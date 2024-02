Spolupráce mezi neziskovkami a byznysem funguje. Zde jsou nejlepší projekty roku

Výstava Good Company Circle ve Štrasburku, kterou pořádal byznysový portál newstream.cz a záštitu nad ní převzala členka Evropského parlamentu Radka Maxová, měla velký úspěch a navštívily ji stovky lidí. Již na podzim se výstava představí také v Praze. Návštěvníci hlasovali o nejlepší projekt. Vyhlášení vítěze se uskuteční na podzimním slavnostním eventu Good Company Circle. Jaké projekty se probojovaly mezi desítku nejlepších?

Mondelez a Armáda spásy

V lednu 2023 oznámila společnost Mondelez Biscuit Production Opava pilotní projekt ve spolupráci s Armádou spásy v Opavě s cílem začlenit lidi bez domova zpět do společnosti. Spolupráce sestávající ze dvou hlavních fází umožňuje klientům Armády spásy najít si vlastní ubytování a práci. Aby toho bylo dosaženo, Mondelez nejen finančně podporuje organizaci – kde finanční prostředky slouží jako záruka, která je často vyžadována k pronájmu bytu –, ale také se zavázala školit a nabízet práci pro ty, kteří se vracejí z ulice do normálního života.

Iniciativa Zvon #9801 a J&T Real Estate

V roce 2019 vznikla iniciativa Zvon #9801 k uctění památky 9801 zvonů, které byly za 2. světové války odvezeny z českých kostelů a přetaveny na zbraně. Iniciativa byla zaměřena na vytvoření nového zvonu o celkové hmotnost 9801 kilogramů, přičemž za každý zničený zvon se přidá 1 kilo kovu. Jako memento této kulturní ztráty bude zvon umístěn v parku na Rohanském ostrově v Praze, který byl za války ústředním shromaždištěm zvonů před jejich odjezdem do Hamburku. Projekt organizuje sdružení Sanctus Castulus. Developerská společnost J&T Real Estate je jedním z největších dárců. V nové čtvrti Nový Rohan od J&T Real Estate vznikne park Maniny. Park Maniny bude mít venkovní stavbu se zavěšeným pamětním zvonem z iniciativy #9801. Ta si dlouhodobě klade za cíl podporovat symbolický význam zvonu jako hlasu za všechny ztracené zvony.

Kapka naděje a Shell

Kapka naděje je projekt, který podporuje onkologicky nemocné děti a jejich rodiny. Projekt je sponzorován společností Shell Czech Republic, která věnuje Kapce naděje 1 korunu za každý získaný bod ve věrnostním programu Shell ClubSmart. Získané prostředky jsou primárně použity na nákup potřebného vybavení pro nemocnice ve všech krajích České republiky a dále na projekty zaměřené na podporu Českého registru dárců krvetvorných buněk v pražském IKEM. Shell Czech Republic je generálním partnerem Kapky naděje od roku 2004 a za léta spolupráce věnovala více než 80 milionů korun.

Nadace Olgy Havlové

Projekt Fond vzdělání mezi ČSOB a Nadací Olgy Havlové je projekt, který poskytuje studijní stipendia studentům se sociálním a zdravotním znevýhodněním. Tento projekt byl založen v roce 1995 a od té doby pomohl mnoha studentům. Spolupráce s ČSOB se však neomezuje pouze na finanční podporu tohoto stipendijního projektu, ale prolíná se s mnoha dalšími aktivitami nadace a ČSOB. Od vzniku programu získalo stipendijní podporu 685 studentů a dalších 614 získalo jednorázový příspěvek na školné nebo studijní pomůcky. V současné době pobírá stipendium fondu 82 studentů. Na vzdělávání dětí a mládeže se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním bylo vynaloženo celkem 40,5 milionu korun.

Oděvní banka & Klub svobodných matek a JT International

Jedním z významných projektů spolupráce bylo otevření Oděvní Banky s Klubem svobodných matek. Jde o vůbec první projekt tohoto rozsahu v České republice, který spojuje ekologii, udržitelnost a zároveň pomáhá sociálně slabým lidem. Oděvní Banka přijímá oblečení od soukromých a firemních dárců a přerozděluje je potřebným po celé zemi a posílá je zdarma ve vynikající kvalitě podle toho, co daný člověk potřebuje a jakou má velikost. Spojuje ekologii, dává spotřebitelům možnost rozhodnout se pro udržitelný šatník a v neposlední řadě pomáhá šetřit těm, kteří to opravdu potřebují. JTI také pomáhala Klubu svobodných matek v době covidu, kdy založili Podnikatelskou akademii. Během prvního čtvrtletí projektu Podnikatelská akademie měli možnost zapojit osm uchazeček, které se dlouhodobě nemohly uplatnit na trhu práce. Za první tři měsíce dokázali pomoci 7 z 8 kandidátek najít zaměstnání. Ostatní se naučili některé dovednosti, které jim pomohly podpořit vlastní podnikání. Např. otevření baletní školy.

