Dominika Drvoštěpová z Pilsner Urquell: S Centrem Paraple chce spojovat řemeslné dědictví a pomoc společnosti

Zvláštní edice pivních lahví Pilsner Urquell se staly vyhledávaným sběratelským kouskem. Výtěžek z prodeje přitom putoval na podporu Centra Paraple. Udržitelný přístup je přitom pro firmu důležitý ve všech rozměrech toho slova. „Prazdroj se nyní například řadí mezi 150 společností s nejférovějším systémem odměňování na světě,“ říká marketingové manažerky značky Pilsner Urquell Dominika Drvoštěpová.

Více než deset let spolupracujete s Centrem Paraple. Co jsou klíčové pilíře úspěšné spolupráce mezi byznysem a neziskovkami?

Není to klišé, když řeknu, že je to nadšení pro práci překlopené do smysluplných aktivit. Odbornost, kontinuálnost a špetka marketingového smýšlení. To vše pak dokáže zastřešit funkční vize, která pokud sedí s hodnotami značky, umožní pokračování vzájemného dialogu, a prezentace tak nezapadne v mailové schránce.

Co bylo na začátku vaší spolupráce?

Spolupráce s Centrem Paraple započala u příležitosti 170. výročí značky Pilsner Urquell, což je před 12 lety. Původně přitom šlo o platformu propojující řemeslné dědictví a hodnoty značky s prospěšnými aktivitami se společenským přesahem. Pomoc lidem s poškozením páteře ve spolupráci s Centrem Paraple se od té doby realizuje každý rok. Na rozvoj služeb Centra Paraple jsme od té doby věnovali více než 22 milionů korun. V roce 2024 tomu nebude jinak, opětovně plánujeme přispět na návrat vozíčkářů do běžného života.

Jaké jsou hlavní body vzájemné spolupráce?

Výzvou vždy bylo najít ten nejlepší způsob, jak upozornit na aukci, kterou jsme pořádali a díky které se nám dařilo získávat prostředky pro rozvoj služeb Centra Paraple. I proto jsme vždy hledali atraktivní předměty, které lidé dražili. V prvních deseti letech se pro Centrum Paraple dražily exkluzivní aukční lahve. Při tvorbě aukčních lahvích se vystřídala nejzvučnější jména české designerské scény, které spolupracovali s těmi nejlepšími sklárnami v České republice. Na skleněná umělecká díla navázal Pilsner Urquell v roce 2022 dražbou ikonických hodinek PRIM Manufacture 1949 z Nového Města nad Metují a v roce 2023 dražil unikátní róbu z látky z plzeňského piva z dílny Jakuba Polanky a originální obrazy, které obsahovaly stejnou látku.

A pro letošní rok?

Ve spolupráci s Centrem Paraple pokračujeme i v roce 2024. Aktuálně řešíme vhodnou formu a podobu letošní spolupráce.

ESG je pro velké firmy významným tématem. Jak v Prazdroji řešíte zejména sociální aktivity v rámci ESG?

Značka Pilsner Urquell je součástí Plzeňského Prazdroje, který je na poli ESG aktivní již dlouhodobě. Jako zásadní vnímáme péči o vlastní zaměstnance, ale také o komunity. I proto dlouhodobě podporujeme spolky a organizace v okolí našich pivovarů a snažíme se být dobrým sousedem lidem v místech, kde vaříme pivo. Vedle toho se snažíme navazovat smysluplné spolupráce s dalšími organizacemi. Jednou z nich je právě i Centrum Paraple, které pečuje o lidi s poraněním míchy. Jako výzvu pro firmy vnímáme především vztah k vlastním zaměstnancům, jedním z témat je např. rovné odměňování mužů a žen na stejných pozicích. Plzeňský Prazdroj získal v roce 2023 jako teprve druhá společnost v České republice prestižní mezinárodní ocenění Equal Salary Certification za stejné platové ohodnocení mužů a žen. Certifikaci uděluje švýcarská organizace Equal Salary Foundation na základě detailního auditu, který provádí poradenská společnost PwC. Prazdroj se tak nyní řadí mezi 150 společností s nejférovějším systémem odměňování na světě.

