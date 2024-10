Podcast dobré společnosti: Do ústavní péče se odebírá stále moc dětí, říká Tereza Maxová

Tereza Maxová a Terezie Sverdlinová zakladatelky nadace Terezy Maxové byly dalšími z hostů podcastové série rozhovorů, které představují hlavní tváře konference Good Company Circle (GCC). „Postupný vývoj situace dětí v nouzi jde určitě k lepšímu,“ říká modelka Tereza Maxová, které se pomoci opuštěných dětí věnuje již čtvrt století.

Účelem nadace Terezy Maxové je podpora a pomoc znevýhodněným a opuštěným dětem, která jim má umožnit zdravý a bezpečný život v rodinném prostředí. „Všechny děti si zaslouží lásku, pozornost a místo, kde se cítí doma,“ říká Tereza Maxová s tím, že se od roku 1997 se se svým týmem snaží být oporou těm, kteří jsou na pomoc dospělých bytostně odkázáni.

V České republice je v současné době v náhradní péči kolem 28 tisíc dětí, což je v rámci EU nadprůměrný počet. V necelé polovině případů to je z důvodu nevyhovujícího bydlení. „Stále se odebírá velké množství dětí do náhradní péče. Je to velmi traumatizující. Na jedné straně dochází k situacím, že dítě zůstává v patologické rodině dlouho a na druhé se velice často a rychle děti rodičům odebírají na základě jejich chudoby,“ uvádí ředitelka nadace Terezie Sverdlinová.

Obě ženy mají v současné době radost z toho, že se od příštího roku nebudou děti do tří let umísťovat do kojeneckých ústavů. „Dlohodobě říkáme, že děti do ústavů nepatří,“ dodávají obě Terezy.

Podcast dobré společnosti nabízí sérii rozhovorů, jež poskytnou pohled neziskových organizací na spolupráci s byznysovým sektorem a státní správou. Byznysový portál Newstream je hlavním mediálním partnerem konference Good Company Circle i stejnojmenné výstavy, která se uskutečnila letos v únoru ve Štrasburku v Evropském parlamentu pod záštitou bývalé europoslankyně Radky Maxové. Největší akce věnovaná sociální udržitelnosti proběhne již zítra v pražském Mánesu.

