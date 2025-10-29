Zmrzlina s příchutí protestu. Zakladatel Ben & Jerry’s chystá propalestinskou zmrzlinu
Melounový sorbet se stal symbolem solidarity a také důvodem sporu zakladatele zmrzlinárny Ben & Jerry’s Bena Cohena s mateřskou společností Unilever. Cohen tvrdí, že Unilever zakázal jeho propalestinskou zmrzlinu, aby se zalíbil Donaldu Trumpovi. Stopka od korporace ho ale nezastavila. Zmrzlinu na podporu Palestiny bude vyrábět sám.
Když Unilever odmítl vyrábět novou příchuť zmrzliny na podporu Palestinců, Ben Cohen se rozhodl to udělat sám. Melounový sorbet Ben’s Best má být symbolem míru – a protestem proti cenzuře korporací. Cohen zároveň obvinil Unilever z podlézání americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi.
Meloun jako symbol Palestiny
Cohen v úterý na Instagramu oznámil, že na podporu Palestinců začne pod svou nezávislou značkou Ben’s Best vyrábět melounový sorbet, který podle něj „vyzývá k trvalému míru v Palestině“. Zároveň vyzval své sledující, aby pomohli s návrhem obalu, názvem i dalšími přísadami.
Meloun se stal symbolem solidarity s Palestinci, protože jeho barvy odpovídají palestinské vlajce – červená, bílá, černá a zelená.
Novinka vznikne nezávisle na značce Ben & Jerry’s. Značku Ben’s Best Cohen založil už v roce 2016 na podporu kampaně Bernieho Sanderse a nyní ji chce využít pro aktivistické příchutě, které odrážejí témata, k nimž se Ben & Jerry’s podle rozhodnutí Unileveru nesmí veřejně vyjadřovat.
Ve svém videopříspěvku Cohen také připomněl, že Unilever v roce 2021 zablokoval rozhodnutí Ben & Jerry’s omezit prodej zmrzliny v izraelských osadách na okupovaném Západním břehu Jordánu.
Unilever nápad odmítl
Mluvčí Magnum Ice Cream Company, zmrzlinářské divize Unileveru, pro BBC uvedl, že „nyní není na investici do tohoto produktu správná chvíle“. V rozhovoru pro The Guardian Cohen firmu obvinil z „korporátního útoku na svobodu projevu“ a „vlezdoprdelkovství vůči prezidentovi Trumpovi“. „Zdá se, že od Trumpova zvolení je všechno, co podporuje rozmanitost, rovnost nebo svobodu projevu, terčem cenzury,“ řekl Cohen.
Ben & Jerry’s se v minulosti opakovaně zapojovala do společenských debat – nabídla zmrzliny odkazující na klimatické změny, rovnost manželství nebo hnutí Black Lives Matter.
Palestinská příchuť by tak byla dalším z řady politicky angažovaných projektů, tentokrát však bez souhlasu korporace, která značku vlastní.
