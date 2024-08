Barbara Nesvadbová: V životě si cením hodnoty ženského přátelství

Spisovatelka, novinářka, filantropka. Autorka řady oblíbených knih, jako je Bestiář či Iluze. Po 17 let byla šéfredaktorkou časopisu Harper’s Bazar. V roce 2015 založila nadační fond Be Charity, který pomáhá lidem s mentálním nebo fyzickým znevýhodněním, a to hlavně dětem. „V brzké době nás čeká zahraniční rozšíření nadace,“ prozrazuje Nesvadbová v rozhovoru pro newstream.cz.

Již téměř dekádu působíte mimo jiné v neziskovém sektoru. Co je základem úspěšné spolupráce neziskovek a byznysu?

U každé neziskové organizace to asi může být jiné, ale pokud to co nejjednodušeji shrnu za Be Charity, která je na světě už skoro deset let, byla by to kombinace vzájemné synergie, laskavosti a důvěry. Opravdu jsou to lidské vztahy, které hýbou světem, a když se vzájemně spojí se smysluplnými nápady a dobrou energií, může tohle spojení krásně fungovat.

Jak funguje u vás?

Víme, že naše partnery oslovuje zásadní pilíř naší činnosti, a to je poctivé poslání a transparentnost. Vždy pomáháme naprosto konkrétně zcela konkrétním dětem a dospělým s hendikepem. Sto procent vybraných peněz jde na pomoc. Spolupráce vychází stejně tak často od nás, jako i z opačné strany, od firem, nebo i od jednotlivců – kdy se jim naše práce líbí a rádi by pomohli nebo se k nám či s námi zapojili do pomoci ostatním. Pak vymýšlíme spolupráci na míru, aby vzájemně sedla a mohla se krásně rozvíjet.

Přibližte společný projekt Be Charity a Mary Kay. Jak vlastně vznikl?

Ve svém životě si cením jedné důležité hodnoty, a tou je síla ženského přátelství. Svět, který tvoří Mary Kay, ta síla ženské sounáležitosti, podpory a myšlenka posílat dál těm, kdo to nejvíc potřebují, to vše se potkalo s našimi principy v Be Charity a vznikla srdcová symbióza. Jsem vděčná, že nám partnerství dalo také přátelství s báječnou vizionářkou Editou Szabóovou, která v čele Mary Kay stojí. A plná srdečnosti byla i naše loňská kampaň – poradkyně Mary Kay prodávaly charitativní srdíčkové štětce na make-up, kdy z každého jednoho prodaného kusu šlo na Be Charity 25 korun, na Slovensku pak jedno euro.

Jak to dopadlo?

Během roční knmpaně se tak podařilo vybrat díky těmto úžasným ženám nádherných víc než 215 tisíc korun v Česku a bezmála 5 200 euro na Slovensku! Od letošního května máme zase nový společný charitativní produkt, tentokrát jsou to vesmírně blyštivé rtěnky. Mají odstíny se skvělými názvy Empower a Positive Impact, které prostě nejde než nemilovat.

Kde všude peníze pomáhají?

Kromě pomoci prostřednictvím světa kosmetiky se také s Mary Kay snažíme zlepšovat prostředí pro děti v nemocnicích. Otevřeli jsme společně dětský koutek v Centru dětské plastické chirurgie ve Fakultní nemocnici na Vinohradech a hned ho následovalo několik dalších. Už teď srpnu budeme křtít další speciálně upravený prostor dětem, a to v pražské Thomayerově nemocnici. Vidíme se pravidelně na inspirativních Mary Kay konferencích, kde s Be Charity prodáváme v charitativním stánku a zveme taky poradkyně a make-up artistky Mary Kay zveme na náš velkolepý charitativní Bazar. Je toho tolik a za vše cítíme velký vděk.

A co chystáte pro další měsíce?

Máme toho před sebou spoustu krásného. Hned v létě startuje projekt Cesty pro podpůrnou paliativní péči do porodnic Středočeského kraje a do budoucna po celém Česku. Společně s partnery, se slavnými osobnostmi i s dobrodruhy a turisty jakéhokoli věku chceme obejít Česko po severní a jižní stezce, abychom se pak potkali v nejzápadnějším bodě republiky. Při Cestách budeme sdílet moc důležitou sbírku. A to na pomoc rodinám, které přišly v těhotenství o miminko, nebo se jim narodilo děťátko se závažnou diagnózou. Je to obrovsky důležitý projekt. Díky získaným financím budeme proškolovat pracovníky v porodnicích, aby mohli rodinám pomoct s perinatální paliativní péčí. Moc těžké, ale o to potřebnější téma. Speciálně vyškolení odborníci budou moct rodinám poskytnout velkou a komplexní podporu – od psychické, právní, ale třeba i komunikační. Na začátku září se už nemůžeme dočkat naší největší akce v roce pro veřejnost – Be Charity Bazaru.

Co nabídne?

Tentokrát se bude konat 9. září, a to jako každoročně na Žofíně. Už měsíce sbíráme luxusní kousky oblečení od světových značek i od českých celebrit, aby si je pak mohl kdokoli na bazaru koupit za zlomek ceny. Výtěžek akce jde opět do koruny na pomoc. A čeká nás také zahraniční rozšíření naší nadace, ale detaily zatím neprozradím. Můžu říct jen to, že i tam budeme opět bok po boku s Mary Kay. Naše propojení prostě nezná hranic.

Co jsou podle vás největší výzvy ESG pro současnou společnost?

Nebát se zaměstnávat lidi s hendikepem. Ale tak, aby měli opravdovou práci, díky které by mohli být součástí „běžné“ společnosti. V Česku teď vnímám dva takové extrémní trendy – buď je to stále nechuť nebo možná strach z toho naplno zapojit hendikepované, nebo naopak nabírání co nejvíce lidí s postižením z prospěchářských důvodů kvůli finančním výhodám firmy. Obě varianty jsou špatně. A na obou je potřeba pracovat, aby se dokázal přístup ke znevýhodněným lidem ve společnosti, ale i v rámci zákonných úprav, zlepšit.

Máte osobně nějakou zkušenost?

Mám skvělou zkušenost se zaměstnanci mé nejoblíbenější pražské kavárny Mezi řádky. To místo je v podstatě můj druhý domov. V Řádcích pracují dospělí s mentálním hendikepem. Kavárny patří do skupiny Etincelle, kterou s Be Charity dlouhodobě podporujeme, a kde mají lidé s hendikepem možnost se naplno ponořit do práce. A jsou v tom neskutečně skvělí! Přála bych si, aby byla společnost ke znevýhodněným lidem mnohem otevřenější. Bez předsudků a bez předpojatostí.

