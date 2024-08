Terezie Sverdlinová z Nadace Terezy Maxové: Chudoba nesmí být důvodem odebrání dítěte rodičům

Již téměř dvě dekády spolupracuje Nadace Terezy Maxové s bankou ING. Poslední tři roky se v projektu Lighthouse zaměřují na děti, které jsou odebírány biologickým rodičům. „Nabízíme podporu v řešení bytové situace, v oblasti finanční gramotnosti a zaměstnání rodičů. Každoročně podpoříme skoro 100 rodin,“ říká šéfka Nadace Terezy Maxové Terezie Sverdlinová. Projekt Lighthouse je jedním z desítky kandidátů na cenu Good Company Circle.

Vaše nadace úspěšně spolupracuje s bankou ING. Máte nějaký recept na propojení neziskového a soukromého sektoru?

Vždy je to velmi individuální soubor vstupních podmínek, motivací a záměrů, ale obecně bych uvedla společně sdílené hodnoty, snaha o skutečný dopad, změnu a soulad s návrhem řešení. V našem případě se začátek spolupráce s bankou ING datuje do roku 2006, tak máme za ta dlouhá léta vyladěny ideální podmínky pro spolupráci i inovaci. A můžeme tak reagovat na aktuální potřeby lidí, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Za to jsem upřímně nesmírně ráda a vážím si toho.

Na co se spolupráce zaměřuje?

Projekt Lighthouse si vzal za cíl reagovat na stále rostoucí počet dětí odebíraných z biologických rodin.

Je to až takový problém?

Podle nedávné studie MPSV v České republice trvale stoupá počet dětí vyrůstajících mimo vlastní rodinu. Za posledních deset let to bylo plus 14 procent, tedy nárůst o 3500 dětí. Celkem je mimo svou rodinu umístěno v České republice přes 28 tisíc dětí. Nejčastějšími důvody odebrání dětí z rodin jsou zanedbání péče díky nedostatku rodičovských kompetencí a nestabilní ekonomickou a bytovou situací rodiny. Systém nedisponuje dostatečnými nástroji, jak problémům v rodičovské péči a chudobě předcházet.

Jak můžete pomoci?

My věříme, že chudoba nesmí být důvodem pro odebrání dítěte z rodiny. V projektu Lighthouse se proto zaměřujeme na tři hlavní témata prevence odebrání dítěte – nabízíme podporu v řešení bytové situace, v oblasti finanční gramotnosti a zaměstnání rodičů. Každoročně podpoříme skoro 100 rodin.

Co chystáte pro následující roky?

Projekt aktuálně běží již třetím rokem a nabízí pomoc maminkám ve vybraných azylových domech, kde právě probíhají speciální na míru šité moduly kariérního poradenství a kurzy finanční gramotnosti. Po celý rok pak probíhá cílená finanční pomoc rodinám ohroženým chudobou a potenciálním rizikem odebrání dítěte.

Jaké jsou podle vás hlavní výzvy české společnosti, které by ESG aktivity mohly řešit?

Pro nás je to stále oblast prevence odebrání dítěte, kde systém nedostatečně reaguje na potřeby ohrožených rodin. Je třeba včasná detekce ohrožených rodin, cílená systematická práce s důrazem na pozitivní budoucí dopad – stabilní bydlení a zaměstnání, zdravá finanční situace rodiny. Také se věnujeme tématu vzdělání u znevýhodněných dětí a osamostatnění se mladých lidi s ústavní historií. Jsou to dlouhodobá témata, která přispívají ke změně stereotypů vedoucích k sociálním vyčlenění.

Good Company Circle se blíží

Good Company Circle 2024 je největší konferencí o sociální udržitelnosti. Dává si za cíl vyvolávat celospolečenský dialog o budoucnosti naší společnosti, v níž hraje propojení byznysu, neziskového a veřejného sektoru klíčovou roli. Konference se uskuteční 10. října za účasti ministra financí Zbyňka Stanjury a řady řečníků z byznysové i neziskové sféry. Mediálním partnerem je byznysový a lifestylový portál newstream.cz. Hlasovat pro jednotlivé projekty můžete zde.