Business and Professional Women Czech republic a EQUAL PAY DAY

Equal Pay Day je hlavním projektem BPWCR, který má za cíl posílit ekonomické zabezpečení žen vyvoláním odborné diskuse firem i veřejnosti o příčinách stále vysoké mzdové nerovnosti. Sdílením dobré praxe a prezentací ženských vzorů podporuje rovné postavení žen v práci a ve společnosti. Jde o největší komunikační kampaň o rovných platových rozdílech, motivaci a podpoře žen v České republice. Na konci kampaně je pořádána velká událost, která zahrnuje konferenční a mentorské dny. Mnoho velkých mezinárodních společností jako MARS, Allianz a Danone podpořilo Equal Pay Day finančně a také sdílením know-how a inspirace od svých zaměstnaných žen formou mentoringu.

Nadace Terezy Maxové a ING Bank

Projekt Lighthouse spojuje banku ING a Nadaci Terezy Maxové dětem a má za cíl podpořit rodiče v nouzi a zabránit nechtěnému odebrání dětí z rodin. Projekt je rozdělen do několika část. První část je prevence a konkrétní pomoc rodinám, kde hrozí odebrání dětí kvůli finančním potížím. Druhou dětí projektu je téma práce a karierní poradenství. Cílem kurzů Kariérního poradenství je maximalizovat potenciál rodičů a pomoci jim s hledáním vhodného pracovního místa. Třetí část projektu je zvyšování finanční gramotnost prostřednictvím seminářů, které probíhají v azylových domech. Cílem je, aby maminky dokázaly po znovu začlenění do běžné společnost hospodařit s finančními prostředky, vést svou domácnost a předcházet finančním problémům. V roce 2023 získal projekt Lighthouse 2. místo v kategorii TOP Odpovědná firma pomáhající okolí v rámci soutěži TOP Odpovědná firma 2023. Toto ocenění každoročně uděluje Byznys pro společnost, největší platforma pro odpovědné a udržitelné podnikání v České republice.

Nadace Život90 a JT International

JTI dlouhodobě podporuje tísňovou péči Života90 Nadosah věnovanou seniorům nebo handicapovaným lidem. Tísňová péče Nadosah je v podstatě monitorovací zařízení (kombinace ovládacího panelu s reproduktorem, náramku s SOS tlačítkem), které pomáhá seniorům žít bezpečnější život v jejich přirozeném prostředí a může dokonce zachránit život. JTI představuje pohotovostní péči Života 90 jako benefit pro zaměstnance a jejich blízké. Pomocí tlačítka na náramku a nepřetržité možnosti komunikace s operátory Život 90 se daný klient může cítit bezpečně. JTI a Život90 pod vedením špičkového fotografa Františka Ortmanna vytvářejí pro zaměstnance fotografický workshop v rámci Dne dobrovolnictví. Fotografie jsou i dnes k vidění v sídle Života90 a na prohlídkách výstavy po ČR.

Centrum Paraple a Pilsner Urquell

Pilsner Urquell ve spolupráci s Centrem Paraple pořádá tradiční vánoční sbírku. Za 12 ročníků vánoční aukce Pilsner Urquell se vybralo téměř 22 milionů korun na pomoc vozíčkářům s poraněním míchy při návratu do aktivního života a poskytování pobytových služeb sociální rehabilitace. Součást kolekce v minulých letech byly unikátní charitativní aukční pivní lahve od nejznámějších českých designérů jako jsou Michal Froněk, Bořek Šípek, Maxim Velčovský, Lukáš Novák nebo Lucie Koldová. Ke svému 180. výročí nechal Pilsner Urquell vytvořit speciální kolekci hodinek PRIM Manufacture 1949, kde každý kus symbolizoval rok světoznámého plzeňského pivovaru. 180 vydražených hodinek přitom přineslo rekordní částku téměř 5 milionů korun.

Be Charity a Mary Kay

Be Charity je český nadační fond Báry Nesvadbové a Pavlíny Saudkové, který podporuje dlouhodobě nemocné a znevýhodněné osoby. Organizace poskytuje finanční pomoc na léčbu, rehabilitaci a nákup zdravotnických pomůcek a materiálu. Be Charity také nabízí kurzy kariérního poradenství, aby maximalizovala potenciál rodičů a pomohla jim najít vhodné zaměstnání. Be Charity je financována prostřednictvím darů a grantů a získala několik ocenění za svou charitativní práci. Od vzniku statutu nadačního fondu do dnešního dne se fondu podařilo rozdělit bezmála 50 milionů korun. Velkým partnerem Be Charity je již několik let Mary Kay. Na podporu léčby a rehabilitací Be Charity dětí byly uvedeny srdíčkové štětce, kterých se prodalo 14 500 kusů v hodnotě 350 tisíc korun.