na ESG reporting, ze strany neziskových organizací je to pak potřebná flexibilita a reakce na případně nové vzniklé podmínky pro vzájemnou spolupráci.

Good Company Circle se blíží

Good Company Circle 2024 je největší konferencí o sociální udržitelnosti. Dává si za cíl vyvolávat celospolečenský dialog o budoucnosti naší společnosti, v níž hraje propojení byznysu, neziskového a veřejného sektoru klíčovou roli. Konference se uskuteční 10. října za účasti ministra financí Zbyňka Stanjury a řady řečníků z byznysové i neziskové sféry. Mediálním partnerem je byznysový a lifestylový portál newstream.cz. Hlasovat pro jednotlivé projekty můžete zde.

