Monika Granja z Nadace Olgy Havlové: Podpora vzdělávání je nejlepší investicí pro budoucnost

Stovky studentů ze znevýhodněného sociálního prostředí nebo s hendikepem již podpořil Fond vzdělání. Stojí za ním Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a ČSOB. „Letos slavíme 30 let od založení Fondu vzdělání, proto na druhou polovinu roku připravujeme osvětovou kampaň pro širokou veřejnost o tom, že vzdělávání bourá sociální bariéry a jeho podpora je nejlepší investicí do budoucnosti nejen mladých lidí, ale celé společnosti,“ říká ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové Monika Granja.

Reklama

Výboru dobré vůle se daří spolupracovat s komerčním sektorem již dlouhou dobu. Co je podle vás klíčové pro úspěšnou společnou cestu neziskovek a právě obchodní sféry?

Při navazování spolupráce mezi neziskovou organizací a firmou je důležité se dobře vzájemně poznat. Spolupráce bude úspěšná teprve tehdy, když z ní obě strany budou těžit a mít zájem na ní participovat a rozvíjet ji do budoucna. Myslím si, že důležitým momentem je vzájemné naslouchání, co každá ze stran od spolupráce očekává. Vlastně to jsou obecně platná pravidla pro navazování spolupráce s jakýmkoliv subjektem, ať je to firma, filantrop či partner z veřejné správy.

Jak vlastně vznikla vaše spolupráce s ČSOB?

Spolupráce mezi Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové a ČSOB vznikla již v roce 1995. Olga Havlová tehdy hledala způsob, jak smysluplně dlouhodobě podporovat znevýhodněné mladé lidi. Inspirací se pro ni stala Hlávkova nadace, která téměř stoletou praxí prokázala, že sociální nerovnosti lze překonat podporou vzdělání znevýhodněných studentů. ČSOB tehdy již patřila mezi pravidelné dárce nadace. Navíc také hledala způsob, jak reagovat na měnící se potřeby ve společnosti, ve které působí, a jak otázky společenské odpovědnosti začlenit do svého každodenního strategického rozhodování. Jedním z pilířů této strategie se stala pomoc občanům při překonávání sociální a zdravotní nerovnosti, a to už byl krůček od založení společného stipendijního programu Fond vzdělání.

Reklama

Přibližte, jak projekt funguje.

Fond vzdělání podporuje studenty se zdravotním či sociálním znevýhodněním ve studiu na středních či vysokých školách v ČR. Podpora z fondu má buď podobu pravidelného měsíčního stipendia, anebo jednorázového příspěvku na školné či studijní pomůcky. Od vzniku programu získalo stipendijní podporu 709 studentů a dalších 630 obdrželo jednorázový příspěvek. Ročně fond podporuje kolem stovky studentů. Celkově bylo na studium mladých lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním vynaloženo více než 42 milionů korun.

Co chystáte do dalších let?

Po celou dobu realizace projektů reagujeme na aktuální potřeby ve společnosti a zohledňujeme to i v našich stipendijních programech. Posílili jsme podporu studentů studujících náročné technické obory a jelikož přibývá žádostí o stipendium mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí, rozšířili jsme podporu i v této oblasti. ČSOB, která pravidelně stipendijní program financuje, vyčlenila další finanční prostředky na podporu ukrajinských studentů. Letos rovněž slavíme 30 let od založení Fondu vzdělání, proto na druhou polovinu tohoto roku připravujeme osvětovou kampaň pro širokou veřejnost o tom, že vzdělávání bourá sociální bariéry a že podpora vzdělání je nejlepší investicí do budoucnosti nejen podpořených mladých lidí, ale celé společnosti.

Výstava českých projektů ve Štrasburku ukazuje význam spolupráce byznysu a neziskovek Filantropie Je to jedno z důležitých spojení pro úspěšnou budoucnost. Spolupráce neziskového sektoru a soukromých společností nabývá na významu a může oba světy značně obohatit. Neziskový sektor totiž umí vyhledat konkrétní osoby, kterým pak ve spolupráci s komerční sférou dokáže nabídnout skutečně efektivní pomoc. nst Přečíst článek

Zejména velké firmy vnímají kritéria ESG jako důležitou součástí udržitelného rozvoje. Jakou roli v tom mohou hrát právě neziskové organizace?

ESG je výzvou nejen pro firmy, ale rovněž pro neziskové organizace či sociální podniky. Myslím si, že kromě toho, že neziskové organizace vstupují do této oblasti nejčastěji v roli subdodavatelů, mohou rovněž svým fungováním kultivovat podnikatelské prostředí a přinášet inspiraci, jak naplňovat sociální, environmentální a ekonomický rozměr podnikání. Naše nadace kromě toho, že svoje programy financuje z darů jednotlivců a firem, získává další prostředky i vlastní činností (pronájmem nemovitosti či realizací řady benefičních událostí). V této oblasti se snažíme naplňovat principy udržitelnosti, být konkurenceschopní a dobrými partnery pro spolupracující firmy či neziskové organizace.

Good Company Circle se blíží

Good Company Circle 2024 je největší konferencí o sociální udržitelnosti. Dává si za cíl vyvolávat celospolečenský dialog o budoucnosti naší společnosti, v níž hraje propojení byznysu, neziskového a veřejného sektoru klíčovou roli. Konference se uskuteční 10. října za účasti ministra financí Zbyňka Stanjury a řady řečníků z byznysové i neziskové sféry. Mediálním partnerem je byznysový a lifestylový portál newstream.cz. Hlasovat pro jednotlivé projekty můžete zde.

Prohlédněte si další nominové projekty

Dita Loudilová z Kapky naděje: Neziskovky a podnikatelé musí mít společnou vizi, pak spolupráce funguje Filantropie Spojení byznysu a neziskových organizací každoročně pomáhá tisícům lidí v České republice. Konference Good Company Circle ukáže nejpovedenější projekty z uplynulých let. Jednou z nich bude spojení Nadačního fondu Kapka naděje a Shell. „Každým rokem dostává spolupráce nové impulsy. Například v loňském roce jsme společně podpořili 11 nemocnic v České republice a darovali jim zdravotnické přístroje a vybavení v celkové hodnotě 6,2 milionu korun,“ říká ředitelka Nadačního fondu Kapka naděje Dita Loudilová. Katarína Krajčovičová Přečíst článek

Terezie Sverdlinová z Nadace Terezy Maxové: Chudoba nesmí být důvodem odebrání dítěte rodičům Filantropie Již téměř dvě dekády spolupracuje Nadace Terezy Maxové s bankou ING. Poslední tři roky se v projektu Lighthouse zaměřují na děti, které jsou odebírány biologickým rodičům. „Nabízíme podporu v řešení bytové situace, v oblasti finanční gramotnosti a zaměstnání rodičů. Každoročně podpoříme skoro 100 rodin,“ říká šéfka Nadace Terezy Maxové Terezie Sverdlinová. Projekt Lighthouse je jedním z desítky kandidátů na cenu Good Company Circle. Katarína Krajčovičová Přečíst článek